Curiosi di saperne di più sulla vita privata del nuovo presidente degli Stati Uniti e sua moglie? Ecco cosa sapere su Jill e Joe Biden

Dopo una lunghissima attesa, il verdetto è stato ufficializzato: Joe Biden è il nuovo presidente degli Stati Uniti d'America.

Il candidato democratico ha battuto Donald Trump, e, insieme alla moglie Jill, sarà il 46esimo inquilino della Casa Bianca della storia.

Ma chi sono i nuovi Mr President e First Lady? Ecco quanto c'è da sapere di loro.

Chi sono Jill e Joe Biden

Joe Biden è laureato in legge (ed è stato il vicepresidente di Obama)

Prima di essere eletto il 46° presidente degli Stati Uniti d’America, Joseph Robinette Biden Jr., meglio noto come Joe Biden, è stato per tanto tempo membro del partito democratico, con una lunga carriera politica alle spalle.

Laureato nel 1965 in scienze politiche presso la University of Delaware, e in legge alla Syracuse University Law School, inizia la sua carriera in uno studio legale ed è lì che comincia a fare anche i primi passi in politica, entrando a far parte del Partito Democratico.

A soli 30 anni, nel 1972, Biden è stato senatore del Delaware, carica che ricopre fino al al 2009, quando diventa vicepresidente durante l’amministrazione di Barack Obama (dal 2009 al 2017).

È il Presidente USA più anziano della storia

A (quasi) 78 anni – è nato a Scranton, Pennsylvania, il 20 novembre 1942 – Biden è il più anziano presidente a entrare nella Casa Bianca.

Quanto guadagnerà?

Secondo le ultime informazioni disponibili, il patrimonio di Biden si aggirava a 250mila dollari annui di pensione. Ora, come presidente degli Stati Uniti, guadagnerà 400.000 dollari l’anno, esattamente come il suo precedessore.

Si è sposato due volte

Per quanto riguarda la vita privata, Joe Biden è stato sposato due volte.

La prima volta nel 1966, con Neilia Hunter, madre dei suoi tre figli: Joseph R. Beau Biden, Robert Hunter e Naomi Christina. Neilia e Naomi sono purtroppo morte in un incidente d'auto nel 1972.

Nel 1977 ha poi sposato Jill Biden, l’attuale First Lady, che ha conosciuto con un appuntamento al buio organizzato da suo fratello.

C'è un motivo particolare dietro il film preferito di Joe Biden

Il discorso del re. Questo film narra la storia del re Giorgio VI d'Inghilterra che lavora duramente per gestire la sua balbuzie in occasione del suo discorso al popolo inglese.

Biden si sente molto vicino a questo film: il futuro presidente non ha mai nascosto la sua lotta, che dura da tutta la vita, con la balbuzie, condizione che lo caratterizza da quando è bambino.

Da piccolo infatti, Biden soffriva di una balbuzie molto condizionante, al punto da essere anche preso di mira da compagni di classe che lo bullizzavano.

In passato il presidente di essersi allenato per non balbettare, provando ad anticipare le conversazioni nella sua mente prima che avvenissero. Ha anche rivelato che usa lo stesso metodo descritto nel film per contrassegnare i suoi discorsi e adattarsi alla sua balbuzie.

Jill Biden, la nuova First Lady d’America, ha origini italiane

Jill Biden ha origini italiane: i nonni erano infatti originari di Gesso, frazione di Messina, ed emigrarono negli Stati Uniti all’inizio del secolo scorso.

Ha dedicato la vita all'insegnamento

Jill Biden, 69 anni, è però sempre stata una donna distante dalla politica. Due lauree e un dottorato in pedagogia presso la University of Delaware, Jill ha dedicato la sua vita all’insegnamento. Ha infatti insegnato in un community college in Delaware, in una scuola superiore pubblica e in un ospedale psichiatrico per adolescenti. E si pensa che, anche dalla Casa Bianca, continuerà a portare avanti le sue passioni e il suo lavoro.

È stata una modella (come Melania)

Come Melania Trump, anche Jill ha intrapreso la carriera da modella, grazie alla quale ha incontrato Bill Stevenson, un ex giocatore di football del college, con cui si è sposata nel 1970. I due però si sono separati pochi anni dopo.

La tragedia famigliare di Joe Biden

Quella di Biden è una vita che è stata segnata da molte tragedie famigliari.

Poco dopo il suo ingresso in Senato, Biden ha affrontato il lutto della prima moglie: Neilia, sposata nel 1966, muore in un incidente d'auto nel 1972 insieme alla figlia di appena un anno, Naomi Christina.

Come se non bastasse, Joe Biden si è ritrovato ad affrontare la perdita di un altro figlio qualche anno più tardi. Beau Biden, eroe di guerra e magistrato (aveva intrapreso la carriera politica sulle orme del padre) è morto a causa di un tumore al cervello nel 2015.