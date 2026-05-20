Scegliere la meta giusta è difficile. Con questo testo potete capire che tipo di viaggiatrice siete e quale grande viaggio fa al caso vostro

L'estate si avvicina e si ripresenta puntuale la stessa domanda di sempre: dove andare in vacanza?

Ogni anno la stessa meta può essere il paradiso per qualcuno e un incubo per chi ha gusti e ritmi diversi.

Gli esperti di viaggio lo ripetono: i viaggi che ricordiamo meglio sono quelli allineati alla nostra personalità. E allora ecco una guida giocosa (ma anche serissima) per capire dove viaggiare in base alla personalità e scegliere il vostro prossimo viaggio dei sogni senza litigi di gruppo in chat.

Mini test: in poche frasi scoprite che viaggiatori siete

Segnate quante frasi vi rispecchiano. Il profilo con più affermazioni “vostre” indica il tipo dominante.

1. Tornate da ogni vacanza con nuovi amici, contatti Instagram e mille aneddoti di serate improvvisate.

2. L’idea di camminare 15 chilometri al giorno vi entusiasma più di una spa.

3. In un weekend in città preferite mercati, quartieri residenziali e musei poco affollati alle attrazioni “obbligatorie”.

4. Per voi vacanza significa sveglia lenta, tramonti, mare calmo e notifiche del lavoro rigorosamente silenziate.

5. Il vostro posto felice ha più alberi che palazzi e vi emozionate davanti agli animali in libertà.

6. Vi sentite vivi quando affrontate montagne, ghiacciai, sentieri impegnativi e meteo non sempre prevedibile.

Pronte? Vediamo che viaggio dei sogni prenotare in base al vostro profilo.

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(Continua sotto la foto)

1. La Social Butterfly

Se avete barrato soprattutto la frase 1, siete quelle che in aeroporto fanno già amicizia in fila al controllo. Vi nutrite di chiacchiere, storie e tavolate infinite, e soffrite nei viaggi troppo solitari.

Il vostro viaggio dei sogni è un tour di gruppo in India del Nord, tra Delhi, il Rajasthan e i villaggi nel deserto. Dodici-quattordici giorni di templi, mercati, treni affollati, cene in famiglia, progetti artigianali femminili e notti stellate nel Thar. Durata ideale: 12-14 giorni. Budget: medio. Meglio in autunno-inverno. Perfetto se viaggiate da sole e volete un gruppo pronto ad adottarvi.

2. L’Anti-folla creativa

Più sì alla frase 2? Siete l’“influencer” del gruppo, quella che scova posti ancora poco noti. Odiate le folle, amate sentieri vuoti, borghi veri, storie da raccontare al ritorno.

Per voi, sogno è un trekking sulla Via Transilvanica in Romania, tra Carpazi, monasteri affrescati e castelli legati al mito di Dracula. Si cammina anche 15-20 chilometri al giorno, si dorme in pensioncine e case locali, si brinda con vino del posto. Durata: 7-10 giorni. Budget: medio-basso. Periodo top: tarda primavera o inizio autunno. In alternativa, guardate ai Balcani o ai cammini meno battuti dell’Appennino.

3. La Culture Lover

Se avete scelto soprattutto la frase 3, siete il tipo che parte con lista di libri, film e podcast sulla destinazione. Volete capire come vive chi abita lì, non solo spuntare monumenti.

Viaggio dei sogni: un itinerario di 10-12 giorni in Giappone, da Tokyo a Kyoto passando per Hakone, Hiroshima, Miyajima e magari Takayama. Si dorme in ryokan, si prova la cucina locale di quartiere, si esplorano quartieri storici come Gion e mercati tradizionali. Durata: 10-14 giorni. Budget: medio-alto. Meglio in primavera o autunno. Perfetto in coppia o con amiche altrettanto curiose.

4. La Wellness Warrior

Frase 4 regina del vostro test? Siete quelle che hanno bisogno di staccare davvero, tra mare, sonno decente e corpo che si rilassa. Ma non siete tipi da due settimane immobili sul lettino.

Il vostro posto nel mondo, almeno per un viaggio, è una mini-crociera tra le isole della Thailandia: Phuket, Koh Phi Phi, isolette con acqua trasparente, grotte da esplorare in kayak, snorkeling e tramonti rosa. Potete aggiungere yoga in spiaggia, massaggi, letture infinite. Durata: 7-10 giorni complessivi. Budget: medio. Periodo ideale: stagione secca, da novembre a marzo. Alternativa più vicina? Vela tra isole greche o italiane, oppure un ritiro benessere tra terme e montagne.

5. La Nature Lover

Se vi siete riconosciute soprattutto nella frase 5, il vostro algoritmo interno cerca sempre alberi, animali e cieli scuri pieni di stelle. Le metropoli vi piacciono, ma dopo due giorni sognate già la fuga.

Per voi il viaggio dei sogni è un safari in Africa orientale, tra Maasai Mara, Serengeti e cratere di Ngorongoro. Game drive all’alba e al tramonto, notti in lodge o tende nel parco, incontri con comunità locali, panorami che restano stampati nella memoria. Durata: 8-10 giorni. Budget: medio-alto. Scelta del periodo in base alla riserva e alla migrazione degli animali. Alternative: Dolomiti, grandi parchi nazionali europei, Islanda o Norvegia dei fiordi.

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6. L’Avventuriera instancabile

Se la frase 6 vi rappresenta, riposarvi troppo vi annoia. Vi sentite bene quando sudate in salita, avete lo zaino leggero ma tecnico e controllate sempre il meteo dei prossimi sentieri.

Il vostro viaggio dei sogni sono le Montagne Rocciose Canadesi: Banff, Jasper, Yoho, Lake Louise, la scenografica Icefields Parkway. Trekking quotidiani verso laghi glaciali, foreste e punti panoramici come il Kinney Lake, con possibile avvistamento di fauna selvatica. Durata: 10-14 giorni. Budget: medio-alto. Meglio in estate piena. Se volete qualcosa di più vicino, pensate a Dolomiti, Via Alpina o lunghi trekking nelle Alpi francesi e svizzere.

Alla fine potete anche scoprire di essere un mix di due profili: culture lover con vena wellness, social ma innamorate della natura. La chiave è parlarne prima in coppia o in gruppo e scegliere una meta che coccoli il lato dominante di ognuna di voi. Così il prossimo viaggio non sarà solo bello: sarà davvero il vostro viaggio dei sogni, cucito addosso al carattere.