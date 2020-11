Kamala Harris è già storia: è la prima donna nera e di origini asioamericane a diventare vicepresidente. Ecco cosa dovreste sapere su di lei

Kamala Harris ha vinto le elezioni al fianco di Joe Biden, ed è la nuova vicepresidente degli Stati Uniti.

Kamala Harris è la prima donna a ricoprire questa posizione, la seconda carica più importante d'America.

Ma non solo: Kamala è anche la prima donna di colore e asioamericana a entrare nella Casa Bianca, e in molti sono convinti che la sua figura cambierà nettamente il paese, tanto da scommettere che potrebbe diventare la prossima Presidente.

Insomma, fidatevi: vale la pena conoscerla meglio.

Chi è Kamala Harris

I hope every little girl watching tonight sees that this is a country of possibilities. pic.twitter.com/E4GYfr2QoO — Kamala Harris (@KamalaHarris) November 8, 2020

Chi sono i genitori di Kamala Harris

Kamala Harris non è solo la prima donna nera ad essere stata eletta come vicepresidente degli Stati Uniti.

Figlia di immigrati, Harris è la prima donna di discendenza indiana e giamaicana a raggiungere una posizione nella politica statunitense a lungo riservata ai soli maschi bianchi.

La madre di Harris, Shyamala Gopalan, viaggiò in America dall'India nel 1958 per studiare all'Università della California. Il suo sogno era trovare una cura per il cancro. Fu nel campus americano di Berkeley che incontrò Donald Harris, un altro studente straniero che si era trasferito dalla Giamaica per studiare economia.

Entrambi condividevano la passione per la politica ed entrambi attratti dal movimento per i diritti civili. Erano cresciuti in culture diverse, ma entrambe le loro prospettive erano state modellate dal dominio coloniale britannico.

Ha preso due lauree (in scienze politiche e legge)

Kamala Devi Harris è nata a Oakland, in California, il 20 ottobre 1964. Dopo un'infanzia e un'adolescenza complicate, Kamala Harris si laurea in scienze politiche ed economiche alla Howard University, e successivamente in legge presso l'Università della California, Hastings College of the Law.

Ha iniziato la sua carriera come vice procuratore distrettuale nella contea di Alameda, e poi ha lavorato per il procuratore della città di San Francisco come capo della divisione Comunità e vicinato, dove si è specializzata nel perseguire casi di violenza sessuale su minori.

Kamala Harris è stata la prima donna afroamericana ad essere eletta procuratore distrettuale di San Francisco e ha servito dal 2004 al 2010.

Si è candidata per il Senato nel 2016, e da quel momento la sua carriera in politica è stata un successo dopo l'altro.

Il suo successo? Tutto merito della mamma

Durante la campagna elettorale, e in svariate altre occasioni, Kamala Harris ha parlato del profondo legame che ha condiviso con sua madre, che ha definito la sua più grande influenza.

«Mia madre capiva molto bene che stava crescendo due figlie nere in America - ha scritto la Harris nella sua autobiografia pubblicata nel 2018 - Sapeva che la sua patria adottiva avrebbe visto Maya e me come ragazze nere, ed era determinata a fare in modo che diventassimo donne sicure di sé, al di là del colore della pelle».

La Harris ha parlato di sua madre anche nel suo primo discorso come vicepresidente:

«Mia madre ci ha cresciute per essere donne nere forti e orgogliose. E ci ha anche cresciute con la consapevolezza e l'orgoglio della nostra eredità indiana».

Gran parte del merito della persona che è oggi appartiene a sua madre, ha detto la neo vicepresidente americana: «Anche se ci ha insegnato a mettere la nostra famiglia al primo posto, ci ha anche spinto a vedere un mondo al di là di noi stessi.

Ci ha insegnato a essere consapevoli e compassionevoli delle lotte di tutte le persone. Ci ha insegnato a capire che il servizio pubblico è la causa più nobile e che la lotta per la giustizia è una responsabilità condivisa».

L'amicizia tra Kamala Harris e Beau Biden

All'inizio della sua carriera, Kamala Harris era procuratrice distrettuale di San Francisco e poi procuratrice generale della California.

La Harris era diventata procuratrice generale della California ai tempi in cui Beau Biden, figlio di Joe deceduto nel 2015, era procuratore generale del Delaware.

«I due sono diventati amici mentre lottavano contro il settore bancario. Kamala ha conosciuto Joe Biden tramite Beau. Dai racconti su Kamala di Beau, che l'ha vista battersi per gli altri coi suoi occhi, è da tempo che Joe ammira la tenacia di Kamala».

A riguardo, lo stesso Joe Biden aveva detto:

«Quando Kamala era procuratore generale lavorava a stretto contatto con Beau. Li ho visti sfidare le grandi banche, sollevare i lavoratori e proteggere donne e bambini dagli abusi. Ero orgoglioso allora, e sono orgoglioso ora di averla come mia partner in questa campagna».

So proud of you. ❤️❤️🇺🇸🇺🇸 pic.twitter.com/Orb1ISe0dU — Doug Emhoff (@DouglasEmhoff) November 7, 2020

La vita privata

La vicepresidente eletta Kamala Harris è sposata dal 2014 con Dough Emhoff, avvocato californiano. Secondo qualche indiscrezione, i due si sarebbero conosciuti grazie a un appuntamento al buio organizzato dai colleghi.

Per Emhoff, quello con Kamala è il secondo matrimonio. Era infatti sposato con la produttrice cinematografica Kerstin Mackin, dalla quale ha avuto 2 figli, Cole e Ella. La coppia non ha figli propri, ma Kamala è molto legata a Cole e Ella.

Secondo quanto riportato da Forbes, il loro patrimonio famigliare si aggirava intorno ai 5,8 milioni di dollari nel 2019.