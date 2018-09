Dall’orgasmo cerebrale al karaoke passando per il barefooting, ecco tanti metodi originali (ma comprovati) per rilassarsi gratis

Il relax è diventato il lusso numero uno nella società nevrotica e multitasking di oggi.

Alleviare lo stress, allentare la tensione e abbandonarsi a un rilassamento profondo spesso sembrano chimere o unicorni: belli da vedere e da sfoggiare ma in realtà, dai, lo sappiamo tutti che non esistono!

Se anelate al relax non dovete per forza spendere cifre stellari in spa costosissime né farvi seguire da un personal guru che avete fatto arrivare a vostre spese direttamente dal cocuzzolo dell’Himalaya: esistono tanti escamotage per rilassarsi efficacemente, alcuni così bizzarri che vi strapperanno subito una risata (alleviandovi immediatamente un bel po’ di stress).

Ecco 10 modi strani e alternativi per rilassarvi.

Photo by Seth Doyle on Unsplash

Bere birra sotto la doccia

Si tratta dell’ultimissima trovata che arriva direttamente dagli Stati Uniti.

Il Dottor Christopher Hollingsworth della NYC Surgical Associates ha da poco rivelato alla rivista Fatherly lo strabiliante risultato dello studio condotto sul rilassamento.

La conclusione è che «Bere birra sotto la doccia è un ottimo modo per migliorare la produttività e la creatività», così ha dichiarato il Dottor Hollingsworth.

«Aggiungere al momento della doccia una bevanda alcolica può aiutare gli impulsi creativi grazie al rilassamento della mente ed è un ottimo modo per rilasciare dopamina».

Photo by Rita Morais on Unsplash

Camminare a piedi nudi

La filosofia del barefooting, ossia il camminare a piedi nudi, è da tempo un culto che miete proseliti a ogni latitudine.

Benché alcuni detrattori ne contestino i benefici, sottolineandone le controindicazioni a livello igienico e posturale, per molti la mania del piede nudo è un pollice alzato. P

are che camminare senza né scarpe né calze, a contatto diretto con il suolo, contribuisca ad alleviare lo stress.

Per alcuni si tratta addirittura di un modo per incanalare energia magmatica all’interno del corpo umano.





Photo by Sandis Helvigs on Unsplash

Passeggiare in mezzo agli alberi

Una delle tecniche di rilassamento alternativo universalmente riconosciute come valide è quella dell’immersione nella natura.

Psicologi, psichiatri e medici in generale consigliano sovente ai propri pazienti di concedersi una passeggiata in mezzo a un bosco per riequilibrare la psiche.

Le fronde degli alberi che ondeggiano, l’ossigeno prodotto dalla fotosintesi clorofilliana e il senso di pace che una radura emana favoriscono il ripristino dell’equilibrio psicofisico.

Al massimo fatevi poi una birretta sotto la doccia.

Photo by Wang Xi on Unsplash

Curare piante e fiori

Lo stesso benefico apporto sulla psiche è quello del gardening.

Fare giardinaggio è una delle tecniche top per rilassarsi a fondo.

Anche in questo caso la natura gioca un ruolo fondamentale tuttavia i benefici dipendono soprattutto dal fatto che ci si sta occupando della vita altrui, coltivandone la fiammella vitale.

Per trattare la depressione e l’ansia, spesso viene consigliata la pet therapy ma anche la plant therapy è importantissima.

Scatenate dunque il pollice verde che si annida in voi!

Photo by Manki Kim on Unsplash

Farsi un automassaggio

È universalmente noto che il massaggio sia uno dei trattamenti più validi in materia di relax.

La sua variante, l’automassaggio, riesce a essere ancora più efficace.

Provate a comprimere i polpastrelli sulle parti del vostro corpo in cui sentite concentrata parecchia tensione e massaggiate dolcemente la zona. Oltre a beneficiare del massaggio, anche il fatto di essere la parte attiva che lo effettua apporterà benessere.

Se il massaggio in sé è un trucco di relax di millenaria tradizione, anche l’impastare tipico di chi lo pratica si rivela un perfetto anti-stress.

Photo by Yaoqi LAI on Unsplash

Pratica l’autoipnosi

Lo stesso vale per l’ipnosi: praticarla in maniera passiva, facendosi aiutare da uno psicologo abilitato per questa tecnica, apporta innumerevoli benefici.

Ma anche optare per l’autoipnosi è un valido rimedio allo stress.

Basta concentrarsi su qualcosa e fissarla a lungo mentre si effettuano profondi respiri. Una volta incominciata la magia ipnotica, abbandonatevi al flusso di coscienza.

Anzi: al flusso dell’inconscio!





Orgasmo cerebrale

Avete letto bene: orgasmo cerebrale.

Si chiama Autonomous sensory meridian response, più comunemente indicato con l’acronimo di ASMR, ed è una sensazione di piacere che si irradia in tutto il corpo partendo da un lieve formicolio al cuoio capelluto.

Esistono tecniche per provocarlo: il web pullula di “specialisti di ASMR” protagonisti di video in cui aiutano a stimolare l’orgasmo cerebrale degli utenti attraverso azioni come sussurrare, bisbigliare o anche pettinarsi i capelli.

Karaoke

Anche cantare allevia non poco lo stress.

Lo rivelano innumerevoli studi tra cui un’indagine appena svolta dall’università di Francoforte e pubblicata sul Journal of Behavioral Medicine secondo cui il canto ridurrebbe la produzione del cortisolo, l’ormone dello stress che abbassa sia l’umore sia le difese immunitarie.

Da praticare in macchina o sotto la doccia, il canto è l’elisir numero uno di lunga vita al relax.

Il top è la sua versione Karaoke: cantare su basi midi davanti a un pubblico entusiasta provocherebbe infatti sensazioni simili a quelle altamente adrenaliniche di una rockstar sul palco.

Photo by Helena Lopes on Unsplash

Andate di abbracci

Anche l’abbraccio è una delle tecniche più valide per allentare la tensione.

Mostrare affetto agli amici o al partner abbracciandoli aumenta la serotonina, l’ormone del buonumore.

Inoltre lo stretching muscolare delle braccia intente ad abbracciare favorirà il rilassamento dei muscoli di tutto il corpo.

Photo by rashid khreiss on Unsplash

Mettete lo smalto

Le beauty addict possono invece optare per la tecnica della nail art.

Mettersi lo smalto sulle mani o sui piedi è un validissimo aiuto per rilassarsi.

Dovendosi concentrare sulle unghie e armeggiare il pennellino in maniera certosina, questa pratica aiuta a sgombrare la mente da pensieri intrusivi.

Se proprio non ve la sentite di farlo da sole, affidatevi alle mani esperte di un’estetista ma seguitene con attenzione ogni mossa: l’effetto ipnotico è assicurato.