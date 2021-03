È divertente passare del tempo con gli amici e farsi due risate. Ma lo sapete che ridere fa bene alla salute? Ecco tutti i benefici fisici e mentali

Dicono che la risata sia "la migliore medicina" e, a quanto pare, è scientificamente provato: ridere fa bene alla salute.

Ridere di gusto infatti non solo migliora l'umore, ma rafforza anche il sistema immunitario e combatte lo stress.

Non solo benefici fisici: ridere alleggerisce i problemi, regala speranza, aiuta a connettere con gli altri, e aiuta anche a controllare la rabbia e sentirsi più altruisti.

Di seguito abbiamo riportato i vari motivi per cui ridere fa bene alla salute e aiuta a migliorare il nostro benessere psico-fisico.

10 benefici scientificamente provati della risata

1. Migliora la salute cardiaca

Ridere aumenta la frequenza cardiaca, il flusso sanguigno e la quantità di ossigeno nel sangue.

Questo può migliorare la funzione vascolare e ridurre il rischio di attacchi di cuore o altri problemi cardiaci.

2. Abbassa la pressione sanguigna

La risata rilascia endorfine che contrastano gli effetti negativi degli ormoni dello stress, abbassando di conseguenza la pressione sanguigna.

Avere una pressione bassa aiuta a ridurre il rischio di ictus e infarto.

3. Rilassa tutto il corpo

Quando si è stressati il corpo si irrigidisce e questo può farvi sentire bloccati anche nei più comuni movimenti.

Una bella risata però può alleviare la tensione fisica e lo stress, lasciando i muscoli rilassati per un lungo periodo di tempo.

4. Riduce lo stress

Ridere aiuta a ridurre gli ormoni dello stress, in particolare il cortisolo, che circolano in tutto il nostro corpo quando ci sentiamo stressati.

Le risate aumentano l'assunzione di ossigeno e stimolano la circolazione in tutto il corpo: bastano 10 minuti per ripristinare i normali livelli di cortisolo nel sangue.

5. Aiuta a vivere più a lungo

Uno recente studio condotto in Norvegia ha dimostrato che le persone con un buon senso dell'umorismo hanno vissuto più a lungo rispetto a quelle che ridevano meno.

La differenza è stata particolarmente notevole per coloro che combattevano contro il cancro.

6. Aumenta il rilascio di linfociti T

I linfociti T sono un tipo di globuli bianchi specializzati nel riconoscimento delle cellule infettate da virus e sono una parte essenziale del sistema immunitario. Quando ridiamo, attiviamo il rilascio automatico di linfociti T.

Quindi, la prossima volta che avvertite l'arrivo di un raffreddore, aggiungete le risate al vostro piano di cura e vedrete ottimi risultati.

7. Aumenta le endorfine

Le endorfine sono quelle sostanze chimiche prodotte dal cervello e dotate di una potente attività analgesica ed eccitante, in grado aumentare i livelli di felicità e di farci sentire bene.

Ridere aumenta il numero di endorfine rilasciate nel corpo, combattendo lo stress e promuovendo uno stato d'animo positivo.

8. Aiuta a perdere peso

Un effetto collaterale molto comune dello stress cronico è l'aumento di peso. Ridere non solo riduce gli ormoni dello stress che causano l'aumento di peso, ma brucia anche calorie.

Ridere per 10 minuti consente di bruciare circa 40 calorie. Non male per una risata, no?

9. Diminuisce il senso di rabbia e frustrazione

Non c'è niente che fa sparire la rabbia e il nervoso più velocemente di una risata condivisa.

Guardare il lato divertente può mettere i problemi in prospettiva e consentirvi di superare gli scontri senza amarezza o risentimento.

10. Produce un generale senso di benessere

Le risate possono aumentare il senso di benessere in generale.

Svariati ricercatori hanno scoperto che le persone che hanno una visione positiva della vita e ridono di più tendono a sentirsi meglio sotto molti aspetti rispetto a chi è più negativo.

Quindi sorridete, ridete e vivrete meglio e più a lungo!

