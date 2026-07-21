Mytheresa lancia la collaborazione esclusiva con Piaget attraverso una selezione delle collezioni più iconiche di alta gioielleria e orologeria della prestigiosa Maison svizzera

La piattaforma digital di lusso Mytheresa incontra la maestria senza tempo di Piaget per un lancio che unisce l'alta manifattura svizzera all'e-commerce più desiderato del web.

Una collaborazione d'eccezione che porta online una selezione sapientemente curata dei gioielli e dei segnatempo più iconici della Maison. Dalle storiche fucine degli Ateliers de l’Extraordinaire di Ginevra e La Côte-aux-Fées, le creazioni del brand si preparano così a conquistare gli schermi di tutte le shopping addicted del mondo.

Tra i pezzi chiave spicca l’inconfondibile collezione Possession, che dal 1990 reinterpreta l'alta gioielleria in chiave quotidiana con i suoi iconici elementi rotanti e interattivi, perfetti da toccare e far girare tra le dita.

Un'eleganza rilassata che si veste anche dello storico motivo Décor Palace, texture incisa nell'oro fin dal 1961, e che oggi si arricchisce delle sfumature ipnotiche e profonde del turchese, della sodalite e della dumortierite nella linea Possession Vibrant Palace.

Ma Piaget non è solo gioielli: il suo savoir-faire nella misura del tempo trova forma nei modelli Sixtie, orologi dalla particolare cassa a trapezio che rievocano lo spirito audace, pop e avant-garde di fine anni '60. Dopotutto, come ricordava Yves Piaget, per la Maison un orologio è prima di tutto un gioiello da sfoggiare, capace di seguire con fluidità ogni movimento del corpo.

L'intera collezione è stata immortalata in uno speciale editoriale scattato dal fotografo Marcus Ohlsson con la modella Nastya Zakharova, ed è già pronta a dare un tocco sofisticato a tutti i vostri prossimi look direttamente su mytheresa.com.

Courtesy of Press Office