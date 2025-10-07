

Un modello che racchiude tutta l’essenza del brand spagnolo — femminile, vibrante e profondamente legato alle sue radici.





Un rooftop nel cuore di Milano, luci calde al tramonto e una folla di ospiti pronti a celebrare un nuovo simbolo di stile. Così Lola Casademunt ha scelto di presentare la sua prima it-bag, la "Lola Casademunt 1981".

Un momento chiave per il marchio spagnolo, che continua a conquistare il pubblico italiano con la sua moda colorata e piena di energia. Sul rooftop milanese erano presenti la presidente e direttrice creativa Maite Casademunt, insieme a volti noti come Cristina Marino, Valentina Ferragni, Giulia Arena e Ludovica Ragazzo.

Ma la vera protagonista della serata è stata lei: la Lola Casademunt 1981, la prima it-bag ufficiale del marchio. Un oggetto del desiderio che non nasce solo come accessorio, ma come manifesto di un’identità.







(La presidente e direttrice creativa Maite Casademunt)





Questa borsa nasce come un omaggio alle origini del brand, fondato proprio in quell’anno a Cardedeu, vicino a Barcellona, da l'estro di Lola Casademunt. Oggi, sotto la guida della figlia Maite, il marchio si è evoluto in un universo dedicato ai desideri femminili, e questa borsa ne rappresenta il cuore pulsante.

Con le sue linee pulite, i dettagli eleganti e una lavorazione che celebra il savoir-faire artigianale, la “1981” è pensata per accompagnare le donne in ogni momento della giornata. È sofisticata ma mai rigida, versatile e consapevole — proprio come la donna Lola Casademunt: autentica, cosmopolita e sicura del proprio stile.

Ogni elemento è studiato per creare equilibrio tra heritage e modernità: dalla struttura geometrica alle finiture dorate, fino ai materiali scelti per garantire resistenza e leggerezza. È una borsa che non grida, ma conquista con la sua personalità discreta e decisa.

Fatta di colori vibranti, stampe animalier e una costante attenzione al dettaglio il marchio spagnolo si presenta attraverso due linee che esprimono il suo DNA: Lola Casademunt, più casual e accessibile e Lola Casademunt by Maite, la linea premium protagonista delle Fashion Week di Barcellona e Madrid

In entrambe, si ritrova la stessa filosofia: creare moda per donne vere, indipendenti, che vivono mille vite in una sola giornata e vogliono sentirsi forti senza rinunciare alla leggerezza.







"Lola Casademunt 1981”: la borsa che racchiude tutto un mondo





La “Lola Casademunt 1981” è più di una borsa: è un simbolo di rinascita, di evoluzione, di quel legame speciale tra madre e figlia che ha dato vita al brand. È l’inizio di un nuovo capitolo per una maison che continua a crescere, conquistando cuori e mercati con il suo mix inconfondibile di energia mediterranea e allure internazionale.

Con questa it-bag, Lola Casademunt non solo celebra il proprio passato, ma guarda al futuro con una missione chiara: vestire la forza, la gioia e la libertà delle donne contemporanee — passo dopo passo, borsa dopo borsa.