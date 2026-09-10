Dal 22 al 28 settembre Milano torna al centro della moda internazionale con 61 sfilate, nuovi debutti e un Fashion Hub sempre più cosmopolita

Ormai ci siamo: la Milano Fashion Week torna dal 22 al 28 settembre 2026 con un calendario che racconta una città sempre più aperta alla scena internazionale e alle nuove generazioni della moda. Per la prossima edizione della Women’s Collection, Camera Nazionale della Moda Italiana ha messo insieme 203 appuntamenti, tra 61 sfilate, 88 presentazioni e 54 eventi, confermando la città di Milano come uno dei principali appuntamenti del calendario moda globale.

A catturare l’attenzione sono soprattutto i debutti. Tra le novità più attese infatti c’è quella di Moschino, che presenterà per la prima volta una collezione co-ed firmata dai nuovi direttori creativi Loris Messina e Simone Rizzo. Entrano inoltre per la prima volta nel calendario ufficiale delle Women’s Collection i portoghesi Marques’ Almeida e Miguel Vieira, il messicano Neithan Herbert e Victor-Hart, mentre diverse nuove realtà faranno il loro debutto con una presentazione.

Ad aprire ufficialmente la settimana sarà Prada, con la sfilata in programma martedì 22 settembre. Non mancano poi gli anniversari: The Attico festeggia dieci anni, Gianvito Rossi venti e Hogan raggiunge il traguardo dei quaranta anni.

Milano Fashion Week : non solo passerelle

Ma la Milano Fashion Week non sarà soltanto passerelle. Una parte sempre più importante del calendario è infatti dedicata a mostre, progetti culturali e iniziative che mettono in dialogo la moda con altre discipline. Tra gli appuntamenti più attesi c’è Vogue World: Milano, in programma il 22 settembre e dedicato al rapporto tra creatività, tradizione e innovazione. Il giorno successivo, Palazzo Reale ospiterà inoltre il gala dinner di apertura in occasione dell’inaugurazione della mostra Dalí e la Moda.

Proprio Salvador Dalí sarà uno dei protagonisti culturali della settimana. La mostra Dalí e la Moda, in programma a Palazzo Reale dal 24 settembre 2026 al 31 gennaio 2027, esplora per la prima volta in modo organico il rapporto tra l’artista e la moda, attraverso abiti, fotografie, gioielli, filmati e documenti provenienti da collezioni e istituzioni internazionali.

Il Fashion Hub guarda ai nuovi talenti

A raccontare il futuro della moda sarà invece il Fashion Hub di Camera Nazionale della Moda Italiana, che anche quest’anno porta al centro della settimana i designer emergenti. Ospitato a Palazzo Morando, il Fashion Hub sarà aperto al pubblico dal 22 al 27 settembre e presenterà progetti provenienti da Italia, Cina, Romania e altri mercati internazionali.

Tra le novità più interessanti c’è Future Threads: Italy’s New Wave, curata da Sara Sozzani Maino, con sei brand della nuova generazione italiana: Act N°1, Florania, Marcello Pipitone, Materia, Pecoranera e Simon Cracker. A questi si aggiungono Mediterranea. Talenti emergenti in Campania, dedicato ai giovani creativi campani, e Romanian Fashion Edit, che porta a Milano nove designer romeni selezionati in collaborazione con Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week.

Milano Fashion Week : uno sguardo oltre i confini



La dimensione internazionale sarà particolarmente evidente anche grazie alla presenza del Beijing Institute of Fashion Technology, la prima università pubblica cinese dedicata alla moda. Al Fashion Hub presenterà In the Fold: Chinese Fashion in the Making, una mostra composta da 14 opere realizzate da 15 designer e dedicata all'incontro tra tradizione, materiali, tecnologia e intelligenza artificiale. Tra le opere esposte ci sono lavori che combinano bambù intrecciato a mano, ikat e pulu tibetano con tecniche di maglieria digitale e stampa 3D.

