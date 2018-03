Anche la dieta di Gisele Bündchen ha un punto debole, le ciambelle. E quando sgarra la modella lo fa in grande: ecco cosa ha raccontato

Gisele Bündchen adora le ciambelle. Avete presente i donuts superfritti e super colorati che divora Homer Simpson? Ecco, quelli.

In un’intervista al Wall Street Journal la modella ha confessato di essere in grado di divorare anche dieci Munchkins in una volta (i "buchi di ciambella" di Dunkin' Donuts, grandi appunto come il buco delle normali ciambelle americane, ma ugualmente fritti, farciti e ricoperti).

Uno sfizio curioso, considerato il rigore della sua alimentazione: niente zucchero, niente sale, niente caffeina, niente cibi confezionati o verdure fuori stagione.

Ma sì alle ciambelle. Ogni tanto.



La passione di Gisele per le ciambelle



«Avete presente quelle cose chiamate Munchkins? Oddio, non posso mangiarne uno solo. Devo mangiarne, tipo, 10.

Sono così piccoli. È un piacere proibito», ha confessato la modella, raccontando di come questo capriccio sia nato da quando lei e Tom Brady hanno iscritto il primo figlio, Benjamin, di 8 anni, a hockey.

A quanto pare è stato il giocatore di football a iniziare la famiglia a questa nuova abitudine, avendo deciso di portare una scatola di dolcini a ogni allenamento del ragazzo.

(Lo stesso Brady che sull'alimentazione sana ha scritto un libro, The TB12 Method, in cui istruiva i fan su come seguire la sua stessa alimentazione, quella che lo ha portato a essere il quarterback più famoso e forte del mondo).



La dieta di Tom Brady e Gisele



La coppia è rinomata per essere paladina del mangiar sano.

Lo stesso Brady aveva raccontato, in occasione dell’uscita del suo libro, che era stata la moglie ad avere un influenza notevole sulla sua dieta, oltre alla volontà - per entrambi - di essere di buon esempio per i figli.



«Credo che mia moglie abbia avuto un peso notevole nelle mie scelte salutari degli ultimi anni.

Lei sta molto attenta a ciò che introduce nel suo corpo ed è quello che facciamo tutti in casa perché vuole che anche i bambini mangino bene. So che è un grande modello per un sacco di persone in giro per il mondo e lo è anche per noi.

È una mamma e - ovviamente - una moglie meravigliosa e amo l’influenza che su di me e sulla mia vita».



Sarà vero?

Difficile credere che Gisele possa divorare dieci ciambelline. Ma se pensate che sia la solita frase pronunciata dalle modelle per far credere che mangino senza farsi problemi, quando invece digiunano da mattina a sera, vi sbagliate.

E ci pensa il giornalista del WSJ, Jason Gay, a dissipare ogni dubbio: «Lettori, dovete fidarvi del mio giudizio. Sono un ragazzo del Massachusetts, nelle mie vene scorrono ancora litri di Dunkaccino.

Sono qui, in una mattinata invernale, nella casetta fuori Boston ricoperta di neve di Bündchen e Brady, seduto su un divano e guardo dritto negli occhi blu di una delle donne più riconoscibili del mondo.

E credo con tutto il mio cuore che stia dicendo la verità».



Le regole di casa Bündchen e Brady



Come è ovvio, le ciambelle non si trovano tutti i giorni sulla tavola della modella, così come i cellulari.

«Niente telefoni, niente aggeggi elettronici» mentre si mangia, ha raccontato Gisele, che ha spiegato come ci tenga che quelli del pranzo e della cena siano momenti di unione e condivisione.

«È la cosa più importante per me. Vengo da una famiglia di otto persone e quello era il momento più bello, in cui si stava tutti seduti insieme. Ognuno voleva parlare e mio padre diceva “Alzate la mano”».



Il più vanitoso tra Gisele e Tom



Anche in quanto a stile, la modella ha fatto una rivelazione che sembra incredibile a dirsi. A quanto pare, infatti, la vera fashion victim di casa non è lei, ma il marito.

Gisele si descrive come «una ragazza da jeans e t-shirt», di poche pretese, forse anche perché cresciuta con tante sorelle con cui era solita scambiarsi i vestiti. Brady, invece, è molto più attento di lei:

«Non gli ho mai detto in vita mia cosa mettersi. Dovreste vedere i nostri armadi, è così divertente. Direi che a lui piace la moda più di quanto non piaccia a me.

Ha cambiato più tagli di capelli lui in un anno di quanto non abbia fatto io in una vita intera».