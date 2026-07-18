I vostri cocktail fatti in casa sanno di poco e si scaldano in un attimo? Il motivo potrebbe essere un solo, grande errore con il ghiaccio nel freezer

Stessa bottiglia di gin, stessa tonica, stesso lime. Eppure il gin tonic del vostro bar di fiducia è fresco, profumato, equilibrato, mentre quello sul tavolo del salotto sa vagamente di… freezer. Non è suggestione: nella maggior parte dei casi il colpevole è il ghiaccio.

La vera differenza tra il cocktail del bar e quello che fate a casa

Al bar non si limitano a buttare due cubetti nella coppetta. Usano ghiaccio fresco, trasparente, spesso prodotto con macchine che eliminano quasi tutta l’aria, lo conservano lontano dagli odori di cucina e riempiono shaker e bicchieri fino all’orlo. Voi, a casa, di solito aprite il cassetto del freezer e prendete quello che trovate.

Il risultato è che lo stesso negroni, con lo stesso vermut e lo stesso gin, al bancone risulta secco e profumato, sul vostro balcone diventa acquoso e con un retrogusto difficile da definire. E sì, l’“errore ghiaccio cocktail” pesa molto più della marca di alcol che avete scelto.

Il ghiaccio non serve solo a raffreddare: cosa fa davvero nel drink

Secondo i bartender, il ghiaccio lavora su tre fronti: temperatura, diluizione e consistenza. Il cocktail si raffredda mentre il ghiaccio passa da -18 °C a 0 °C sciogliendosi: quel po’ di acqua che entra nel drink non è un difetto, è parte della ricetta.

Nei cocktail “spirit-forward” come martini, negroni, old fashioned o manhattan, questo equilibrio è ancora più evidente. Niente succhi né bibite a coprire: se il ghiaccio sa di freezer, se è poco freddo o si scioglie troppo in fretta, lo sentite subito. E attribuite la colpa al gin, ingiustamente.

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L’errore numero uno: il ghiaccio da freezer che sa di tutto tranne che d’acqua

Le guide di cucina ricordano che il ghiaccio assorbe gli odori del freezer come una spugna. Pesce surgelato, minestrone in busta, avanzi in contenitori aperti: tutti questi profumi finiscono intrappolati nei cubetti. Quando si sciolgono nel vostro americano, arrivano dritti al naso.

Se i cubetti sono opachi, con croste di ghiaccio vecchio o hanno un odore “strano” appena li tirate fuori, sono già compromessi. In estate, l’ideale è rifare il ghiaccio ogni 2-3 giorni e dedicargli un contenitore chiuso solo per lui, con i cibi più “odorosi” ben sigillati.

L’altro grande errore: usare poco ghiaccio (e pensare che sia una furbata)

Il secondo classico dei cocktail di casa è il bicchiere con due cubetti tristi che galleggiano. Sembra più “alcolico”, in realtà è solo meno freddo e più sbilanciato. I bartender spiegano infatti che un buon drink va preparato e servito con il bicchiere riempito almeno ai tre quarti di ghiaccio.

Più ghiaccio c’è, più velocemente il cocktail si raffredda e più stabile resta la temperatura. La diluizione, paradossalmente, è più controllata. Il mito “ti riempiono di ghiaccio per fregarti” non regge: se il bicchiere è pieno di ghiaccio, i cubetti si sciolgono più lentamente; se ce ne sono due in croce, si sciolgono subito e annacquano il drink.

Come preparare un ghiaccio quasi da bar nel freezer di casa

Non serve comprare una macchina professionale. Le indicazioni delle scuole di cucina sono chiare: scegliete acqua filtrata o minerale a basso residuo fisso, così il ghiaccio sarà più neutro e meno torbido. Potete anche farla bollire e lasciarla riposare qualche ora prima di versarla nelle vaschette.

Se volete fare un piccolo upgrade, usate un contenitore più grande e spesso (tipo una vaschetta da freezer o una piccola borsa frigo rigida) per ottenere un blocco unico. Una volta congelato, lo tagliate con un coltello robusto in grossi cubi. La parte centrale, di solito più opaca, potete scartarla: contiene più bolle d’aria e impurità, si scioglie in fretta e peggiora la qualità del drink.