Per sciare ma non solo: tra spa, baite, piste, rifugi, slitte e golf in alta quota ecco le più belle vacanze da fare sulla neve quest'anno

Impianti per lo sci, arene per vertiginose capriole in aria per chi invece preferisce la tavola. E poi spa, slitte trainate da siberian husky, ristoranti pluripremiati, baite e addirittura un treno su cui fare après-ski.

Ha solo l'imbarazzo della scelta chi vuole trascorrere una vacanza in montagna con impianti di risalita sempre nuovi, hotel d'alto livello e tante attività da praticare alla chiusura delle piste, come il golf o i trattamenti termali.

Tra i sapori dell'Alto Adige e i colori delle sue valli, il lusso delle Alpi svizzere del canton Vallese, il più vicino all'Italia, gli appuntamenti mondani a Courmayeur e tanto altro ecco i più bei posti di montagna per una vacanza sulla neve.

Alta Badia, per chi ama il cibo

Nel 2005 in Alta Badia è nata l'iniziativa "Sciare con gusto", che coinvolge cuochi pluripremiati in manifestazioni che valorizzino il food locale.

Dieci tra i migliori chef stellati italiani realizzeranno un piatto gourmet per altrettanti rifugi qui in Alta Badia, che potranno essere gustati nei rifiugi durante tutta la stagione invernale.

Se viaggiate in coppia, scegliete un profumatissimo chalet in legno, perfetto per rilassarsi dopo una giornata sulle piste.

Un esempio valido è il Romantik Arthotel Cappella a Colfosco: che è romantico lo dice già il nome.

Chi invece andrà a sciare solo un paio di giorni e preferisce visitare Merano e i piccoli borghi intorno, può dormire all'eco-chic Vigilius Mountain Resort, a un'ora circa dall'Alta Badia, tra spa e cibo di prima categoria.

Il suo ristorante a 1500 metri è uno dei migliori del nord Italia: prenotando, ci si può far mettere addirittura un tavolo in cucina, per un'esperienza da veri gourmand.

(credit: Alex Filz)

Courmayeur, per gli appuntamenti mondani

C'è chi ama cambiare piste ogni anno e chi, invece, torna nel proprio posto del cuore.

Courmayeur, però, ha sempre qualcosa di nuovo da offrire: nello specifico, due nuove piste all'Arp, che si affaccia sul versante sud del Monte Bianco e un nuovo complesso dell'hospitality Le Massif - hotel a cinque stelle, ristoranti, bar, area fitness e spa.

L'Auberge de la Maison è un altro indirizzo quotatissimo, con un buon ristorante e belle camere.

Da non perdere anche gli appuntamenti, dal City Ski Championship & Financial Times Alpin Forum a fine gennaio alla Mountain Gourmet Ski Experience orchestrata dal pluristellato chef inglese Heston Blumental (a metà marzo).

Bormio, tra sci e relax alle terme

Con 18 piste e 1800 metri di dislivello per garantire un'esperienza sciistica paradisiaca, dove è possibile sciare tutto l’anno, in un comprensorio con 115 chilometri di piste in inverno e sul ghiacciaio dello Stelvio d’estate ed in autunno, Bormio è la destinazione ideale per chi vuole unire sport, natura e relax.



Oltre che per l'area dedicata allo sci, infatti, quest'angolo storico della Valtellina è famoso in tutto il mondo per i suoi due centri termali a pochi passi l'uno dall'altro.

I Bagni di Bormio (Vecchi e Nuovi) sono caratterizzati dall’unicità di poter beneficiare di un’acqua termale naturalmente calda (37-43 °C) che sgorga da 2.000 anni in diverse fonti nel Parco Nazionale dello Stelvio.

Da non perdere, un'esperienza ai Bagni Vecchi, nella grotta sudatoria naturale che conduce a una delle sorgenti di acqua termale e per una sosta senza eguali nella piscina panoramica all'aperto a picco sulla conca di Bormio.

Per tutti i foodies, poi, una vacanza in Valtellina è anche all'insegna del gusto: ottimi vini valtellinesi accompagnano la cucina tipica con ingredienti come la bresaola, i liquori ed i formaggi Casera, Bitto e Scimudin, con cui preparare gustosi spuntini o saporiti pizzoccheri. Il posto migliore per assaggiarli è probabilmente lo storico Ristorante la Rasiga.



Livigno, per chi ama la natura (e lo shopping)

Fresco di nomina come European Town of Sport 2019, il Piccolo Tibet assicura divertimento a tutti gli sportivi, qualunque sia la loro disciplina favorita.

Con una rete di 115 km di piste, dai 1816 metri del centro abitato si sale fino ai 2900 metri di quota, dove si snodano 12 piste nere, 37 rosse e 27 blu.

E per gli amanti del fuoripista, 100 km quadrati di area backcountry, un'immensa distesa di neve fresca pronta a essere solcata in tutta sicurezza.

Ancora, sci alpinismo, ciaspole, fat bike e snowpark per freestyle e snowboard.

Una volta in paese, il divertimento non manca, soprattutto per gli amanti dello shopping, che possono dare sfogo a compere sfrenate grazie ai prezzi senza iva, che permettono di acquistare in una sorta di infinito black friday.

Per dormire, l'Hotel Capriolo offre una sistemazione comoda e accogliente.

La merenda da non perdere? Quella alla Latteria, dove assaggiare tutti i migliori prodotti caseari e mangiare uno dei migliori gelati che vi capiterà di assaggiare. Sì, anche se fuori fa freddo.

Cogne, per chi ama lo sci di fondo e l'ambiente

Cogne, in Val d'Aosta, è un paradiso per chi pratica sci di fondo, con percorsi curatissimi e servizi per gli sportivi.

