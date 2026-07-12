Numana è una delle mete simbolo della Riviera del Conero e anche nel 2026 conferma il riconoscimento Bandiera Blu. Dalle spiagge libere di Numana e Marcelli alle calette di Sirolo e alle iconiche Due Sorelle, ecco dove fare il bagno tra mare cristallino, natura e servizi, con consigli pratici su parcheggi, navette e spiagge più adatte a ogni esigenza.

Nel 2026 Numana si tiene stretta la sua Bandiera Blu. Secondo l’elenco ufficiale del Ministero del Turismo, il riconoscimento premia sia Numana Alta sia Numana Bassa/Marcelli Nord per la qualità delle acque e dei servizi. Tradotto: mare pulito, organizzazione efficiente e spiagge libere dove potete stendere il telo anche senza affittare un lettino.

Siamo nel cuore della Riviera del Conero, quella delle rocce bianche che tuffano nel blu e delle calette raggiungibili solo a piedi o in barca. Numana è la base ideale per esplorare tutto: dalle sue spiagge cittadine alle meraviglie di Sirolo, fino alla celebre spiaggia delle Due Sorelle. Il tutto con un filo conduttore chiaro: più spazio libero possibile.

Perché Numana è la base perfetta nella Riviera del Conero

Numana ha due anime, e vi tornerà utile conoscerle. In alto c’è Numana Alta, il borgo storico di vicoli, casette colorate e balconi affacciati sul mare. Da qui, con pochi minuti a piedi, si scende alle prime calette sotto la falesia.

Sotto, lungo la costa, si sviluppa Numana Bassa: porto turistico, lungomare, stabilimenti colorati, bar e un susseguirsi di tratti di spiaggia libera. Tutto inserito nel Parco del Conero, quindi niente palazzoni a muro sul mare, ma un equilibrio abbastanza riuscito tra natura e comfort.

La vicinanza con Sirolo, anch’essa Bandiera Blu 2026 per Urbani, San Michele, Sassi Neri e Due Sorelle, fa di Numana un piccolo hub balneare: dormite qui, e in pochi minuti cambiate completamente scenario di spiaggia.

Spiagge di Numana: le più belle (e con più spazio libero)

Partiamo dalla zona ai piedi del borgo. La Spiaggia del Frate (o dei Frati) è una caletta raccolta tra le rocce del Conero, acqua trasparente e fondale subito profondo, perfetto per maschera e pinne. Qui trovate uno stabilimento centrale e due porzioni di spiaggia libera ai lati. Lo spazio non è enorme, quindi se puntate al tratto libero conviene arrivare presto al mattino.

Poco più in là, La Spiaggiola è la baia “da cartolina” di Numana Alta: curva morbida, mare quasi sempre calmo, vista sul promontorio. Gli stabilimenti occupano buona parte dell’arenile, ma resta un piccolo tratto libero, di solito sul lato verso il porticciolo. È una spiaggia raccolta e romantica, ideale per chi cerca relax più che partite di racchettoni.

Scendendo verso sud si entra nel regno di Numana Bassa. Qui le spiagge di Numana diventano un lungo litorale di ghiaia fine che accompagna il paese fino a Marcelli. Stabilimenti e tratti di spiaggia libera si alternano in modo regolare, ben segnalati. Il fondale digrada dolcemente, ci sono bar, ristoranti, noleggio pedalò, campi da beach volley. È l’opzione perfetta per famiglie e gruppi di amici: le aree libere sono ampie, ma avete i servizi a pochi metri.

Marcelli è il proseguimento naturale della spiaggia di Numana Bassa, con case vacanza e campeggi alle spalle. Anche qui si alternano lidi e porzioni di spiaggia libera; man mano che vi allontanate dal centro trovate tratti più tranquilli, ideali se cercate spazio per ombrelloni, giochi dei bambini e magari una partitella sulla riva. Il fondale resta abbastanza regolare, quindi adatto anche a chi non è un pesce di mare.

Da Numana alle spiagge di Sirolo: Due Sorelle e altre meraviglie

Dal porto di Numana partono le imbarcazioni per la spiaggia delle Due Sorelle, l’icona del Conero con i due faraglioni bianchi che emergono dal mare. L’accesso è esclusivamente via mare: i sentieri dall’alto sono chiusi per motivi di sicurezza, quindi niente improvvisate “da montanari”.

Per l’estate 2026, come ricordano i servizi turistici locali, tra il 1° luglio e il 13 settembre l’accesso è contingentato e richiede prenotazione obbligatoria. Tradotto: posti limitati sui traghetti, orari precisi, meglio organizzarsi con anticipo se volete stendervi sulla spiaggia più fotografata della Riviera del Conero.

Sempre partendo da Numana potete raggiungere facilmente anche le altre spiagge di Sirolo. Urbani è la baia sotto il borgo, a mezzaluna, con grotta sulla sinistra, stabilimenti e un tratto di spiaggia libera. San Michele e Sassi Neri sono più selvagge, lunghe, con ampie porzioni di spiaggia libera ma fondale subito profondo e ciottoli: perfette se amate natura e silenzio, a patto di non spaventarvi per qualche minuto di discesa a piedi.

Come organizzare le giornate: navette, parcheggi e spiaggia giusta per voi

Un punto forte della zona, spesso sottovalutato, sono le navette gratuite. Secondo le informazioni del Comune di Numana, da fine maggio a metà settembre più linee collegano il centro storico, il porto, le spiagge di Numana Bassa e Marcelli, con alcune corse che arrivano anche a Sirolo in determinati orari. In piena stagione c’è anche una linea serale che permette di muoversi tra Numana e Sirolo per aperitivi e cene vista mare senza toccare l’auto.

Se arrivate in macchina, la strategia migliore è lasciarla nei grandi parcheggi segnalati alle porte del paese o lungo la litoranea e proseguire a piedi o con le navette. Cercare posto sotto il borgo a metà mattina, in agosto, è un modo sicuro per rovinarsi l’umore.

Capitolo “spiagge libere Numana” in base a come viaggiate. Con bambini piccoli e passeggini vince il binomio Numana Bassa - Marcelli: tratti liberi ampi, fondali tendenzialmente bassi, stabilimenti vicini per bagni, docce e pranzi veloci. In coppia, puntate alle calette raccolte: Spiaggia del Frate e La Spiaggiola al mattino presto, oppure un pomeriggio lungo tra San Michele e Sassi Neri, magari fermandovi per il tramonto.

Se non partite mai senza maschera, le zone più interessanti sono proprio le spiagge con roccia: Frate, Sassi Neri e, quando riuscite a prenotare, le Due Sorelle. In tutti i casi, scarpette da scoglio e tanto, tanto SPF nello zaino: il Conero è bello, ma non perdona chi lo sottovaluta.