Ogni anno migliaia di viaggiatori restano senza bagaglio appena atterrati. Scattare una foto alla valigia può cambiare tutto

Ogni anno negli aeroporti europei migliaia di passeggeri aprono un modulo reclami per un bagaglio registrato sparito o arrivato a pezzi. La scena è sempre la stessa: voi siete al nastro, i trolley girano, il vostro non si vede. In quel momento il viaggio rischia di cambiare faccia. A fare la differenza, però, può essere una cosa minuscola: una serie di foto fatte alla valigia prima di partire.

Sembra un gesto paranoico, in realtà è un trucco che Altroconsumo, il Centro Europeo Consumatori e diversi esperti di viaggio consigliano da tempo.

Perché quelle immagini della vostra valigia - esterno, interno, cartellino bagaglio - diventano una prova rapida. Vi aiutano a farla ritrovare, a chiedere un rimborso e a far valere i vostri diritti senza passare le ferie tra sportelli e PEC.

L’incubo del bagaglio che non arriva: perché la foto è la vostra arma segreta

Quando il bagaglio non arriva, il primo passaggio è l’ufficio Lost & Found dell’aeroporto. Qui compilate il Property Irregularity Report, il PIR, con cui segnalate smarrimento, danno o ritardo alla compagnia aerea. Vi chiedono subito di descrivere la valigia registrata: colore, dimensioni, marca, elementi riconoscibili.

Secondo Altroconsumo, più la descrizione è precisa, più aumentano le possibilità che la valigia venga individuata in fretta nei magazzini. La stessa associazione ricorda che il bagaglio viene considerato ufficialmente smarrito se non vi viene riconsegnato entro 21 giorni. Con le compagnie che applicano la Convenzione di Montreal, il risarcimento massimo è di circa 1.780 euro per ciascun bagaglio registrato.

Altroconsumo segnala anche un’ordinanza della Corte di Cassazione del 2025 che riconosce il diritto all’indennizzo anche senza una prova dettagliata di ogni singolo oggetto. Ma foto e ricevute restano la scorciatoia più semplice per dimostrare cosa avevate davvero in valigia.

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Cosa fotografare prima di partire (in tre mosse veloci)

Gli esperti di viaggio sono categorici: senza foto chiare del bagaglio registrato tutto diventa più lento e complicato. In pratica, vi bastano tre scatti.

Primo: l’esterno della valigia. Fate uno scatto frontale e uno laterale, con buona luce, in cui si vedano bene colore, forma, marca, ruote e manico. Se avete nastri colorati, adesivi, una targhetta personalizzata, avvicinate lo smartphone e fate una foto di dettaglio: sono elementi che distinguono il vostro trolley da decine di valigie simili.

Secondo: l’interno. Aprite la valigia piena e scattate una o due foto panoramiche del contenuto, cercando di mettere in evidenza i capi più costosi, l’elettronica, le scarpe importanti. Un consiglio ripreso anche da Euronews Travel è fotografare gli outfit stesi sul letto prima di metterli in valigia: vi aiuterà a ricordare cosa avete portato.

Terzo: il cartellino bagaglio. Al banco check-in, quando l’addetto applica l’etichetta con il codice a barre, fotografate il talloncino che vi consegna. In quella stringa di numeri c’è il codice di tracciamento indispensabile. Se perdete la ricevuta cartacea, la foto vi permette comunque di seguire il viaggio della valigia e di riportare il numero corretto in ogni reclamo.

Quando tutto va storto: come usare davvero quelle foto

Davanti all’addetto del Lost & Found, invece di affidarvi alla memoria ("forse blu scuro? forse rigida?"), tirate fuori lo smartphone. Mostrare la foto dell’esterno e del cartellino bagaglio permette di compilare il PIR in modo accurato, allegare subito le immagini alla pratica e ridurre i margini di errore nella ricerca.

Se la valigia è danneggiata o arriva con giorni di ritardo, le foto del contenuto scattate prima della partenza diventano decisive. Un'esperta di assicurazioni spiega che «le immagini della valigia e di ciò che conteneva aiutano gli assicuratori a verificare gli oggetti persi o rovinati». Euroconsumatori suggerisce inoltre di documentare con foto eventuali danni visibili e di conservare gli scontrini degli acquisti di prima necessità: insieme, queste prove rafforzano la richiesta di rimborso verso compagnia aerea e assicurazione.

Aggiornare, salvare, proteggere: il vostro rituale da 30 secondi

Gli esperti lamentano spesso che chi viaggia dimentica una cosa fondamentale: aggiornare le foto quando inserisce in valigia nuovi acquisti, soprattutto souvenir costosi o dispositivi elettronici. Basta aprire il bagaglio registrato in hotel, posare dentro il nuovo oggetto e fare uno scatto rapido prima di richiudere.

Per non perdere nulla, potete creare sullo smartphone un album dedicato tipo «Bagaglio - Lisbona giugno», sincronizzato con il vostro spazio cloud. Un’ultima attenzione: nelle foto evitate di inquadrare in primo piano carte di credito o documenti con numeri ben leggibili e proteggete sempre il telefono con PIN o impronta digitale.

Prima di uscire di casa, fate questo mini check: foto esterno valigia, foto interno con gli oggetti di valore, foto del cartellino al check-in, salvataggio nell’album dedicato. Sono quattro tap che, se qualcosa va storto, possono davvero salvarvi il viaggio.