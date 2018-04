Difficile ma non impossibile, smettere di fumare è la scelta più intelligente che possiate prendere nella vostra vita: ecco perché non ve ne pentirete

La più grande no-profit antifumo americana, The Truth Initiative, sostiene che si stia riportando in auge il fumo sullo schermo, con il rischio di aumentare il fascino della sigaretta tra i giovani, così come era stato negli anni Cinquanta, quando i protagonisti dei grandi film hollywoodiani, accendendosene una dietro l'altra, passavano il messaggio che fumare fosse cool.



"Dopo il sesso, la cosa più bella che si possa fare in camera da letto è fumare una sigaretta". (Poi nessuno però ti mostra come sia dormirci, in quella camera da letto che puzza di fumo come una discoteca degli anni Novanta).



Oppure: "l’ultimo desiderio del condannato è la sigaretta". Sì, certo, solo se in menù non ci sono pizza e tiramisù però.

Analizzando i 14 show più popolari nella fascia di età 15-24, i ricercatori dello studio hanno trovato ben 182 scene di fumo in Stranger Things (al primo posto della poco virtuosa classifica), 94 in The Walking Dead, 45 parimerito in Orange Is the New Black e House of Cards.

Per non lasciarci mai più ingannare dal tabacco, ecco i 10 motivi per smettere di fumare, essere fieri di averlo già fatto e mai e poi mai ricaderci di nuovo!

Si dorme meglio

Secondo diversi studi, chi fuma ha maggiori difficoltà ad addormentarsi e a riposare profondamente.

Ciò dipende dalla minor concentrazione di nicotina nel sangue durante l’astinenza notturna, più prolungata delle solite due o al massimo tre ore di pausa diurna tra una sigaretta e l’altra.

I ricercatori dell’Università Johns Hopkins, nel Maryland, sostengono che i fumatori soffrano di disturbi del sonno quattro volte di più rispetto ai non fumatori.

Per essere più sicuri di sé

Molti incominciano a fumare perché “dà un tono”.

E in effetti è vero: dà un tono grigiastro alla pelle.

Chi è rimasto con la mentalità negli anni Cinquanta ed è convinto che il tabagismo faccia sembrare più sicuri di sé, esca un attimo dalla nuvola di fumo di Mad Men e rinsavisca: ormai la sigaretta è vista come il segno più tangibile della debolezza umana.

Un gingillo che se non ci si mette di continuo in bocca fa piagnucolare: e perché allora non ritirare fuori il ciuccio?

Un team di ricercatori inglesi della Peninsula Medical School ha esaminato circa 10 mila persone sopra i 50 anni e i fumatori sono risultati molto meno sicuri di sé rispetto ai non.

Si ritarda la menopausa

Donne, se c’è un arrivo salutato con molto meno entusiasmo di quello dell’arrotino è indubbiamente quello della menopausa.

Vessata, odiata, temuta, la menopausa è il mostro che più fa paura al gentil sesso.

E questo mostro sbuffa fumo dalle narici, come i peggiori draghi del folklore: le signore con il viziaccio delle sigarette rischiano di entrare in menopausa con qualche anno di anticipo rispetto alle colleghe dai polmoni illibati dal tabacco.

Si risparmia

Se c’è una cosa che al tabagista non interessa, è proprio questa.

Ma in realtà finge più di Meg Ryan nella scena dell’orgasmo simulato in Harry ti presento Sally: il fumatore sa bene che sta mandando letteralmente in fumo i suoi risparmi, il suo stipendio, il tfr o la paghetta di nonna che sia.

Rendersi conto di quanti soldi si spendono con tutti i mozziconi che si spengono è di certo un passo avanti nella metamorfosi virtuosa dalla vita da tabagista a quella free smoke.

I denti e le unghie non ingialliscono

I nostri biglietti da visita numero uno sono il sorriso e la stretta di mano (e le mani in generale).

Il tabacco rovina queste nostre due fondamentali presentazioni in maniera tremenda, un po’ come se la tipografia ci consegnasse il mazzetto di biglietti da visita dicendoci «Sono ingialliti e puzzano di brutto, ma me li paghi comunque».

In un epoca in cui lo sbiancamento dentale è diventato un must più della tinta per i capelli, il tabagismo cozza non poco.

L’ingiallimento del manto ungueale non è da meno: le unghie giallognole ci fanno sembrare paro paro la vecchia strega di Biancaneve.

Ci si mantiene giovani

Gli effetti del tabagismo sono devastanti per quanto riguarda l’acceleramento dell’invecchiamento dei tessuti e dei vasi sanguigni.

Un pacchetto di sigarette esaudisce la promessa di spegnere il colorito, appesantire la pelle e peggiorarne la grana.

Un incubo a cui va aggiunto l’ingrigire dei capelli: perché spendere così tanti soldi in make-up e anti-rughe quando basterebbe non spenderne più in tabaccheria?

Per avvertire meno la fatica

La scienza lo conferma ma anche un bambino delle elementari poteva arrivarci: smettere di fumare migliora le prestazioni nello sport.

La capacità polmonare in primis, ma anche la salute dei muscoli e dei tessuti in genere giova dallo smettere di inalare fumo. A

nche i lavori più sedentari ne traggono beneficio, come riportato da una ricerca olandese che ha dimostrato che i fumatori si ammalano di più e in un anno si assentano dall'ufficio mediamente 11 giorni in più dei colleghi non fumatori.

La pillola diventa più sicura

La pillola non è uno zuccherino, checché ne dica Mary Poppins.

Ma la tata più celebre dello schermo formato “Happy End” non intendeva certo la pillola contraccettiva.

Gli ormoni orali sono sconsigliatissimi per le fumatrici in quanto comportano un maggiore rischio di coaguli, attacchi di cuore e ictus.

Oltre a badare alla profilassi contraccettiva, bisognerebbe pensare innanzitutto alla salute.

Per godere nuovamente dei sapori

Il fumo fa appassire la fonte principale della senso del gusto: le papille.

La nicotina e la fumosità in generale alterano notevolmente la percezione dei sapori agendo da sabotatori sulle papille gustative.

Se volete riscoprire il vero gusto del cibo e della vita, spegnete la sigaretta una volta per tutte.

Vi sembrerà di scoprire i sapori della tavola per la prima volta, come da bambini.

Per godere nuovamente. Punto

Benché sia conosciuta ai più solamente la disfunzione erettile maschile provocata dal fumo, anche la libido della donna viene sensibilmente compromessa.

Causando disturbi dell’eccitazione e della lubrificazione genitale, le conseguenze sono la secchezza vaginale e la difficoltà orgasmica.

Se non volete passare la vita a fingere come Sally, dite pure a Harry di non passare dal tabaccaio.