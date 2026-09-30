Il Veneto entra tra le migliori destinazioni di Best in Travel 2027: da Padova alle Dolomiti, ecco cosa vedere oltre a Venezia e Verona

Quando pensiamo al Veneto, quasi inevitabilmente pensiamo a Venezia. E sarebbe difficile fare altrimenti: è una delle città più visitate e riconoscibili al mondo, abbastanza straordinaria da giustificare da sola un viaggio. Ma per Lonely Planet il vero motivo per scegliere questa regione per una vacanza nel 2027 comincia proprio quando ci si allontana dalla Laguna.

Il Veneto è infatti l'unica destinazione italiana entrata nella nuova Best in Travel 2027, la selezione annuale con cui Lonely Planet raccoglie 25 luoghi e altrettante esperienze da tenere d'occhio per l'anno successivo. Una lista costruita attraverso le segnalazioni della rete internazionale di autori della guida e poi selezionata da un panel editoriale indipendente.

E la motivazione con cui è stata scelta la nostra regione dice già molto: “Best for an Italian escape beyond Venice”, ovvero il posto giusto per scoprire un'Italia che comincia oltre Venezia.

Un riconoscimento che arriva, tra l'altro, in un momento in cui alcune delle destinazioni più celebri del Veneto, da Venezia a Verona, fino alle Dolomiti, stanno facendo i conti con gli effetti dell'overtourism. L'invito di Lonely Planet va quindi nella direzione opposta: fermarsi, guardarsi intorno e scoprire quanto resta normalmente fuori dall'itinerario.

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Perché Lonely Planet ha scelto il Veneto tra le destinazioni del 2027

La risposta più semplice è probabilmente una sola: varietà. “Ci è sembrato quasi un Paese a sé, capace di offrire da solo tanta varietà”, ha spiegato Tom Hall, Vicepresidente di Lonely Planet Global, presentando la nuova edizione di Best in Travel.

In pochi altri luoghi d'Italia è infatti possibile passare con tanta facilità dalle Dolomiti alle rive del Lago di Garda, dalle architetture rinascimentali di città come Verona, Padova e Vicenza alle vigne delle colline del Prosecco. E poi ci sono il Delta del Po, le lagune, la pianura, la Pedemontana e un patrimonio enogastronomico che va ben oltre i suoi prodotti più famosi.

Ma c'è anche un altro aspetto. La selezione di quest'anno riflette un modo di viaggiare che sembra sempre meno interessato alla corsa da un'attrazione all'altra e più disposto a conoscere un territorio in profondità. Il Veneto diventa così particolarmente adatto a un viaggio costruito per tappe, nel quale Venezia può continuare ad avere un ruolo centrale senza necessariamente essere l'unica destinazione.

Cosa vedere in Veneto oltre Venezia

Da dove cominciare, allora? Un possibile itinerario parte dalla Riviera del Brenta, lungo la quale sorgono le ville costruite nei secoli dalla nobiltà veneziana, e prosegue verso Padova. Qui si passa dalla Basilica di Sant'Antonio a Prato della Valle, fino all'Orto Botanico, fondato nel 1545 e considerato il più antico orto botanico universitario ancora nella sua sede originaria.

Da Padova si può scegliere se scendere verso il Polesine e il Delta del Po, dove il confine tra acqua e terra diventa sempre più sottile, oppure risalire verso Treviso e la Pedemontana. È proprio il Polesine una delle zone sulle quali Lonely Planet invita a soffermarsi: un territorio molto meno conosciuto rispetto alle grandi destinazioni regionali e particolarmente adatto a quel modo di viaggiare più lento che attraversa tutta Best in Travel 2027.

Poi ci sono Vicenza e le ville palladiane, Verona, Bassano del Grappa e le colline del Prosecco, ma anche borghi come Asolo, Portobuffolé e Cornuda. Sul versante opposto, il Lago di Garda e le Dolomiti ricordano quanto velocemente possa cambiare il paesaggio senza nemmeno lasciare la stessa regione.

E vale la pena lasciare spazio anche a ciò che normalmente non finisce nella lista dei monumenti da vedere: bere un'ombra accompagnata dai cicchetti, scoprire l'artigianato locale, dalle lavorazioni orafe vicentine al vetro di Murano, attraversare le zone vinicole e fermarsi nei piccoli centri anziché utilizzarli soltanto come tappe di passaggio.

Forse è proprio questo che Lonely Planet ci invita a fare nel 2027. Non scegliere tra Venezia e il resto del Veneto, ma utilizzare la prima come punto di partenza per scoprire quanto c'è intorno. Perché una delle destinazioni italiane più conosciute al mondo può ancora riuscire a sorprenderci, a patto di essere disposti ad andare un po' più lontano della solita cartolina.