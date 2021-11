Stabilite un budget, comprate i regali e scrivete i bigliettini: ecco alcuni semplici accorgimenti per prepararvi al Natale con anticipo e godervi le feste senza stress

Ormai il countdown è iniziato: mancano sempre meno giorni al Natale.

E anche se a qualcuno la fine di Novembre può sembrare un po' presto per fare l'albero di Natale e appendere palline e ghirlande in giro per la casa, organizzarsi in anticipo è la chiave per gestire (e superare) le feste senza stress.

Se anche voi allora volete giocare d'anticipo, ecco alcune cose che potete fare fin da subito per arrivare preparati al Natale.

(Continua sotto la foto)

1. Stabilite il vostro budget

Prima ancora di iniziare a pensare davvero ai preparativi per il Natale, dovete calcolare il vostro budget con saggezza.

Come fare? Ricordatevi di inserire tutto ciò di cui avrete bisogno; dal cibo agli addobbi, ai regali, agli immancabili maglioni natalizi e così via.

Calcolate quanto prevedete di spendere per ciascuna di queste cose e annotate tutto. Così facendo avrete un'idea migliore di come gestire i vostri soldi, ed eviterete di fare inutili spese folli presi dal panico quando si avvicina il grande giorno.

2. Organizzate la vostra agenda

Il mese di dicembre è sempre uno dei mesi più impegnativi dell'anno.

Tra corse per i regali, tempo passato in casa a programmare le feste e cene di Natale con amici e colleghi, è facile dimenticarsi qualcosa.

Prendete carta e penna allora, e segnate in agenda tutto quello che dovete fare.

Cercate di organizzare il vostro tempo al meglio, e diluite tutte le attività nel corso del mese. Così facendo non vi troverete all'ultimo minuto sommerse da eventi e impegni di ogni tipo.

3. Fate un elenco dei regali che dovete fare (e iniziate a comprarli)

Il modo migliore per risparmiare tempo, fatica e denaro è comprare i regali di Natale con largo anticipo.

Se dunque non avete iniziato, è il momento di fare un po' di shopping natalizio.

Per cominciare, create una lista con tutti i regali che dovete fare, e cercate magari delle offerte. Tenete traccia dei vostri acquisti e provate a comprare tutti i regali entro la prima metà di dicembre.

In questo modo eviterete lo stress di regali last minute o problemi con spedizioni in ritardo.

4. Preparate il menù di Natale (e iniziate a comprare ciò che potete)

Se avete ospiti a casa il giorno di Natale, che sia per il pranzo o la cena, è bene iniziare subito a pensare al menù.

Se siete alla ricerca di idee, potete guardare programmi di cucina, sfogliare giornali con ricette o seguire i consigli dei più famosi chef.

Una volta scelto il menù, appuntatevi le ricette ed elencate gli ingredienti in modo da arrivare preparati a Natale.

Se poi c'è qualcosa che potete già iniziare a comprare ancora meglio!

5. Scrivete i biglietti di Natale

Un'altra cosa che spesso ci ritroviamo a fare all'ultimo è scrivere i biglietti con gli auguri di buone feste.

Perché allora non iniziare subito? Non fa niente se ancora non avete comprato tutti i regali di Natale, scrivete lo stesso tutti i bigliettini.

Così facendo, non solo eviterete di stressarvi all'ultimo minuto, ma i biglietti d'auguri saranno anche più belli e originali perché avrete a disposizione più tempo da dedicargli.