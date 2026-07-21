Arroccato a 429 metri sul mare tra Nizza e Monaco, Èze è uno dei borghi medievali più affascinanti della Costa Azzurra. Dai vicoli in pietra al celebre Giardino Esotico, passando per il Sentiero di Nietzsche, ecco cosa vedere e perché questo luogo continua a incantare viaggiatori da tutto il mondo.

A circa 12 chilometri da Nizza e 8 da Monaco, c’è un villaggio di pietra arrampicato a 429 metri sul mare che sembra sospeso nel vuoto. È Èze, poco più di duemila abitanti secondo i dati ufficiali del comune, ma con il carisma di una città in miniatura, dove ogni vicolo racconta una storia medievale.

La Costa Azzurra evoca subito yacht, beach club e palme. Qui invece entrate in un altro film: mura antiche, portali in pietra, campane che rintoccano nel silenzio e, sotto, il Mediterraneo che luccica. L’Ufficio del Turismo Nice Côte d’Azur descrive Èze come un villaggio «sospeso tra terra, cielo e mare». Una definizione che, appena arrivate, smette di essere slogan e diventa realtà visiva.

Dove si trova Èze e perché sembra uscito da una fiaba

Èze si sviluppa tra il livello del mare e le alture dell’entroterra, che superano i 600 metri di quota. In alto c’è Èze-Village, il borgo medievale arroccato, in basso Èze-sur-Mer, la parte balneare affacciata sulla linea ferroviaria costiera. A collegarli, e a cucire il panorama, ci sono le celebri Tre Corniches: Bassa Corniche, Moyenne Corniche e Grande Corniche, tre strade scenografiche che serpeggiano tra mare e falesie.

Dal parcheggio sotto il borgo ci si trova a guardare in su una massa di pietra color miele, terrazze, cipressi e la sagoma barocca della chiesa che domina tutto. Non è un caso che spesso venga chiamato "borgo a nido d'aquila": la posizione è talmente spettacolare che, nelle giornate limpide, la vista abbraccia Saint-Jean-Cap-Ferrat, la costa fino all’Italia e l’entroterra punteggiato di altre rocche.

Cosa vedere a Èze: vicoli medievali, Giardino Esotico e profumi

Si entra nel cuore di Èze-Village attraverso una porta fortificata, e il cambio di atmosfera è immediato. Il centro storico è interamente pedonale: un labirinto di vicoli lastricati, scale ripidissime, archi in pietra e passaggi coperti che collegano piccole piazze nascoste. Le case medievali, restaurate con cura, sono spesso rivestite di bouganville, gelsomini e limoni in vaso.

Dietro molte porte si aprono atelier di artisti, botteghe artigiane e piccole gallerie. È uno di quei posti in cui vi sorprendete a rallentare, perché ogni svolta regala un’inquadratura perfetta: una finestra fiorita, una fontana, un balcone che si affaccia direttamente sul blu del Mediterraneo.

Al centro del borgo trovate la chiesa di Notre-Dame de l’Assomption, costruita nel XVIII secolo in stile barocco. La facciata ocra, il campanile elegante e l’interno raccolto, con decorazioni sobrie ma scenografiche, aggiungono una nota di spiritualità molto cinematografica. Poco distante, la cappella della Santa Croce, più piccola, racconta la vita religiosa della comunità quando il villaggio era un presidio fortificato.

La vera terrazza degli dei è però il Giardino Esotico di Èze, creato nel dopoguerra sulle rovine della fortezza medievale. Qui, tra cactus giganteschi, piante succulente di ogni forma e sculture contemporanee, si cammina letteralmente sul tetto del borgo. Secondo l’Ufficio del Turismo Nice Côte d’Azur il punto più alto sfiora i 429 metri, e da lassù lo sguardo corre senza ostacoli lungo tutta la Riviera. La visita richiede circa un’ora, il biglietto è a pagamento ma si aggira intorno a una decina di euro: investimento minimo per uno dei panorami più spettacolari d’Europa.

Per restare in tema di sensi, vale una sosta la profumeria Fragonard, con stabilimento visitabile. Le visite guidate gratuite mostrano come nascono le fragranze, tra essenze di agrumi, fiori e erbe mediterranee. Uscire con un profumo scelto qui è un modo molto concreto per portarsi a casa un pezzo di questa fiaba sospesa tra cielo e mare.

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Corniches e Sentiero di Nietzsche: come arrivare in questo borgo sospeso

In auto o in moto, Èze è il pretesto perfetto per un piccolo viaggio panoramico. Un itinerario molto amato parte da Nizza, risale l’entroterra passando da Drap e dal borgo medievale di Peille, poi scende verso Èze lungo strade dipartimentali piene di curve ma anche di punti fotografici. Il rientro avviene sulla Grande Corniche e sulla Moyenne Corniche, con affacci continui sul mare: in tutto circa 51 chilometri e un’ora e mezza abbondante di guida, senza contare le soste.

Le Tre Corniches hanno ciascuna un carattere diverso. La Bassa Corniche corre quasi al livello del mare, la Moyenne Corniche attraversa villaggi e punti panoramici intermedi, la Grande Corniche sfiora l’orlo delle falesie, regalando la vista più ampia. Scegliere l’una o l’altra cambia il viaggio almeno quanto la meta.

Per chi ama camminare c’è il Sentiero di Nietzsche, che collega Èze-sur-Mer al borgo arroccato. Secondo diverse guide escursionistiche è lungo circa 2 chilometri, con un dislivello di 400 metri: 45 minuti in discesa, fino a un’ora e mezza in salita, a seconda dell’allenamento. Il filosofo tedesco Friedrich Nietzsche percorse spesso questo tracciato durante i suoi soggiorni in zona, e qui avrebbe trovato ispirazione per alcune pagine di Così parlò Zarathustra.

Il sentiero inizia quasi a livello del mare, tra pini e macchia mediterranea, e risale in diagonale lungo la roccia, con scorci continui sul villaggio che si avvicina e sulla costa che si allontana. Servono scarpe adeguate, acqua e meglio evitare le ore più calde dell’estate, ma l’effetto “viaggio iniziatico” è assicurato.

Per vivere Èze con calma conviene prevedere almeno mezza giornata: visita al borgo e al Giardino Esotico. Se aggiungete il Sentiero di Nietzsche o qualche ora di mare a Èze-sur-Mer, la giornata si riempie facilmente. Primavera e autunno sono i periodi ideali, con temperature miti e meno folla; l’estate regala luce intensa ma anche più gruppi organizzati. Il momento forse più magico resta il tardo pomeriggio: quando i bus se ne vanno, le pietre si scaldano di luce dorata e il borgo torna a sembrare, senza sforzo, una fiaba medievale sospesa tra cielo e mare.