Dai vaccini, ai tamponi, all'assicurazione di viaggio. Ecco cosa fare e sapere per organizzare le vacanze in sicurezza nella seconda estate del Covid

Dopo più di un anno di lockdown e restrizioni, abbiamo voglia di scappare e goderci una vacanza lontano da casa, ma la priorità per tutti rimane quella di viaggiare in sicurezza.

D'altra parte, si sta lentamente tornando a una vita normale, e tanti paesi europei stanno aprendo le frontiere e si preparano ad accogliere i turisti.

E anche se le vacanze estive potrebbero non sembrare spensierate come nell'era pre-Covid, si possono comunque godere al massimo semplicemente tenendo a mente alcune linee guida.

Se avete intenzione di viaggiare e fare una vacanza nei prossimi mesi, i suggerimenti qui di seguito vi aiuteranno a prepararvi per viaggiare in sicurezza e assicurarvi una meritata vacanza felice e divertente.

Ecco cosa fare e sapere per viaggiare in sicurezza quest'estate

(Continua sotto la foto)

A che punto siete con il vaccino?

«La prima cosa che le persone dovrebbero considerare quando viaggiano è a che punto sono con il vaccino», ha spiegato il dottor Jarod Fox, esperto di malattie infettive presso l'Orlando Health in Florida.

In Italia, così come nei principali paesi Europei, la maggior parte degli adulti ha avuto l'opportunità di ricevere almeno una dose di vaccino.

«Se si è completamente vaccinati, con una o due dosi, in base al vaccino somministrato, allora viaggiare dovrebbe essere relativamente sicuro», ha detto Fox.

Inoltre, se siete stati vaccinati, state pronti a dimostrarlo. Alcuni paesi infatti potrebbero richiedere di portare e mostrare un passaporto vaccinale.

Coloro che invece non sono ancora vaccinati dovrebbero controllare che la destinazione scelta non richieda la vaccinazione come requisito prima dell'arrivo.

Prenotate i test Covid in tempo

A oggi, per viaggiare tra regioni italiane non serve presentare un tampone Covid con esito negativo.

Tuttavia, la maggior parte dei paesi europei richiede ancora la prova di un test PCR o antigenico (rapido) negativo. E anche per rientrare in Italia dall'estero è necessario sottoporsi a un test entro le 48 ore dall'arrivo.

Insomma, controllate le regole della vostra destinazione di viaggio, qualora fosse fuori dall'Italia, e prenotate in anticipo i tamponi, così da poterli fare nelle tempistiche richieste.

Considerate l'upgrade per il vostro volo

Se il vostro budget ve lo consente, passare a business o first class potrebbe significare una minore esposizione e un minor contatto con estranei.

Quello spazio in più tra due posti a sedere potrebbe infatti ridurre il rischio di contrarre o trasmettere il Covid-19.

«Se potete permettervi un posto in prima classe, fatelo. Non solo avrete più spazio durante il volo, ma potrete anche scendere dall'aereo prima, il che riduce l'esposizione agli altri», afferma Steve Swasey, vicepresidente delle comunicazioni di Healthline.

Ma se quest'opzioni non fa per voi, è possibile comunque viaggiare in economy in piena sicurezza, basta attenersi alle linee guida, indossare costantemente una mascherina che copra bocca e naso, igienizzare spesso le mani e non toccarsi viso e occhi se possibile.

Viaggiate in macchina (se potete)

Autobus stipati, treni affollati e voli al completo rendono difficile distanziamento tra persone. Possono persino scatenare un po' di ansia dopo un anno di contatto limitato con gli altri.

Se è un'opzione, prendete in considerazione l'idea di viaggiare con l'auto (anche a noleggio nel caso). Così facendo diminuiscono drasticamente le possibilità di contrarre il virus.

Se invece utilizzate mezzi pubblici, controllate in anticipo le linee guida locali per vedere in che modo ciascun servizio garantisce il distanziamento fisico.

«Se vi trovate in movimento e non solo con il vostro gruppo di persone, che prendiate la navetta aeroportuale o un treno per arrivare a destinazione, assicuratevi di seguire tutte le migliori pratiche per stare al sicuro e proteggere gli altri» affermano gli esperti.

Acquistate un'assicurazione di viaggio

In generale, l'assicurazione di viaggio è sempre una buona idea, ma è particolarmente importante quest'anno.

Dove si può acquistare? È spesso possibile comprarla tramite la compagnia aerea quando prenotate il vostro volo. Molte di queste compagnie offrono anche biglietti flessibili, a un piccolo costo aggiuntivo.

Altrimenti, potete confrontare le opzioni di assicurazione di viaggio online. Ce n'è per tutti i gusti.

Ovviamente, un'assicurazione di viaggio che comprenda le policy di cancellazione per qualsiasi motivo sono spesso costose, ma possono darvi un po' di tranquillità in questo periodo di incertezza.

«Per alcuni viaggiatori, spendere di più per le loro prime vacanze estive dall'inizio della crisi del coronavirus può anche significare garantire ulteriore tranquillità», afferma Steve Swasey.

