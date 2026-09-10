Milano Fashion Week 2026: tutte le novità della prossima edizione
Ormai ci siamo: la Milano Fashion Week torna dal 22 al 28 settembre 2026 con un calendario che racconta una città sempre più aperta alla scena internazionale e alle nuove generazioni della moda. Per la prossima edizione della Women’s Collection, Camera Nazionale della Moda Italiana ha messo insieme 203 appuntamenti, tra 61 sfilate, 88 presentazioni e 54 eventi, confermando la città di Milano come uno dei principali appuntamenti del calendario moda globale.
A catturare l’attenzione sono soprattutto i debutti. Tra le novità più attese infatti c’è quella di Moschino, che presenterà per la prima volta una collezione co-ed firmata dai nuovi direttori creativi Loris Messina e Simone Rizzo. Entrano inoltre per la prima volta nel calendario ufficiale delle Women’s Collection i portoghesi Marques’ Almeida e Miguel Vieira, il messicano Neithan Herbert e Victor-Hart, mentre diverse nuove realtà faranno il loro debutto con una presentazione.
Ad aprire ufficialmente la settimana sarà Prada, con la sfilata in programma martedì 22 settembre. Non mancano poi gli anniversari: The Attico festeggia dieci anni, Gianvito Rossi venti e Hogan raggiunge il traguardo dei quaranta anni.
Milano Fashion Week : non solo passerelle
Ma la Milano Fashion Week non sarà soltanto passerelle. Una parte sempre più importante del calendario è infatti dedicata a mostre, progetti culturali e iniziative che mettono in dialogo la moda con altre discipline. Tra gli appuntamenti più attesi c’è Vogue World: Milano, in programma il 22 settembre e dedicato al rapporto tra creatività, tradizione e innovazione. Il giorno successivo, Palazzo Reale ospiterà inoltre il gala dinner di apertura in occasione dell’inaugurazione della mostra Dalí e la Moda.
Proprio Salvador Dalí sarà uno dei protagonisti culturali della settimana. La mostra Dalí e la Moda, in programma a Palazzo Reale dal 24 settembre 2026 al 31 gennaio 2027, esplora per la prima volta in modo organico il rapporto tra l’artista e la moda, attraverso abiti, fotografie, gioielli, filmati e documenti provenienti da collezioni e istituzioni internazionali.
Il Fashion Hub guarda ai nuovi talenti
A raccontare il futuro della moda sarà invece il Fashion Hub di Camera Nazionale della Moda Italiana, che anche quest’anno porta al centro della settimana i designer emergenti. Ospitato a Palazzo Morando, il Fashion Hub sarà aperto al pubblico dal 22 al 27 settembre e presenterà progetti provenienti da Italia, Cina, Romania e altri mercati internazionali.
Tra le novità più interessanti c’è Future Threads: Italy’s New Wave, curata da Sara Sozzani Maino, con sei brand della nuova generazione italiana: Act N°1, Florania, Marcello Pipitone, Materia, Pecoranera e Simon Cracker. A questi si aggiungono Mediterranea. Talenti emergenti in Campania, dedicato ai giovani creativi campani, e Romanian Fashion Edit, che porta a Milano nove designer romeni selezionati in collaborazione con Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week.
Milano Fashion Week : uno sguardo oltre i confini
La dimensione internazionale sarà particolarmente evidente anche grazie alla presenza del Beijing Institute of Fashion Technology, la prima università pubblica cinese dedicata alla moda. Al Fashion Hub presenterà In the Fold: Chinese Fashion in the Making, una mostra composta da 14 opere realizzate da 15 designer e dedicata all'incontro tra tradizione, materiali, tecnologia e intelligenza artificiale. Tra le opere esposte ci sono lavori che combinano bambù intrecciato a mano, ikat e pulu tibetano con tecniche di maglieria digitale e stampa 3D.
