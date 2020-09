I pensieri negativi persistenti sottraggono energia e aumentano le preoccupazioni: ecco come smettere di farsi paranoie in 4 semplicissimi passaggi

Smettere di farsi paranoie, se ne soffrite, può migliorarvi la vita molto più di quanto non possiate pensare.

Quando i pensieri negativi, che siano ossessivi o ricorrenti, diventano una costante, infatti, molti momenti belli della vita finiscono per venirne rovinati.

** Overthinking: come smettere di pensare troppo con 3 trucchi psicologici **

Cosa sono le paranoie?

Le paranoie sono pensieri non giustificati verso qualcuno o verso una situazione e coinvolgono principalmente persone ansiose e con difficoltà ad accettare i cambiamenti.

** Come superare la paura del cambiamento **

Un problema soprattutto perché si può entrare in un loop di pensieri che, solo apparentemente, sembra non avere via d’uscita.

Uscirne, invece, è possibile eccome: basta sapere come fare.

Ecco come smettere di farsi paranoie

(Continua sotto la foto)

Rimanete nel presente

Andate in paranoia perché non sapete rimanere nel presente.

Appena succede qualcosa di bello state già cercando di prevedere cosa potrà accadere in futuro.

Peccato che non siete indovini e nessuno può avere controllo su tutto (per fortuna).

Per non farvi paranoie dovete concentrarvi sul qui e ora e potete farlo per esempio concentrandovi per pochi minuti al giorno sul vostro respiro.

** 4 buoni motivi per provare la meditazione **

È un atto semplice ma incredibilmente terapeutico.

Fidatevi di voi stessi

Le paranoie arrivano perché faticate a fidarvi di voi.

Chiedetevi: se succedesse quella cosa che temo come potrei agire per stare meglio? Cosa mi servirebbe?

Se vi fiderete di voi e sarete sicuri di poter gestire la peggiore delle situazioni allora anche le paranoie spariranno.

Mettete tutto nero su bianco

Uno studio condotto alla Michigan State University e pubblicato online su Psychophysiology dimostra che scrivere su carta i propri pensieri ansiosi aiuta a lasciarli andare.

Vedere i propri pensieri concretizzati tramite le parole e analizzarli con distacco aiuta a vederli per quello che sono, ovvero solo pensieri.

In questo modo saremo anche più propensi a concentrarci sul presente.

Imparate a essere oggettivi

Per allontanarvi dalle paranoie potete allenare la vostra mente all’oggettività.

Dovete imparare a distinguere il fatto oggettivo dal pensiero che state facendo.

In questo modo vi renderete conto che le paranoie sono pensieri non reali e per questo potrete distaccarvene.

Infatti è reale solo ciò che si sta verificando.