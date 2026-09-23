Il 23 settembre 2026 è l’equinozio d’autunno: ecco cosa aspettarsi sulla prossima stagione segno per segno

Il calendario segna una data precisa: oggi è l’equinozio d’autunno, il momento in cui giorno e notte hanno quasi la stessa durata nell’emisfero nord. Secondo l’Istituto Nazionale di Astrofisica questo passaggio marca ufficialmente l’inizio della nuova stagione.

Pochi giorni dopo arriverà anche la Luna piena di fine settembre, la classica Luna del Raccolto. Tradotto: cielo carico, emotività più intensa, voglia di fare bilanci. L’oroscopo dell’equinozio d’autunno diventa così una piccola mappa per capire su cosa vi chiederà di lavorare l’universo, segno per segno.

Equinozio d’autunno 2026: Sole in Bilancia ed equilibrio ritrovato

L’equinozio d’autunno è un punto di svolta anche simbolico. La luce comincia lentamente a cedere terreno al buio, i ritmi si fanno più lenti, la natura entra nella fase del raccolto. È il momento perfetto per decidere cosa tenere e cosa lasciare andare.

Con il Sole in Bilancia, segno cardinale d’Aria governato da Venere, il tema centrale diventa l’armonia. Relazioni, collaborazione, senso di giustizia: tutto ciò che è squilibrato salta agli occhi. L’energia non è più quella impetuosa dell’estate, ma chiede ascolto, dialogo, compromessi intelligenti.

Astrologicamente la stagione della Bilancia mette sotto i riflettori il modo in cui vi specchiate negli altri. Come vi presentate nelle coppie, nelle amicizie, nelle collaborazioni di lavoro. Per molti segni l’autunno 2026 sarà il momento di ridefinire patti, confini e aspettative reciproche.

In sottofondo agiscono anche gli altri pianeti lenti. Gli astrologi ricordano che Giove sostiene progetti di crescita e studio per alcuni segni, mentre Saturno invita a tagliare il superfluo e a strutturare meglio abitudini e responsabilità. Il clima generale è chiaro: meno dispersione, più scelte consapevoli.

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Equinozio d’autunno segno per segno: come cambia l’energia

Ecco come l’equinozio d’autunno 2026 può colorare i diversi segni zodiacali. Prendete ciò che risuona e lasciate il resto, come in ogni buon cambio di stagione.

Ariete

Per voi l’autunno è un invito a rallentare la corsa. Nelle relazioni imparate la diplomazia, soprattutto con partner e colleghi.

Toro

Focus su stabilità e sicurezza, emotiva ed economica. Ottimo periodo per sistemare conti, routine e rapporti traballanti.

Gemelli

L’equinozio riaccende curiosità e voglia di cambiare giro. Attenzione però alle parole: un commento impulsivo può creare fraintendimenti.

Cancro

Casa e famiglia diventano centrali, nel bene e nel faticoso. Vi sarà chiesto di mettere confini più chiari con chi dà tutto per scontato.

Leone

Avete ancora molta energia, ma va canalizzata. Scegliete due obiettivi chiave e concentratevi su quelli, senza disperdervi in mille iniziative.

Vergine

Tempo di riorganizzare la quotidianità in modo più sostenibile. Il perfezionismo lascia spazio a scelte pratiche e gentili verso voi stesse.

Bilancia

È la vostra stagione: vi sentite più viste e ascoltate. Nuovi incontri, ma anche decisioni importanti su coppie e collaborazioni.

Scorpione

Emergono verità rimandate, soprattutto interiori. Affrontarle vi libera e vi rende più selettive nelle frequentazioni.

Sagittario

Voglia di viaggi e progetti ambiziosi, ma con più realismo. L’autunno chiede di trasformare i sogni in piani concreti, passo dopo passo.

Capricorno

Priorità e responsabilità vanno ridisegnate. Imparate a delegare, soprattutto sul lavoro, per preservare energie fisiche ed emotive.

Acquario

Nuove idee, nuove persone, nuove visioni del futuro. Alcune scelte di studio o lavoro potrebbero segnare una vera svolta.

Pesci

Sensibilità alle stelle, ma con bisogno di protezione. Scegliete con cura con chi condividere emozioni e segreti, evitando i rapporti confusi.