Dalla scelta delle lenzuola alla posizione del letto, passando per temperatura e ordine: 10 consigli per dormire bene e svegliarsi rigenerati

Dormire bene migliora la nostra vita sotto tutti gli aspetti: dalla salute, al lavoro, dalla relazione con gli altri a quella con sé stessi.

Un buon sonno garantisce un approccio più rilassato e consapevole alle vicissitudini quotidiane, aiuta ad aumentare il buonumore, la concentrazione e la pazienza.

In generale, chi riposa ha un atteggiamento più ottimista ed è più produttivo, per questo non bisogna mai sottovalutare l’importanza del dormire bene, sia in termini di quantità che di qualità.

Ma quali sono i segreti per dormire bene?

Gli esperti di Dalfilo - startup innovativa che rivoluziona il settore della biancheria per la casa, rendendo accessibile a tutti prodotti artigianali e italiani di alta qualità - hanno creato una lista di consigli preziosi per celebrare il sonno e il piacere del riposo, per il corpo e per la mente, partendo dalla casa come riflesso dell’interiorità.

Una giusta attenzione all’ambiente, infatti, è fondamentale per un sonno di qualità.

10 consigli per dormire bene

Ordine e riordino

Il primo consiglio è senza dubbio riguardante l’ordine della casa, soprattutto della zona notte. L’ordine (o disordine!) esteriore influisce in modo importante su quello interiore, per questo si raccomanda di mantenere sempre gli spazi domestici ordinati.

Anzi, una buona pratica prima di andare a dormire è proprio quella di percorrere l’ambiente recuperando ciò che abbiamo lasciato in giro, per rimetterlo al suo posto: cesto della biancheria, scaffali, cassetti...

Facendo tutto volta per volta è molto più facile mantenere la casa in ordine, e questo giova alla salute della nostra psiche, che quando è ora di andare a dormire sa che può rilassarsi invece di pensare a tutto ciò che rimane ancora da riordinare.

Cambiate spesso le lenzuola

Un ambiente pulito è confortevole e accogliente. Non c’è niente di rassicurante come tornare a casa e sentire che ci si muove in uno spazio pulito e profumato. Un’attenzione particolare va alla camera da letto e le lenzuola, che quando sono fresche di bucato sono un vero piacere dei sensi. Inoltre, la polvere e gli acari non favoriscono il riposo, e possono creare problemi a livello respiratorio.

Proprio per questo si raccomanda di lavare le lenzuola una volta alla settimana/dieci giorni, soprattutto in estate.

E sceglietele bene!

È fondamentale che il corpo sia sempre a contatto con fibre naturali, come il cotone e il lino, per garantire un riposo di qualità. Inoltre, per dormire bene, è molto importante scegliere tessuti traspiranti.

Un tessuto traspirante è un tessuto che permette una maggiore circolazione dell’aria, favorendo una minore concentrazione di umidità e riducendo di conseguenza la sudorazione.

Tra questi il cotone, nelle sue diverse lavorazioni. Il percalle è ideale per la sua versatilità. Perfetto in tutte le stagioni perché altamente traspirante, termoregolatore e leggero sulla pelle (lascia respirare il corpo e crea un microclima perfetto per qualsiasi stagione).

Mentre il raso, grazie alla sua texture vellutata a contatto con il corpo, è ottimo per le bruciature del periodo estivo.

Prediligete i materiali naturali

Tutto ciò che è in camera da letto deve essere preferibilmente naturale. Testata del letto, comodini, armadi, sedie e oggetti di decorazione è bene che siano in legno o tessuto, piuttosto che in materiali plastici o sintetici.

Regolate temperatura e umidità

La camera da letto deve mantenere una temperatura mite, di un paio di gradi inferiore rispetto a quella della zona giorno.

18° C è la temperatura ideale per conciliare il sonno.

Infatti è sempre meglio un buon piumino di qualità, piuttosto che il riscaldamento acceso di notte.

Un altro punto a cui prestare attenzione è l’umidità: un ambiente troppo secco può facilitare tosse e malattie respiratorie, mentre uno troppo umido può favorire la formazione di muffe e acari, anch’essi origine di possibili problemi broncopolmonari.

Per questo si raccomanda che si mantenga tra il 30% e il 60%.

Separate living e zona notte

Indipendentemente dalle dimensioni della casa, definire in modo netto la zona giorno e la zona notte è imprescindibile per chi desidera riposare bene. Anche a livello di attività, deve essere chiaro a cos’è adibito un determinato spazio. In questo modo si aiuta il cervello a separare e chiudere con le attività, e passare in fase relax quando cambia ambiente.

Create luoghi rilassanti

Avere in casa degli angoli di relax è un metodo efficace per coltivare la pace interiore e alleviare lo stress. Può essere uno spazio adibito alla meditazione e alla pratica yoga, oppure una zona per la lettura e la riflessione.

Non importa quanto sia grande, ciò che conta è che quello spazio rappresenta un rifugio dalle tensioni della vita, ed è un luogo dove ritrovarsi con sé stesso e abbassare i ritmi.

Come orientare il letto per dormire bene

Secondo il feng shui, l’ideale è che la testata del letto sia orientata verso nord, questo per favorire un sonno più profondo.

Mentre vi sono teorie che sostengono che l’orientamento a sud sia migliore perché assicura riposo ma al tempo stesso energia.

Un altro suggerimento è quello di posizionare il letto il più lontano possibile dalla porta di ingresso della stanza e dalla finestra, per assicurarsi un senso di raccoglimento e protezione durante il sonno.

Eliminate schermi e dispositivi elettronici

TV, computer, tablet e telefoni vanno mantenuti lontani dalla camera da letto, o almeno non utilizzati.

La luce prodotta dagli schermi può interferire nella produzione di melatonina e disturbare il sonno, proprio come le notifiche, da disattivare assolutamente.

Luci e colori

Un’illuminazione soffusa è un grande aiuto per predisporre il nostro corpo e la nostra mente al riposo.

Sì ai punti luce, no al lampadario sopra al letto, sì alle lampadine con toni caldi, no ai toni freddi, e sì al sole che entra di giorno, scaldando e caricando di energia positiva l’ambiente.

Bene anche i colori neutri che favoriscono il rilassamento. Ad esempio i toni del beige, crema, avorio, grigi, marroni. Oppure i colori pastello, magari rosa, verde o giallo, sempre molto tenui. Il blu è il colore del relax, il colore del cielo e del mare, per questo è sempre indicato per rilassare la psiche e conciliare il sonno.

Introdurre elementi in legno è sempre raccomandato perché apporta una sensazione di pace e tranquillità.