Dimenticare per qualche ora le liste dei luoghi da vedere, gli indirizzi diventati virali e le fotografie già viste mille volte sui social. Il Tiny Tourism cambia l'attenzione del viaggio: meno cose da spuntare e più tempo per osservare ciò che abbiamo intorno a noi

Si parte per vedere il mondo e sempre più spesso si finisce per vedere quello che hanno già visto tutti. Lo stesso ristorante, lo stesso rooftop, la stessa spiaggia, persino la stessa prospettiva dalla quale fotografare un monumento.

È uno dei paradossi del turismo contemporaneo: mai come oggi è stato facile raggiungere luoghi lontani, eppure gli algoritmi rischiano di rendere i viaggi sempre più simili.

Il Tiny Tourism, espressione coniata dalla piattaforma creativa britannica It’s Nice That, nasce quasi come reazione a questa omologazione. L’idea è semplice: ridurre la scala e tornare a osservare. Non necessariamente andare più lentamente, più vicino o spendere meno. Piuttosto, spostare l’attenzione dalle grandi attrazioni a ciò che normalmente rimane ai margini dell’itinerario.

Una strada residenziale, un mercato, un giardino, un piccolo negozio. Ma anche salire su un tram e guardare la città cambiare fuori dal finestrino. Non si tratta di trovare il prossimo “posto segreto” da trasformare in una nuova meta virale.

Il Tiny Tourism non cambia necessariamente dove si va. Cambia il modo in cui si guarda la destinazione.

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Tiny Tourism: come vivere una città senza sentirsi turisti

Vivere il Tiny Tourism può voler dire entrare in un konbini a Tokyo per scoprire che cosa comprano i giapponesi, prendere un tram a Lisbona senza avere necessariamente una destinazione precisa, osservare le case e i piccoli giardini di Londra o sedersi al tavolino di un bar di quartiere a Madrid.

Sono esperienze apparentemente irrilevanti, almeno secondo i parametri del turismo tradizionale. Eppure raccontano moltissimo di un luogo. Un supermercato mostra abitudini e gusti. Un mercato racconta le stagioni e la cucina. Una farmacia svela prodotti e piccoli rituali quotidiani. I mezzi pubblici mostrano come cambia una città appena ci si allontana dalle zone monumentali. Il viaggio diventa così meno una collezione di luoghi e più un esercizio di curiosità.

Non significa rinunciare al Prado, alla Tour Eiffel o a un tempio di Kyoto. Significa lasciare uno spazio, accanto a ciò che si è deciso di vedere, per quello che non si sapeva ancora di voler trovare.

Un viaggio a Parigi (oltre a Instagram)

Persino una delle città più visitate del mondo può essere osservata in questo modo. Basta allontanarsi per qualche ora dalla Parigi monumentale e raggiungere il XIX arrondissement. Il Parc des Buttes-Chaumont, inaugurato nel 1867, occupa un territorio profondamente trasformato dalle antiche cave di gesso: oggi rilievi, rocce, grotte, un lago, una cascata e sentieri costruiscono uno dei paesaggi più sorprendenti della città.

Poco distante c’è La Mouzaïa, dove piccole strade pedonali, case basse, facciate colorate e minuscoli giardini restituiscono un’immagine quasi domestica di Parigi. Non sono necessariamente luoghi da aggiungere alla lista delle “cose da non perdere”.

Il piacere sta soprattutto nel percorso tra l’uno e l’altro, nelle deviazioni e in quello che si incontra camminando.

Non tutto deve essere straordinario

È forse questo uno degli aspetti più interessanti del Tiny Tourism. Negli ultimi anni il viaggio si è trasformato in una successione di esperienze “imperdibili”. L’hotel deve essere spettacolare, la colazione E anche il budget assume un significato diverso: non necessariamente spendere meno, ma spendere per ciò che conta davvero. Una camera nella posizione giusta, un ristorante speciale, un biglietto per uno spettacolo o un oggetto scoperto durante il viaggio possono valere molto più dell’idea che ogni singolo momento debba avere un prezzo elevato per essere memorabile.

Il Tiny Tourism non è Slow Travel, ma è il lusso di poter perdere tempo

La tentazione di sovrapporre Tiny Tourism e Slow Travel è forte, ma la differenza è sostanziale.

Lo Slow Travel riguarda soprattutto il ritmo: fermarsi più a lungo, spostarsi meno, concedersi tempo. Il Tiny Tourism riguarda invece la scala dell’attenzione. Si può praticare durante una vacanza di tre settimane, ma anche in un weekend. In un piccolo paese come in una metropoli. Persino durante due ore libere tra un appuntamento e l’altro. La domanda non è tanto "quanto tempo si rimane?”. Ma: "a che cosa si decide di osservare?”

E forse il Tiny Tourism racconta soprattutto un bisogno che va oltre le tendenze di viaggio. Si vive in un’epoca in cui quasi tutto può essere deciso prima di partire. Si può sapere dove mangiare, che cosa ordinare, quale camera scegliere, a che ora fotografare un luogo e persino da quale punto ottenere l’inquadratura migliore. L’imprevisto rischia di essere eliminato dall’esperienza.

E allora il privilegio può diventare esattamente il contrario: avere due ore nelle quali non è previsto nulla.

Cambiare strada. Entrare in un negozio senza averlo cercato. Sedersi su una panchina. Perdere un tram e prendere quello successivo. Fermarsi più del previsto. Per poi scoprire, una volta tornati a casa, che accanto al grande museo, all’hotel e alla cena importante sono rimasti nella memoria anche una facciata, un giardino, una conversazione ascoltata per strada o un oggetto trovato per caso.

Il Tiny Tourism non invita a cercare cose più piccole. Invita a tornare capaci di accorgersene.