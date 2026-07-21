Quando le temperature salgono e il tempo stringe, le zucchine tonnate senza maionese diventano l’alleato perfetto in cucina. Una ricetta fredda, leggera e cremosa che trasforma il pranzo estivo in un momento speciale.

Fa caldo, il tempo per cucinare è poco, ma la voglia di qualcosa di cremoso tipo vitello tonnato è sempre lì, a bussare. Le zucchine tonnate senza maionese risolvono la situazione in 15 minuti di lavoro e zero fornelli accesi.

Sono fresche, light, proteiche e perfette per un pranzetto estivo da balcone o da schiscetta. La salsa tonnata è alleggerita con yogurt greco, quindi niente effetto “mattone” del dopo pranzo e nessun senso di colpa.

Perché le zucchine tonnate senza maionese sono il jolly dell’estate

Le zucchine sono composte per circa il 95% di acqua, povere di calorie e ricche di potassio e acido folico, come ricordano i nutrizionisti. Tradotto: aiutano a idratare, non appesantiscono e stanno bene praticamente con tutto.

Il tonno aggiunge proteine nobili e grassi buoni Omega-3, mentre lo yogurt greco regala cremosità con molti meno grassi rispetto alla maionese tradizionale. Una porzione di zucchine tonnate con maionese può superare tranquillamente le 400 calorie; con lo yogurt greco si può scendere anche quasi a metà, a seconda delle quantità.

Risultato: un piatto che sa di estate, fresco come un antipasto ma abbastanza completo da diventare un piatto unico leggero se lo accompagnate nel modo giusto.

Ingredienti per le zucchine tonnate senza maionese

Per 2 persone come piatto unico leggero (o 4 come antipasto):

Per le zucchine marinate:

- 3 zucchine medie, meglio se chiare e tenere

- 2 cucchiai di olio extravergine d’oliva

- succo di 1/2 limone

- sale fino q.b.

- qualche foglia di menta o prezzemolo tritato (facoltativo)

Per la salsa tonnata allo yogurt greco:

- 150 g di yogurt greco naturale (anche 0% se volete una versione ultra light)

- 120 g di tonno sott’olio ben sgocciolato

- 1 cucchiaio di capperi dissalati

- 2 filetti di acciuga sott’olio

- succo di 1/2 limone

- pepe nero q.b.

Extra facoltativi:

- granella di pistacchi o mandorle

- altri capperi interi per decorare

- qualche fettina di limone o erba aromatica a scelta.

Come preparare le zucchine tonnate senza maionese, passo dopo passo

1. Preparate le zucchine

Lavate le zucchine e affettatele molto sottili nel senso della lunghezza, con una mandolina o un pelapatate robusto, così da ottenere una sorta di carpaccio. Sistematele in una ciotola, condite con olio, sale, succo di limone e, se volete, erbe tritate. Lasciate marinare per circa 30 minuti in frigo, mescolando ogni tanto.

2. Frullate la salsa tonnata allo yogurt

In un mixer raccogliete tonno ben sgocciolato, yogurt greco, capperi e acciughe. Aggiungete il succo di limone, frullate fino a ottenere una crema liscia e densa. Se vi sembra troppo compatta, allungate con un cucchiaio di acqua fredda o di yogurt in più. Regolate di pepe e assaggiate prima di aggiungere altro sale: capperi e acciughe sono già sapidi.

3. Assemblate il piatto

Scolate le zucchine dalla marinata in eccesso, disponetele a strati su un piatto da portata e nappatele con la salsa tonnata allo yogurt. Potete fare uno strato di zucchine, uno di salsa e così via, oppure tenere la salsa in una ciotolina a parte. Fate riposare in frigo almeno 15-30 minuti: più stanno, più si insaporiscono.

Come trasformarle in un pranzetto estivo super veloce

Per un piatto unico bilanciato abbinate le zucchine tonnate senza maionese a:

- due fette di pane integrale tostato

- oppure una piccola porzione di farro o orzo freddi

- qualche pomodorino e un’insalata verde.

Il risultato è un pranzo completo ma leggerissimo, perfetto anche prima di tornare in ufficio.

Per la schiscetta conviene tenere salsa e zucchine separate, in due contenitori ermetici, e unirle solo al momento di mangiare per evitare che le verdure rilascino troppa acqua. In spiaggia, aggiungete qualche crostino e avete risolto il pranzo sotto l’ombrellone.

Per un buffet estivo potete arrotolare le fettine di zucchina con un cucchiaino di salsa all’interno, fermando con uno stecchino: mini rotolini tonnati da mangiare in un boccone.

Varianti light, senza latticini e con cottura

Se preferite una salsa più “rotonda”, potete sostituire metà dello yogurt con ricotta vaccina magra o con un formaggio spalmabile light. La consistenza sarà più vellutata, ma il piatto resterà molto più leggero rispetto alla maionese.

Per chi è intollerante al lattosio, basta usare yogurt greco senza lattosio o uno yogurt vegetale neutro, per esempio di soia, e controllare che il tonno non contenga lattosio tra gli ingredienti.

Se l’idea delle zucchine crude non vi convince, potete grigliarle su una piastra ben calda oppure sbollentarle per pochi minuti in acqua salata, lasciandole al dente. Una volta fredde, conditele con la stessa salsa tonnata allo yogurt.

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Conservazione e preparazione in anticipo

Le zucchine tonnate senza maionese danno il meglio appena fatte o comunque entro la giornata. In frigorifero, già condite, si possono tenere al massimo per 24 ore, sapendo che le zucchine continueranno a rilasciare un po’ di liquido.

Se volete anticipare i tempi, preparate la salsa tonnata il giorno prima e conservatela in un contenitore ben chiuso. Le zucchine, invece, è meglio affettarle e marinarle la mattina stessa o poche ore prima di servirle. Così il vostro pranzetto estivo super veloce sarà pronto in pochi gesti, ma senza rinunciare a gusto e leggerezza.