La spa più premiata d’Europa non è in Svizzera né in Francia, ma affacciata sulle acque tranquille del Lago di Como. A Blevio, il Mandarin Oriental viene incoronato ai Global Spa Awards 2026 e trasforma un weekend benessere in un sogno molto concreto.

Oltre 85 mila voti, decine di candidate da tutta Europa e un verdetto chiarissimo: il miglior hotel con spa del continente si affaccia sul Lago di Como. Ai Global Spa Awards 2026 il titolo di "Best Spa Hotel – Europe" è andato al Mandarin Oriental, Lago di Como, eleganza ottocentesca e wellness high level a Blevio.

Per il Lario è l’ennesima consacrazione nel turismo di lusso, ma per chi sogna un weekend tra massaggi, piscina infinity e colazione vista lago è soprattutto una buona notizia molto concreta. Perché questo premiato hotel con spa d’Europa è a poco più di un’ora da Milano.





Un premio internazionale che parla italiano

I Global Spa Awards nascono da The Luxury Spa Edit, piattaforma specializzata in spa e benessere di lusso. La selezione non è casuale: una shortlist di strutture viene individuata da esperti del settore, poi la parola passa al pubblico. Nell’edizione 2026 sono arrivati oltre 85.000 voti da viaggiatori di tutto il mondo.

In questo contesto il Mandarin Oriental, Lago di Como ha conquistato la categoria "Best Spa Hotel – Europe", davanti a una concorrenza di altissimo livello. Tra i vincitori europei spiccano anche Lefay Resort & SPA Lago di Garda come miglior wellness retreat e l’Evian Resort in Francia come miglior spa resort, oltre al Mandarin Oriental Mayfair di Londra per le city spa.

In parallelo, secondo i World Spa Awards la spa del resort lariano è da anni tra le migliori d’Italia e d’Europa, con riconoscimenti come "World’s Best New Hotel Spa" nel 2020 e vari titoli nazionali consecutivi. Newsweek l’ha inserita anche tra le "World’s Most Extraordinary Spas 2026". Un palmarès che spiega perché il Lario sia ormai sinonimo di benessere deluxe.

Blevio, la sponda slow del Lario

Il miglior hotel con spa d’Europa non si trova nel centro di Como, ma a Blevio, piccolo paese sulla sponda orientale. La posizione è uno dei suoi segreti: abbastanza vicino alla città (circa dieci minuti in auto) da essere comodo, ma quanto basta defilato per garantire silenzio e privacy.

Da Milano si arriva in circa un’ora: in auto via autostrada fino a Como e poi lungo la litoranea, oppure in treno fino a Como e taxi o boat transfer verso il resort. Per chi ama l’effetto "wow", l’arrivo in barca direttamente al pontile dell’hotel è una scenata perfetta da foto.

Il complesso nasce dal recupero di una villa di fine Ottocento, circondata da un grande parco botanico secolare con oltre cinquanta specie di alberi e piante. Le camere, le suite e le due ville indipendenti (in totale circa 75 unità) si affacciano sul lago o sul verde, con terrazze e balconi che sembrano sospesi sull’acqua. La stagione di apertura è in genere primaverile-estiva, quindi il periodo ideale va da fine aprile a inizio autunno, quando si può alternare spa e vita all’aperto.





Perché la spa del Mandarin Oriental ha conquistato l’Europa

Il cuore del premio sta nella spa. La prima immagine che resta impressa è la piscina infinity galleggiante sul Lago di Como: una vasca lunga circa 40 metri, letteralmente appoggiata sull’acqua, in cui il bordo a sfioro cancella il confine tra piscina e lago. Al tramonto sembra di nuotare dentro il paesaggio.

All’interno c’è un’area wellness completa: piscina riscaldata con idromassaggio, sauna finlandese, bagno di vapore, ice pool per il contrasto caldo-freddo, docce emozionali e diverse zone relax. La parte trattamenti conta sei sale e due private spa suite, pensate per coppie o piccoli gruppi che vogliono privacy totale.

I programmi benessere uniscono rituali ispirati alla tradizione orientale e occidentale, con massaggi personalizzati, percorsi detox soft, trattamenti viso high-tech e body ritual su misura. Gli esperti di wellness parlano di un approccio olistico: qui non si viene solo per farsi fare un massaggio, ma per un reset più profondo.

Completano il quadro lezioni di yoga e meditazione, sessioni di personal training, uscite in barca o passeggiate nel parco e nei dintorni per chi vuole coniugare spa e movimento all’aria aperta. Tutto è pensato per rallentare, respirare e uscire dal loop quotidiano.





Camere, ristoranti e piccoli dettagli che fanno la differenza

Il restauro ha trasformato l’antica villa e le dépendance in un resort botanico di lusso: interni contemporanei ma caldi, legno, colori naturali, dettagli che richiamano l’estetica Mandarin Oriental senza snaturare l’anima storica della casa sul lago.

Sul fronte food, il ristorante fine dining L’Aria oggi è guidato dallo chef Massimiliano Blasone, con una cucina mediterranea creativa punteggiata da tocchi giapponesi. In passato qui è arrivata anche una stella Michelin, segno di una tradizione gastronomica consolidata. Il nuovo layout, ridisegnato dallo studio Herzog & de Meuron, valorizza la vista lago e l’idea di continuità tra interno ed esterno.

Per momenti più informali ci sono il CO.MO Bar & Bistrot e il NAMI Café, tra piatti mediterranei contemporanei, proposte leggere e suggestioni asiatiche. Immaginate: colazione sul pontile, mattinata in spa, pomeriggio in barca tra le ville storiche del Lario, aperitivo al tramonto e cena gourmet. È l’idea di fuga che questo "miglior hotel con spa d’Europa" rende molto reale.

La struttura parla soprattutto a coppie, honeymoon, "group of friends" in cerca di un’occasione speciale e viaggiatori wellness che vogliono programmi strutturati. Non è un family resort con animazione, né una scelta per budget ridotti: le tariffe riflettono il posizionamento ultra luxury e vanno considerate come investimento per una ricorrenza importante.





Come organizzare un soggiorno benessere sul Lago di Como

Per vivere l’esperienza al meglio conviene muoversi con anticipo, soprattutto per i weekend tra maggio e settembre. Le camere con vista lago si esauriscono in fretta, così come le spa suite nei periodi più richiesti. Le prenotazioni vanno gestite direttamente con l’hotel, che propone anche pacchetti benessere e soggiorni a tema.

Chi desidera ampliare il tour del benessere può approfittare del fatto che l’Italia, nel 2026, domina le classifiche: oltre al Mandarin Oriental, Lago di Como, spiccano il Lefay Resort & SPA Lago di Garda e il Palace Merano, altra icona wellness premiata come miglior spa hotel globale.

Il risultato è chiaro: per un’esperienza spa di livello europeo non serve volare ai tropici. Basta guardare verso il Lago di Como e decidere quando concedersi, almeno una volta, il sogno di qualche giorno al Mandarin Oriental.