Diminuisce lo stress, cura i disturbi alle vie respiratorie e fa anche dimagrire! Dedicatevi una giornata di relax alle terme per fare il pieno di benessere

La nostra vita quotidiana è fatta di infinite to-do-list, scadenze, uffici domestici, infinite mail e sovraccarico di informazioni. Per non parlare poi di impegni sociali e tutti quei compiti più comuni; come tenere pulito la casa, fare attività fisica e così via.

Cercare di destreggiarsi tra così tante cose può creare problemi sia al corpo e che alla mente.

Ansia e disturbi gastrointestinali, emicrania, dolori muscolari e frequenti influenze sono solo alcune delle conseguenze causate dal troppo stress che si accumula nella frenetica routine quotidiana.

Ecco perché diventa fondamentale prendersi cura di se stessi.

Ma come fare? Semplice, basta dedicarsi un weekend o una giornata di relax alle terme per fare il pieno di energia e positività.

Ecco tutti i benefici delle terme

1. Andare alle terme aiuta a ridurre lo stress

Una visita rilassante alla spa è il modo migliore per scaricare lo stress e calmare la mente.

Uno studio condotto su oltre 3 mila lavoratori giapponesi che frequentano abitualmente impianti termali, ha dimostrato un miglioramento nella salute fisica e mentale, tra cui un ridotto livello di stress e una migliore qualità del sonno.

Indipendentemente dal percorso che seguirete, noterete immediatamente che la vostra mente inizia a sentirsi più rilassata e a suo agio nel momento in cui entrate nella spa.

Una volta dentro poi, concedetevi finalmente un raro e meritatissimo momento per voi stesse.

2. Cura i disturbi alle vie respiratorie

Terme è sinonimo di benessere dell’apparato respiratorio.

È risaputo, infatti, che le acque termali sono in grado provocare un’azione vasodilatatoria, cioè che diluisce il muco e aiuta il nostro sistema ad espellerlo meglio.

Questo contribuirà a migliorare le nostre capacità respiratorie e ci aiuterà a tornare a respirare fino in fondo, a pieni polmoni.

3. Migliora il flusso sanguigno e la circolazione

Alcuni percorsi termali e alcuni messaggi, oltre a essere incredibilmente rilassanti, possono anche giovare al nostro corpo in quanto aiutano a migliorare il flusso sanguigno e la circolazione.

Le acque termali hanno infatti un’azione di stimolazione del sistema immunitario che favorisce la produzione di immunoglobuline secretorie e circolanti.

Questo, a sua volta, aiuta il nostro corpo a respingere le malattie in modo più efficace.

6. Andare alle terme fa dimagrire

I trattamenti termali caldi aprono i pori della pelle, aiutano il corpo a respingere le tossine e incoraggiano anche il corpo a bruciare calorie.

Inoltre, i massaggi termali profondi possono aiutare il corpo a scomporre i depositi di grasso attraverso la pressione e l'attrito esercitati sulla pelle.

Naturalmente, tutto questo deve essere combinato a una dieta salutare e a regolare esercizio fisico per avere un effetto vero e proprio, ma sapere che stiamo bruciando calorie e combattendo la cellulite durante un fantastico massaggio ci fa sentire meglio!

5. Andare alle terme ci rende più felici

Se non avessimo ancora abbastanza motivi per prenotare subito una giornata alla spa, la scienza ce ne propone un altro.

Secondo gli esperti, andare alle terme fa bene a mente e l'anima, in particolare per quanto riguarda i livelli di felicità.

È noto infatti che i massaggi termali rilasciano dopamina e serotonina, ormoni associati alla felicità, e che quindi questo aiuta a migliorare il proprio umore.

Ma c'è di più: gli effetti positivi dei trattamenti spa hanno un effetto duraturo, e possiamo godere di questi benefici anche per svariati giorni successivi.

Bonus terme: dove prenotare?

Il bonus terme, attivo da oggi, 8 novembre, è un'agevolazione di cui ogni cittadino potrà beneficiare prenotando i servizi termali di proprio interesse presso uno stabilimento termale prescelto.

Il bonus, gestito da Invitalia per conto del Ministero Sviluppo Economico (MiSE), è uno sconto del 100% sul prezzo d'acquisto dei servizi termali prescelti, fino a un massimo di 200 euro.

Dove prenotare dunque per usufruire di questa opportunità?

Terme di Sirmione

Le Terme di Sirmione sul lago di Garda sono una delle storiche e più importanti realtà termali italiane.

La scelta dei trattamenti usufruibili alle Terme di Sirmione è ampia: da cure termali a percorsi benessere e trattamenti viso e corpo a base di acqua e fango termali, ma anche trattamenti di bellezza e visite mediche specialistiche.

Per richiedere il Bonus Terme a Terme di Sirmione è necessario compilare il form online.

Consorzio del Circuito Termale dell’Emilia Romagna

Le Terme dell’Emilia Romagna sono pronte ad accogliere tutti coloro che vogliono prendersi cura della propria salute e del proprio benessere.

Le spa dell'Emilia Romagna riaprono le loro strutture a chiunque voglia beneficiare del Bonus Terme e accedere a trattamenti terapeutici di prevenzione e di benessere in grado di assicurare risultati concreti e a lungo termine per la cura della salute.

Si può infatti usufruire del bonus in 24 località termali di questa regione. Per info e prenotazioni, visitare il sito web.