Gisele Bündchen, sposata da quasi 10 anni con Tom Brady, racconta come la meditazione la aiuti ad affrontare i problemi, e come avere un matrimonio sereno

Dopo quasi dieci anni di matrimonio con Tom Brady, la super modella Gisele Bündchen racconta che non esiste un trucco magico per far funzionare una coppia.

Ma allo stesso tempo durante un'intervista con Arianna Huffington per il prossimo episodio di Thrive Global, la super modella e autrice del libro Lessons: My Path to a Meaningful Life, dice:

«Penso che sia importante onorarsi l'un l'altro per quello che si è e non provare a cambiare l'altro; bisogna saper accettarsi pienamente».

E ancora: «Penso che sia importante mantenere la comunicazione sempre a un livello amorevole, rispettoso, e attuale.

Non ha senso infatti parlare di qualcosa che è successo magari un anno fa. Lo si affronta al momento e poi si lascia andare. Con l'accettazione viene la libertà».

La storia d'amore

La relazione tra Gisele Bündchen e Tom Brady è stata messa a dura provasotto i riflettori pubblici più e più volte, ad esempio quando, durante il Deflategate del 2015, ci fu lo scandalo che colpì Tom.

Il quarterback era stato sospeso dai giochi mentre i funzionari della NFL indagavano sulle accuse a suo carico di aver comprato le partite, giocando con palloni poco gonfiati.

A riguardo Gisele ha detto:

«Quando qualcuno che ami è felice ti rende felice, ma se loro sono tristi sei triste anche tu» condivide.

«Soffri con loro e gioisci con loro, ma non li abbandoni».

La meditazione

Nel suo libro autobiografico Lesson: My Path to a Meaningful Life, Gisele Bündchen ha raccontato per la prima volta parti inedite della sua vita, fornendo al grande pubblico scioccanti, e spiegando come l'essersi rivolta alla meditazione sia stato il modo migliore per migliorare il proprio tile di vita, e affrontare la sua debilitante ansia.

«Quando raggiungi il fondo, devi trovare un modo per risalire. La meditazione mi ha aiutato e mi ha dato una nuova vita e un'opportunità per diventare consapevole di un nuovo mondo che non sapevo esistesse, che era un mondo dentro di me» ha detto la Bündchen.

E così, fin dai 20anni, il rituale della meditazione è diventato una parte integrante della vita della super modella.

Ora, ogni mattina, Gisele Bündchen racconta che si sveglia alle 5:30 del mattino, accende una candela, si siede in silenzio e medita.

«È davvero d'aiuto quando mi prendo qualche minuto per stare tranquilla, fare qualche respiro profondo, ed entrare in meditazione - dice - Poi quando ne esco, mi sento rivitalizzata e pronta ad affrontare molto di più».