Dal 24 al 27 settembre, durante la Milano Fashion Week, WHITE torna con 450 brand, oltre 300 buyer internazionali e un nuovo format diffuso. Guest Designer è Alessandro Enriquez, con un progetto che porta a Milano il suo Mediterraneo pop e ironico

Dal 24 al 27 settembre, durante la Milano Fashion Week, WHITE Milano torna a ridisegnare i confini del tradeshow contemporaneo. Per la Spring/Summer 2027, il salone non si limita infatti a riunire brand, buyer e addetti ai lavori, ma amplia il proprio raggio d’azione trasformando il Tortona Fashion District in un percorso diffuso tra moda, design, beauty, lifestyle, cultura e nuove forme di creatività. Un’evoluzione che coinvolge le storiche location di WHITE e introduce nuovi spazi, progetti e collaborazioni internazionali.

Sono 450 i brand attesi per questa edizione, insieme a un incoming di oltre 300 top buyer selezionati tra i principali gruppi di acquisto internazionali. Numeri che raccontano la volontà di rafforzare la vocazione internazionale della manifestazione, sostenuta anche dalla partnership con ICE Agenzia, e di rendere Milano sempre più un punto di incontro per le diverse anime della moda contemporanea.

Credits: Courtesy of Press Office

Ma la novità più evidente è forse proprio nel modo in cui WHITE interpreta il quartiere che lo ospita. Nato nel 2002 come primo tradeshow ad approdare in Zona Tortona, il salone ha contribuito alla trasformazione dell’area in uno dei distretti milanesi più riconoscibili per moda, design e creatività. Oggi il progetto fa un ulteriore passo avanti e prova a superare i confini della singola fiera, mettendo in rete più location e costruendo un palinsesto che continua anche fuori dagli spazi espositivi.

Il risultato è un Tortona Fashion District pensato come una vera destinazione della Fashion Week. Al T27, la storica sede di WHITE, trovano spazio brand contemporary e contemporary luxury, con il marchio coreano Kimhēkim come special guest, mentre il T54 si articola nelle nuove sezioni Nuvola, dedicata agli accessori, Box, dedicata ai linguaggi urban tra streetwear, activewear e denim, e More, dedicata a beauty, lifestyle e design. Torna inoltre T35 On the Beach, dedicato al resortwear, con il colombiano Donde Esteban come special guest. Da tenere d’occhio c’è anche O’ Seven Eleven (0711), brand georgiano di accessori ospite della sezione Nuvola, dove tradizione artigianale e ricerca sui materiali si incontrano in borse dal carattere contemporaneo.

Credits: Courtesy of Press Office

Credits: Courtesy of Press Office

È proprio questa contaminazione tra categorie e mondi differenti a definire il nuovo volto di WHITE. Accanto alle collezioni trovano spazio workshop, panel, podcast, installazioni e momenti dedicati alla musica e alla cultura urbana, mentre le diverse venue diventano tappe di un unico percorso attraverso il quartiere. A BASE, per esempio, la moda incontra musica e urban culture, mentre lungo via Tortona il programma si estende con ulteriori attivazioni pensate per coinvolgere la fashion community.

Alessandro Enriquez, il Guest Designer di White

Tra i protagonisti più attesi dell’edizione c’è Alessandro Enriquez, scelto come Guest Designer. Il designer porterà a WHITE un progetto che va oltre la collezione e racchiude il suo universo creativo nella sua dimensione più ampia: moda, design, food e lifestyle si incontrano in un racconto profondamente legato alla cultura italiana e al Mediterraneo.

Al centro ci sarà la nuova collezione Spring Summer 2027, un viaggio pop e mediterraneo che mette in dialogo Italia e Grecia attraverso colori, miti, ironia e amore. La presentazione ufficiale è prevista il 23 settembre in Piazza Fontana 3, mentre dal giorno successivo il progetto approderà negli spazi di WHITE, dove l’estetica di Enriquez diventerà parte integrante del percorso della manifestazione.

Credits: Courtesy of Press Office

L’abbigliamento sarà solo il punto di partenza. Intorno alla collezione prenderà forma un universo che comprende le carte da parati realizzate con Jannelli&Volpi, il design con Cappellini, la cartotecnica con Kartos, il progetto dedicato all’olio con Galateo and Friends e la collaborazione con Sartoria del Gusto. Un modo di intendere la moda non come universo isolato, ma come linguaggio capace di entrare negli spazi, nella tavola e nella quotidianità.

Il progetto Enriquez proseguirà anche con due appuntamenti speciali: il 23 settembre un cocktail in collaborazione con Cappellini, occasione per presentare la nuova collaborazione tra il designer e il brand, e il 26 settembre un party che chiuderà il racconto della settimana. Il suo spazio a WHITE diventa così una sorta di manifesto del designer: colorato, ironico, sofisticato e profondamente italiano, con lo sguardo rivolto a un Mediterraneo contemporaneo.

