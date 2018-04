Il matrimonio vi mette ansia solo a pensarci? Potrebbe trattarsi di gamofobia, ovvero la paura di sposarsi: ecco perché viene e come superarla

La gamofobia è la paura irrazionale del matrimonio.

Colpisce uomini e donne senza distinzioni e non ha niente a che vedere con il proprio partner.

Gli uomini potrebbero ricollegarla al timore di una libertà ormai conclusa mentre le donne potrebbero avvertire la paura del ruolo di moglie che culturalmente comporta degli stereotipi di costrizioni e doveri.

Queste sensazioni rimandano, a loro volta, alla paura del fallimento, a causa di storie di vita personali o anche dalla molteplicità di matrimoni flash che sentiamo ogni giorno.

Il risultato è un vero e proprio autosabotaggio (inconsapevole) delle relazioni dalle quali si scappa a gambe levate prima che diventino troppo importanti.

Se siete in procinto di sposarvi (oppure no ma ne avete paura) vi diamo quattro strategie per superarla e arrivare all’altare sereni.

La vostra relazione è unica

Se nelle vostre esperienze personali ci sono memorie di matrimoni falliti, questo non vuol dire che voi vivrete le stesse dinamiche.

Ogni relazione è unica ed è inutili fare previsioni a lungo termine su ciò che potrebbe (forse, magari) non funzionare tanto da portare a una separazione.

Se avete deciso di sposarvi e ne siete ancora convinti, lasciate indietro i pensieri negativi e godetevi il momento presente.



Nessuno è perfetto

La gamofobia potrebbe giocare brutti scherzi.

Ad esempio, potrebbe farvi vedere tutti i plurimi difetti del partner e oscurare i pregi oppure evidenziare litigi e discussioni facendovi dimenticare i momenti sereni.

Nessuna coppia è in perfetta armonia, parlate di quello che funziona e di quello che vorreste modificare e potrete camminare verso l’altare.

Paura del cambiamento

La paura del matrimonio potrebbe nascondere il timore dei cambiamenti.

Questa tappa infatti rappresenta simbolicamente il passaggio ufficiale al mondo adulto, in cui ci si crea un proprio nucleo familiare fatto di certezze ma anche di responsabilità diverse.

E se questo cambiamento fosse sì spaventoso ma al tempo stesso piacevole?

Il falso mito

Nell’immaginario collettivo il matrimonio è visto come una gabbia in cui uomo e donna sono in una specie di libertà vigilata, vivono una vita di coppia che non ammette persone dall’esterno e passioni, hobby e uscite con gli amici sono improvvisamente banditi.

È solo un falso mito che non ha nessun fondo di verità.

Matrimonio significa ufficializzare il legame con la persona che si ama, non legarsi al divano di casa.

Dopo il si lo voglio, resterete le persone che siete, continuerete a vivere come vorrete e vi sarete liberati dalla gamofobia.