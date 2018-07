Come siete da ubriachi

Una volta calcolato il segno lunare, vi basterà leggere la descrizione di quel segno zodiacale per sapere quali sono i suoi tratti salienti e scoprire così come risultate quando abbassate le difese sociali e personali attraverso l'alcol.

D'altra parte, leggendone la descrizione probabilmente ritroverete quei lati del carattere che non hanno niente a che fare con voi e che vi riscoprite addosso quando abbassate la guardia.

Per esempio, chi ha la Luna in Cancro o Pesci tenderà a essere particolarmente emotivo e romantico quando è ubriaco, chi ce l'ha in un segno di fuoco come il Leone probabilmente si trasforma nell'anima della festa, instancabile da un bancone all'altro; una Luna in Bilancia o in Gemelli è tipica di chi diventa logorroico.

Detto questo, se avete bevuto e perso il telefono per l'ennesima volta, probabilmente avete la Luna in un segno d'aria, ma non è una buona scusa per non stare più attenti.