Anche il rapporto tra Italia e Cina torna protagonista con Keqiao, distretto tessile cinese che parteciperà per la terza volta alla Fashion Week milanese con un collective runway show. In passerella saliranno quattro realtà della nuova generazione di designer cinesi: Gu Yuandai, Liu Hongchao, Sancailiyi e Sayaanno.
Spazio anche alla creatività indipendente con The Apartment, il progetto del CNMI Fashion Trust che dal 21 al 26 settembre trasformerà uno spazio di via Fatebenefratelli in un punto d’incontro tra moda e arte. Accanto alla mostra dell’artista Fabio De Felice si alterneranno presentazioni e performance di Andrea Brocca, Be Nina, Pecoranera, Saman Loira e Unknown Artisan.
A chiudere idealmente il calendario dedicato ai nuovi talenti sarà Milano Moda Graduate, in programma il 27 settembre alla Rotonda della Besana. Diciassette studenti provenienti da dieci scuole di moda italiane presenteranno le proprie collezioni davanti a una giuria internazionale, in un appuntamento che conferma quanto la formazione sia ormai parte integrante della Fashion Week.
Dalle grandi maison ai designer emergenti, dalle passerelle alle mostre, la prossima edizione della Milano Fashion Week sembra dunque voler raccontare una moda sempre meno chiusa nei confini del fashion system. E sempre più interessata a mettere in relazione creatività, cultura, tecnologia e nuove geografie.
Sfilate Milano Settembre 2026 : il calendario dei brand dal 22 al 28 Settembre
Martedì 22 Settembre 2026
- 14.00 - Prada
- 15.00 - Dhruv Kapoor
- 16.00 - Diesel
- 17.00 - J. Salinas
- 18.00 - Venerdì Pomeriggio
Mercoledì 23 Settembre 2026
- 9.30 - Luisa Beccaria
- 10.30 - Jil Sander
- 11:30 – Daniela Gregis
- 12.30 - Antonio Marras
- 14.00 - Fendi
- 15.00 - Vivetta
- 16.00 - Missoni
- 18.00 - MM6 Maison Margiela
- 19.00 - Etro
- 20.00 - Onitsuka Tiger
Giovedì 24 Settembre 2026
- 9.30 - Max Mara
- 10.30 - Genny
- 11.30 - Phan Dang Hoang
- 12.30 - Anteprima
- 14.00 - Marni
- 15.00 - Francesco Murano
- 16.00 - Alberta Ferretti
- 18.00 - Roberto Cavalli
- 19.00 - Florania
- 20.00 - Emporio Armani
Venerdì 25 Settembre 2026
- 9.30 - Tod's
- 10.30 - Institution by Galib Gassanoff
- 11.30 - Sportmax
- 12.30 - Blumarine
- 14.00 - Gucci
- 15.00 - Simon Cracker
- 16.00 - Elisabetta Franchi
- 17.00 - Moschino
- 18.00 - Luisa Spagnoli
- 19.00 - The Attico
Sabato 26 Settembre 2026
- 9.30 - Neithan Herbert
- 10.30 - Ermanno Scervino
- 11.30 - Ferragamo
- 12.30 - Dolce&Gabbana
- 14.00 - MSGM
- 15.00 - Laura Biagiotti
- 16.00 - Act N°1
- 17.00 - Marco Rambaldi
- 18.00 - Victor Hart
- 20.00 - Bottega Veneta
- 21.00 - Philipp Plein
Domenica 27 Settembre 2026
- 10.00 - Hui
- 11.00 - Giorgio Armani
- 12.00 - Milano Moda Graduate
- 13.00 - Marques' Almeida
- 14.00 - Casa Preti
- 15.00 - Tell The Truth
- 16.00 - Francesca Liberatore
- 17.00 - Miguel Vieira
Lunedì 28 Settembre 2026 - Sfilate digital
- 9.30 - Uni Form
- 10.00 - Nadya Dzyak
- 10.30 - Timisola Shasanya
- 11.00 - Mastewal Alemu
- 11.30 - Maxivive
- 12.00 - Banke Kuku
- 12.30 - Rechenberg
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