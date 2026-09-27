Davanti al banco gelati vi fate tentare da gusti creativi, variegature e biscotti sbriciolati? Per capire se una gelateria è davvero artigianale vi basta assaggiare un solo gusto “nudo”.

In Italia il gelato è una cosa seria: decine di migliaia di gelaterie, un settore che vale miliardi e consumi pro capite intorno ai 10-12 chili l’anno. E quasi su ogni insegna campeggia la scritta «artigianale».

Il problema è che dietro quella parola, a volte, si nasconde un gelato fatto con basi pronte e semilavorati industriali. Per orientarsi senza diventare tecnologi alimentari, il trucco c’è: i maestri non assaggiano dieci gusti, ne scelgono uno solo, ben preciso.





Il trucco dei maestri: partire da un gusto semplice

Secondo il maestro gelatiere friulano Giancarlo Timballo, presidente onorario della Coppa del Mondo della Gelateria, la qualità di un laboratorio si giudica da un assaggio mirato.

La sua regola è chiara: ordinare un gusto semplice, quasi “scolastico”. In particolare fiordilatte, crema o pistacchio. Sono ricette con pochissimi ingredienti, dove non ci si può nascondere dietro aromi forti o salse scenografiche.

Latte, panna, zucchero, uova, frutta secca e una buona tecnica di mantecazione: tutto qui. Se questi gusti funzionano, è molto probabile che il resto della vetrina sia all’altezza. Se deludono, nessun variegato al biscotto potrà salvarla.

I gusti “fantasia” servono soprattutto a sedurre il cliente e coprire eventuali difetti. Un cioccolato molto carico, un caramello, un biscotto ripieno possono mascherare latte anonimo, grassi vegetali scadenti e aromi sintetici. Il fiordilatte, invece, è come un esame a porte aperte.





Fiordilatte e crema: il controllo qualità del latte

Partiamo dal fiordilatte. In una gelateria davvero artigianale ha un colore avorio chiarissimo, mai bianco ottico tipo neve sciolta. Quel bianco acceso di solito segnala un uso eccessivo di latte in polvere o di additivi.

Osservate poi la struttura nella vaschetta e sul cucchiaino. Deve essere liscia, compatta ma non gommosa, senza quelle bolle d’aria grandi che fanno pensare a una montata eccessiva. Il gelato artigianale contiene aria, certo, ma non deve sembrarvi una spuma.

In bocca, il fiordilatte ideale è cremoso e si scioglie in modo uniforme. Il sapore ricorda latte e panna freschi, con un retrogusto pulito e leggermente dolce. Se sentite una pellicola cerosa sul palato, o una pesantezza che vi fa venire subito sete, è il classico segnale di grassi vegetali economici e zucchero in eccesso.

La crema è l’altro grande banco di prova. Qui il profumo vi aiuta molto: deve sentirsi la nota dell’uovo e della vaniglia naturale, non un odore “sparato” da budino aromatizzato.

Anche il colore parla: giallo tenue, non giallo intenso o addirittura fluorescente. Un colore troppo acceso di solito indica molti tuorli in polvere o coloranti. Al palato, cercate la stessa sensazione di pulizia del fiordilatte: gusto pieno, ma che non stanca dopo pochi cucchiaini.





Pistacchio: il gusto che smaschera i finti artigianali

Se preferite la frutta secca, il pistacchio è il gusto che più di tutti mette alla prova una gelateria. Qui il primo indizio è il colore. Naturale vuol dire verde oliva tendente al marroncino, spesso un po’ spento.

Se il pistacchio è verde brillante, quasi fosforescente, la probabilità che contenga coloranti o paste industriali è altissima. Il vero pistacchio, specie se di Bronte o di origine controllata, ha sfumature calde e mai “acqua e sapone”.

Al morso, il gelato al pistacchio deve avere una nota leggermente tostata e un filo di amarezza elegante. Il sapore resta in bocca in modo stabile, senza trasformarsi in un dolce indistinto. Quando invece è molto zuccherino, vanigliato, con un aroma che svanisce in fretta, spesso è segno di aromi e basi pronte.

Anche qui la consistenza conta: cremoso sì, ma non elastico. Se il cucchiaino lascia un solco che non si richiude, o se il gelato “fila” come gomma, probabilmente sono entrati in gioco troppi addensanti.





Prima e dopo il cucchiaino: vetrina, scioglimento, sensazione finale

Prima ancora di ordinare il vostro gusto test, buttate un occhio alla vetrina. Le vaschette non dovrebbero formare montagne altissime: sono spesso il risultato di tanta aria e stabilizzanti. Meglio superfici più basse e regolari.

Osservate i colori generali: fragola rosa tenue, limone quasi bianco, menta molto chiara o biancastra. Le tinte troppo vivaci, uguali tutto l’anno, tradiscono una mano un po’ troppo pesante con coloranti e aromi.

Anche il numero dei gusti dice qualcosa. Una lista infinita, identica in pieno agosto e a gennaio, fa pensare più a un magazzino di basi che a un laboratorio artigianale. Una buona gelateria segue la stagionalità della frutta e non ha paura di togliere qualche gusto d’inverno.

Poi arriva il momento del cucchiaino. Oltre al sapore, concentratevi su come il gelato si comporta. Si scioglie gradualmente, senza colare come acqua dopo pochi secondi? Bene. Rimane freddo e compatto per minuti interminabili, quasi fosse plastica? Allora c’è qualcosa che non torna.

Infine, la sensazione dopo l’assaggio. Un buon gelato artigianale lascia la bocca pulita, senza sete immediata né bruciore. Vi viene voglia di un altro cucchiaino perché il gusto è equilibrato, non perché il palato è saturo di zucchero.

Per fissare tutto, una mini lista mentale da tenere in borsa: vetrina senza montagne, colori naturali, pochi gusti ben scelti, magari con qualche proposta di stagione; poi un fiordilatte, una crema o un pistacchio ben fatti. In quei pochi secondi di assaggio c’è già tutta la storia della gelateria davanti a voi.