Anche il rapporto tra Italia e Cina torna protagonista con Keqiao, distretto tessile cinese che parteciperà per la terza volta alla Fashion Week milanese con un collective runway show. In passerella saliranno quattro realtà della nuova generazione di designer cinesi: Gu Yuandai, Liu Hongchao, Sancailiyi e Sayaanno.

Spazio anche alla creatività indipendente con The Apartment, il progetto del CNMI Fashion Trust che dal 21 al 26 settembre trasformerà uno spazio di via Fatebenefratelli in un punto d’incontro tra moda e arte. Accanto alla mostra dell’artista Fabio De Felice si alterneranno presentazioni e performance di Andrea Brocca, Be Nina, Pecoranera, Saman Loira e Unknown Artisan.

A chiudere idealmente il calendario dedicato ai nuovi talenti sarà Milano Moda Graduate, in programma il 27 settembre alla Rotonda della Besana. Diciassette studenti provenienti da dieci scuole di moda italiane presenteranno le proprie collezioni davanti a una giuria internazionale, in un appuntamento che conferma quanto la formazione sia ormai parte integrante della Fashion Week.

Dalle grandi maison ai designer emergenti, dalle passerelle alle mostre, la prossima edizione della Milano Fashion Week sembra dunque voler raccontare una moda sempre meno chiusa nei confini del fashion system. E sempre più interessata a mettere in relazione creatività, cultura, tecnologia e nuove geografie.

Sfilate Milano Settembre 2026 : il calendario dei brand dal 22 al 28 Settembre

Martedì 22 Settembre 2026

14.00 - Prada

15.00 - Dhruv Kapoor

16.00 - Diesel

17.00 - J. Salinas

18.00 - Venerdì Pomeriggio





Mercoledì 23 Settembre 2026

9.30 - Luisa Beccaria

10.30 - Jil Sander

11:30 – Daniela Gregis

12.30 - Antonio Marras

14.00 - Fendi

15.00 - Vivetta

16.00 - Missoni

18.00 - MM6 Maison Margiela

19.00 - Etro

20.00 - Onitsuka Tiger





Giovedì 24 Settembre 2026

9.30 - Max Mara

10.30 - Genny

11.30 - Phan Dang Hoang

12.30 - Anteprima

14.00 - Marni

15.00 - Francesco Murano

16.00 - Alberta Ferretti

18.00 - Roberto Cavalli

19.00 - Florania

20.00 - Emporio Armani





Venerdì 25 Settembre 2026

9.30 - Tod's

10.30 - Institution by Galib Gassanoff

11.30 - Sportmax

12.30 - Blumarine

14.00 - Gucci

15.00 - Simon Cracker

16.00 - Elisabetta Franchi

17.00 - Moschino

18.00 - Luisa Spagnoli

19.00 - The Attico





Sabato 26 Settembre 2026

9.30 - Neithan Herbert

10.30 - Ermanno Scervino

11.30 - Ferragamo

12.30 - Dolce&Gabbana

14.00 - MSGM

15.00 - Laura Biagiotti

16.00 - Act N°1

17.00 - Marco Rambaldi

18.00 - Victor Hart

20.00 - Bottega Veneta

21.00 - Philipp Plein





Domenica 27 Settembre 2026

10.00 - Hui

11.00 - Giorgio Armani

12.00 - Milano Moda Graduate

13.00 - Marques' Almeida

14.00 - Casa Preti

15.00 - Tell The Truth

16.00 - Francesca Liberatore

17.00 - Miguel Vieira





Lunedì 28 Settembre 2026 - Sfilate digital

9.30 - Uni Form

10.00 - Nadya Dzyak

10.30 - Timisola Shasanya

11.00 - Mastewal Alemu

11.30 - Maxivive

12.00 - Banke Kuku

12.30 - Rechenberg