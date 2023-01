I sogni ricorrenti tendono a essere stressanti, e a sorpresa non sono gli stessi per uomini e donne. Ecco il significato dei più comuni

Vi è mai capitato di sognare sempre la stessa cosa e di chiedervi quale fosse il significato di quel sogno? I sogni ricorrenti sono infatti molto comuni e una cosa assolutamente normale per la maggior parte delle persone.

**Fate sogni ricorrenti? Ecco cosa significa**

Tuttavia, a volte, possono essere piuttosto strani. Sebbene infatti i sogni ricorrenti possano anche essere piacevoli, il 77% di essi risulta in realtà un incubo.

Ora, grazie a un nuovo sondaggio condotto da Amerisleep, sappiamo quali sono i sogni ricorrenti più comuni.

Il più comune in assoluto (condiviso dal 54% degli intervistati) è sognare sognare di cadere. Ma è interessante scoprire che i sogni ricorrenti più comuni non sono gli stessi per uomini e donne.

E se per gli uomini i primi tre posti sono occupati dalla paura di cadere, dal sognare di tornare a scuola e dall'incubo di essere impreparati per un test o un evento importante, per le donne subentrano alcune ripercussioni socio-culturali.

Quali sono allora i sogni ricorrenti più comuni tra le donne? Ecco la risposta.

Sogni ricorrenti: ecco i più comuni tra le donne (e il loro significato)

1. Sognare di essere inseguite

Il sogno ricorrente più comune tra le donne è quello di essere inseguite da qualcuno (che spesso non riusciamo a identificare). Stando ai risultati del sondaggio, il 54% delle persone di sesso femminile ha questo incubo regolarmente.

Certo, possiamo dare la colpa all'afflusso di programmi TV crime e thriller psicologici. Ma forse, questa statistica è il risultato di una situazione socio-culturale delicata.

Secondo gli esperti, infatti: «i sogni ricorrenti, specialmente quelli che inducono ansia, come il dover scappare da qualcuno, sono un fenomeno comune tra le donne, essendo una rielaborazione inconscia della realtà che le circonda».

Questo sogno potrebbe però voler significare anche altre cose: forse potrebbe rappresentare un problema o una situazione che dovreste affrontare ma non sapete proprio come fare.

2. Sognare di perdere i denti

Con il 31.9%, sognare di perdere i denti è al secondo posto nella classifica dei sogni ricorrenti più comuni tra le donne.

E c'è un motivo per cui è così comune. I denti, infatti, rappresentano la parte che sentiamo più nostra e più protetta dai pericoli esterni.

Ecco allora che sognare di perderli potrebbe in realtà rappresentare una situazione che nella vita reale ci sta sfuggendo di mano tanto da minacciare le nostre certezze.

3. Sognare ragni o serpenti

Sognare piccole ma disgustose creature come ragni e serpenti è al terzo posto di questa classica (20,5%).

Si tratti di animali alla quale cerchiamo di restare il più lontano possibile. Allora perché appaiono così spesso nei nostri incubi?

Secondo gli esperti, ragni e serpenti tendono a rappresentare l'ignoto. Quindi potrebbe essere che state vivendo una situazione che temete o un qualcosa che non sapete come affrontare e che il vostro inconscio vi stia dando un avvertimento.

Tuttavia, la chiave per capire interpretare davvero questo sogno è chiedersi e capire come vi sentite nel vedere questi animali.

