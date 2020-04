La dieta Gisele Bündchen e Tom Brady per rimanere in forma è tutt'altro che da fame, ma ha parecchi cibi banditi. La racconta il loro chef

La dieta di Gisele Bündchen e Tom Brady è tutt'altro che da fame, ma per seguirla ci vuole molta buona volontà e un'attenzione massima per gli ingredienti.

D'altra parte, modella lei e sportivo lui, hanno la necessità di dare all'alimentazione sana e bilanciata un'attenzione prioritaria, che assicuri a entrambi non solo di restare in forma ma anche di fornire al corpo energie e nutrienti a sufficienza.

** Gisele Bundchen svela il segreto per un matrimonio felice **

A rivelare il regime alimentare della top model e del quarterback dei Tampa Bay Buccaneers è stato il loro chef personale, Allen Campbell.

Se volete provare, preparatevi a far scorte di verdure e a votarvi a un'alimentazione (quasi esclusivamente) vegetariana e integrale.

** Mangiare integrale fa dimagrire e fa bene alla salute: ecco perché **

Di buono c'è innanzitutto che oltre che alla linea fa bene anche alla salute e poi che, rielaborata per le nostre cucine, è piuttosto in linea con le indicazioni dei dietologi mediterranei.

(Continua sotto la foto)

In cosa consiste la dieta di Gisele e Tom Brady

Lo schema da seguire

«L'80% di quello che Gisele e Tom mangiano è composto da verdure, le più fresche possibile, e cereali: riso integrale, quinoa, miglio, fagioli.

Il restante 20% è fatto di carni magre (manzo nutrito con erba biologica, anatra e pollo) e pesce (dove preferisco il salmone)», racconta Campbell.

Cibi consentiti e alimenti vietati

Per quanto riguarda gli ingredienti, c'è una lunga lista di alimenti del tutto vietati:

«Niente zucchero bianco. Niente farina. Niente che contenga glutammato monosodico.

**I 5 segreti di bellezza di Gisele Bundchen**

Uso l'olio di oliva a crudo, mai per cucinare. In questo caso utilizzo l'olio di cocco e al posto del sale iodato il sale rosa dell'Himalaya.

E poi niente caffè o caffeina, funghi e latticini».

Quali verdure mangiare

Non tutte le verdure entrano nei piatti di Gisele e Tom.

Per esempio, sono banditi pomodori, peperoni, melanzane e in generale tutte quelle che appartengono alla famiglia delle solanaceae.

Questo vale soprattutto per il campione di football, perché questo genere di alimenti può provocare infiammazioni.

La stagionalità, poi, ha un ruolo essenziale: la forza della dieta della famiglia Brady sta nella sua costanza.

Variano però sempre le verdure, a seconda delle stagioni, o il tipo di carne (in inverno più carne rossa che in estate).

Lo sgarro concesso: il sushi

Allan Campbell spesso segue Gisele e Tom nei loro impegni in giro per il mondo.

Quando questo non è possibile dà delle precise indicazioni ai ristoranti degli hotel in cui le due star soggiornano.

** La dieta di Gisele: «Il mio sgarro? Le ciambelle» **

E quando la coppia vuole concedersi qualcosa di più succulento, c'è sempre il sushi, «ma vegetariano, preparato con riso integrale, cetrioli, carote e avocado».