In più sono tante le strutture volte all'ecologia e alla sostenibilità che stanno aprendo in zona: l'Eco Wellness Hotel Notre Maison non propone solo camere in legno e un ristorante dove gustare piatti tipici, ma anche un'offerta perfetta per chi arriva alla vicina Torino in treno o in aereo e deve poi arrivare a Cogne.

Si tratta di Alpine Green Experience: giunti in stazione o all'aeroporto, una BMW i3 elettrica già inclusa nel vostro pacchetto vi aspetta per arrivare comodamente sulle piste e rimanere a vostra disposizione durante la vacanza per scoprire il Parco Nazionale del Gran Paradiso nel pieno rispetto dell'ambiente.

Ravascletto-Zoncolan, divertimento con free-style e griglie in alta quota

In questa località sciistica del Friuli Venezia Giulia, vi aspettano 22 chilometri di piste e un'arena free style con piattaforme per kicker, atterraggi, rail, box vari e anche boarder-cross esterno al park.

Poi si mangia al rifugio Tamai che propone specialità alla griglia e si fa après ski sulla terrazza di Le Laugian; per la cena, Al Pignau, davanti agli impianti, propone i piatti della tradizione carnica.

Per dormire sulle piste scegliete Baita Goles, ma se amate gli chalet in legno puntate a quelli romanticissimi del Dolomiti Village di Ravascletto.

(credit: Pentaphoto)

Val d'Ega, tra nightpark e panorami mozzafiato vicino al lago di Carezza

La vacanza che mette d'accordo tutti: chi ama lo sci alpino avrà pane per i propri denti (gli hotel Moseralm e Cristal sono direttamente sulle piste) grazie a 90 chilometri da discesa, proprio come chi preferisce quello di fondo a cui sono dedicati invece 100 chilometri.

Obereggen, coi suoi snowpark e nightpark, e Carezza, con le sue otto stupende ore di sole al giorno e un romantico osservatorio sull'altopiano di Collepietra, sono le due destinazioni da scoprire. In quest'ultima località, oltre alle piste per principianti, c'è la Re Laurino, col 65% di pendenza: nerissima.

Per il relax scegliete la spa del Romantik Hotel Post Cavallino Bianco: 1500 metri quadrati con intere pareti vetrate.

Vi sembrerà di fare sauna e idromassaggio come se foste fisicamente sulla neve.

Da non tralasciare anche il patrimonio enogastronomico della zona, particolarmente apprezzato dai gourmand italiani e non solo: non perdete le zuppe nelle 16 baite di Obereggen e i ristorantini curatissimi nei graziosi borghi dell'area.

Ogni giovedì, per esempio, presso il rifiuto Oberholz, si tiene "Formaggio, vino e design": il tutto a 2096 metri d'altezza.

Andermatt, dove il ritorno in hotel è con l'aperitivo

In Svizzera c'è un après-ski su ruote. Anzi, su binari, grazie a un treno dalle carrozze riadattate che passa otto volte al giorno: i vagoni attraversano l’Oberalppass e rifocillano gli amanti degli sport sulla neve da Andermatt a Disentis.

Fate qualche domanda al barman Victor Costa: un personaggio che vale la pena conoscere mentre realizza il vostro drink.

Dormite nel nuovo Radisson Blu Hotel Reussen, per un soggiorno di gusto e relax.

Nelle Alpi svizzedere del Vallese, dove si gioca a golf anche d'inverno

Ancora nel Vallese: a Crans Montana si gioca a golf anche d'inverno, grazie al Golf Club Crans-sur-Sierre, che nel 2012 ha inaugurato il primo centro europeo d'allenamento ad alta quota "all year around".

Ma non rinunciate agli impianti sciistici: ci sono 15 nuove piste per tutti i livelli, mentre alloggiare allo Chetzeron è un'esperienza da non perdere: la zona è auto free, perciò vi verranno a prendere con un gatto delle nevi.

Il suo ristorante è premiato con 12 punti Gault Millau e consigliato dalla guida Michelin.

Tarvisio, dove si impara a trainare una slitta di husky

Tarvisio è la località sciistica più grande del Friuli Venezia Giulia, ma oltre a piste d'ogni tipo ha molto di più da offrire delle suggestive ma ormai fin troppo comuni ciaspolate.

Se lo sci e la tavola non vi appassionano, ma amate la neve, frequentate la Scuola internazionale mushing-sleddog guidata da Ararad Khatchikian, protagonista, tra l'altro, della mitica spedizione Sulle orme di Balto, 1200 chilometri in Alaska.

Carinzia, l'Austria del pattinaggio e dello slittino in notturna

Nel comprensorio del monte Katschberg, che svetta sulle Alpi centro-orientali, ci si diverte tra 70 chilometri di piste e 16 impianti di risalita, ma anche tra piste di pattinaggio e addirittura percorsi per slittino da praticare in notturna, per un'esperienza all'insegna dell'adrenalina.

Dormite al Falkensteiner Hotel Cristallo, che propone anche divertimenti per i più piccoli, o al Funimation Katschberg, che organizza per voi anche passeggiate in slitte trainate da cavalli.

Plan de Corones, per dormire in un hotel "con gli sci ai piedi"

Località perfetta in provincia di Bolzano per i grandi appassionati di sci, grazie a oltre mille chilometri di percorsi per tutti i livelli.

Per chi non vuole perdere nemmeno un minuto in spostamenti vari, scegliete un hotel "con gli sci ai piedi" e cioè direttamente sulle piste: un esempio?

Il nuovo Excelsior Dolomites Lodge: pace e relax sono garantiti da un numero piccolissimo di camere (16), oltre che da una pazzesca infinity pool bollente sul rooftop, una spa, una sauna panoramica, un'area attrezzata con schermi tv e camino e ovviamente un buon ristorante tipico.