Anche se non esiste una formula precisa per essere sicuri di sposare la persona giusta ci sono alcuni modi per poterlo capire con sufficiente precisione

Il matrimonio è in grado di far emergere dubbi e pensieri negativi mai avuti prima nella relazione.

È un evento che richiede una lunga preparazione, il coinvolgimento delle famiglie e per questo anche una buona dose d’ansia.

Pensate che nella scala dello stress il matrimonio risulta più faticoso di una gravidanza.

Uno dei dubbi più frequenti quando si sta per compiere il grande passo riguarda la sicurezza di aver scelto il proprio partner: sarà lui quello giusto?

Vi diamo delle indicazioni per capire se avete scelto la persona giusta.

(Continua dopo la foto)

Chiedetevi cos’è giusto per voi



Non esiste il partner giusto universalmente, esiste solo la persona giusta per voi.

Se guardate il partner dell’amica e vedete delle caratteristiche che tanto vorreste nel vostro lui, mettetevi in discussione.

È davvero quello che volete anche per voi? Il concetto di giusto è molto soggettivo.

Evoluzione personale

Se con lui accanto la vostra energia aumenta, potrebbe essere quello giusto.

Una relazione funzionante aumenta la creatività, la sensazione di benessere e libera gli ormoni della felicità.

Se è il partner giusto sentirete di evolvere individualmente verso un progetto comune.

Vi fa sentire al sicuro?

Fate attenzione all’aspetto che riguarda lavostra sicurezza emotiva.

Il partner giusto è quello con cui ci si sente liberi di esprimere pensieri e opinioni senza paura di conseguenze o di sentirsi sbagliati.

Se vi sentite sotto controllo o limitati in qualsiasi modo allora è probabile che siate in una relazione che, a lungo andare, non vi farà bene.

Vivete il presente

Mettete a tacere i pensieri negativi cercando di non pensare troppo al futuro: nessuno può prevedere se un giorno il vostro partner non sarà più quello giusto.

Nel presente è la persona che avete scelto e questa consapevolezza vi può bastare.

Qualunque sia il dubbio che vi attanaglia consideratelo sull'oggi.