La creatività internazionale nel Tortona District

Il carattere internazionale di WHITE emerge anche dalla presenza di numerosi progetti e realtà provenienti da diversi Paesi. Torna la collaborazione con Yerevan Fashion Week, mentre il Brasile arriva con il supporto di ApexBrasil e ABEST. La Spagna sarà rappresentata attraverso la collaborazione con ICEX España Exportación e Inversiones, mentre Gran Canaria Swim Week torna al T35 | On the Beach con un progetto dedicato allo swimwear e al resortwear.

Non mancano poi India, Romania e Colombia. Dieci brand indiani, supportati dal Fashion Design Council of India, saranno presenti a WHITE, mentre The Colombia Edit by Makeno, realizzato con il supporto di ProColombia, porterà una selezione di creatività colombiana contemporanea. Il progetto si affianca alla presenza del brand canario Chacho SVNRS, vincitore del WHITE Milano Award durante l’ultima edizione di Gran Canaria Swim Week.

Credits: Courtesy of Press Office

Credits: Courtesy of Press Office

Particolarmente interessante anche il progetto dedicato a Keqiao, importante distretto tessile cinese, che presenta una selezione di 15 brand e designer all’interno di WHITE. La presenza del territorio cinese racconta una moda sempre più attraversata da connessioni internazionali, dove produzione, ricerca tessile, design e creatività si incontrano in un dialogo che guarda al mercato globale.

WHITE guarda oltre la fiera

A cambiare non è soltanto la geografia di WHITE, ma anche la sua idea di cosa debba essere oggi una manifestazione di moda. Il progetto guarda infatti a nuovi interlocutori e nuovi territori del lifestyle, dall’hospitality ai boutique hotel, dai resort alle destinazioni esperienziali. La partnership con SIMEST si inserisce nello stesso percorso, con strumenti destinati a sostenere le aziende italiane della filiera moda nei processi di crescita e internazionalizzazione.

In questa direzione si inserisce anche la collaborazione con Cosmoprof, che prosegue e si rafforza con l’obiettivo di creare nuove connessioni tra moda, beauty e lifestyle. Una sinergia che parte dalla crescente vicinanza tra questi settori e che trova a Milano un terreno particolarmente interessante: Cosmoprof è infatti già presente in città con Esxence e partecipa a iniziative come Milano Beauty Week. L’obiettivo non è quello di sovrapporre realtà e community differenti, ma di favorire nuove occasioni di incontro, valorizzazione reciproca e sviluppo, mantenendo distinti i rispettivi posizionamenti. Un dialogo che riflette anche la trasformazione di WHITE, sempre più orientato a costruire relazioni tra mondi creativi e mercati internazionali.

“È un lungo cammino, cominciato dal niente 25 anni fa, che oggi mi vede impegnato nel ridisegnare White per renderlo sempre attuale e innovativo, in piena coerenza con il DNA che lo ha caratterizzato fin dall’inizio. Ma, soprattutto, voglio dare a White un grande sviluppo internazionale, grazie all’importante partnership in progress con BolognaFiere: la loro esperienza ci permetterà presto di portare le nostre aziende sulle più importanti piazze internazionali e, allo stesso tempo, di sviluppare finalmente la mia idea di creare in zona Tortona un appuntamento-show dedicato a diversi settori, sempre sotto il nome di White. Di questo percorso sono felice e profondamente orgoglioso.” Commenta Massimiliano Bizzi Fondatore WHITE.

Credits: Courtesy of Press Office

E mentre la fiera amplia il proprio perimetro, WHITE continua a mantenere uno dei suoi tratti distintivi: la ricerca di brand e creativi capaci di portare nuovi sguardi nel sistema moda. È una direzione che, per la Spring Summer 2027, trova una sintesi proprio nel Tortona Fashion District: che diventa un itinerario attraverso estetiche, culture e linguaggi differenti.

A fare da contrappunto futuristico sarà inoltre FUTURFASHION - The Hidden Genius, progetto ospitato da Superstudio Più e curato da Gisella Borioli. Il nome del creativo protagonista resterà segreto fino alla Milano Fashion Week, mentre il pubblico potrà entrare in una sfilata virtuale immersiva costruita attraverso moda, tecnologia e intelligenza artificiale.

Così, tra un Mediterraneo pop firmato Alessandro Enriquez, nuovi talenti internazionali e sperimentazioni digitali, WHITE prova a raccontare non soltanto ciò che la moda è oggi, ma soprattutto i luoghi, le contaminazioni e le idee attraverso cui potrebbe evolversi domani.