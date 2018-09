Concerti, mostre, contest e molto altro: ecco gli appuntamenti da conoscere per decidere cosa fare a Milano in questo weekend di inizio Settembre

Settembre a Milano segna il ritorno alla routine, ma questo non significa che ci sia da annoiarsi. Tutt'altro.

Più la città si ripopola, più aumentano le iniziative e le cose da fare per chi resta durante il fine settimana.

C'è solo l'imbarazzo della scelta, tra eventi musicali, nuovi posti da provare, gare da seguire e mostre da vedere.

Ecco la nostra selezione.

Laura Pausini in concerto

Dopo le trasferte in America Latina e Stati Uniti, Laura Pausini torna in Italia per una serie di concerti unici.

Dall'8 al 12 settembre la cantante farà tappa a Milano al Mediolanum Forum di Assago per quattro date con il suo Fatti Sentire - Worldwide Tour 2018.

In scaletta i brani del nuovo omonimo album e i grandi successi che l'hanno resa una star non solo in Italia, ma anche all'estero.

Il nuovo Starbucks

L'attesa è finita. Il primo Starbucks italiano ha aperto i battenti.

Dopo un'inaugurazione bagnata il bar americano per antonomasia è pronto per farsi ammirare in tutto il suo splendore.

Non aspettatevi il solito Starbucks, perché la catena statunitense stavolta ha fatto di più e in modo decisamente più scenografico, negli spazi dell'ex palazzo delle Poste di Piazza Cordusio.

Harry Potter, The Exhibition

*** Cosa ordinare da Starbucks ***

Harry Potter, The Exhibition

Fino al 9 settembre la Fabbrica del Vapore diventa una succursale di Hogwarts per la più grande mostra sul maghetto mai vista in Italia, che si appresta a chiudere i battenti dopo questo ultimo weekend.



Nella sede espositiva di via Procaccini i fan della saga di J.K Rowling troveranno gli scenari ispirati ai set dei film, con tanto di costumi, oggetti di scena, artefatti e creature provenienti direttamente dalle produzioni cinematografiche.

I visitatori si ritroveranno a passeggiare nella Sala Comune della Scuola di Magia e Stregoneria, potranno girare tra i lettini del dormitorio dei Grifondoro o fantasticare nelle aule di pozioni ed erbologia, oltre che perdersi nella Foresta Proibita.

Ci saranno anche momenti interattivi, per esempio quando si potrà lanciare la Pluffa per giocare a Quidditch o entrare nella capanna di Hagrid.

Milano Rocks



Ha preso il via sotto una pioggia scrosciante giovedì sera la tre giorni di concerti al Parco Experience di Rho, nell'ex Area Expo.



La prima serata ha visto esibirsi gli Imagine Dragons, anticipati dai Måneskin, il gruppo italiano rivelazione di X Factor.



Questo weekend la temperatura si alza ulteriormente.



Venerdì 7, infatti, toccherà ai The National e ai Franz Ferdinand scaldare il pubblico milanese, mentre sabato 8 il gran finale è affidato ai 30 Seconds To Mars di Jared Leto.







Cocktail in contest

Torna la sfida tra i bartender più affermati della scena milanese.



Fino a sabato 8 settembre Eataly Smeraldo ospiterà tutte le sere la competizione a suon di drink che avrà come tema principale il Sud America, con i suoi sapori e le sue atmosfere.



A sfidarsi proponendo due cocktail a base dell'uno o dell'altro alcolico saranno i bartender di Blenderino, Rufus Cocktail bar, Wooding Bar, Mag Cafè, Rita & Cocktail, The Stage Cocktail Milano e lo stesso Eataly.

Gran Fondo del Naviglio



Torna la gara di nuoto non agonistica che vede sfidarsi appassionati e professionisti nelle acque del Naviglio.

Sabato 8 settembre alle 14,30 saranno in 165 i partecipanti alla settima rievocazione di una delle competizioni storiche della città, nata nel 1895 e ripresa nel 2011.



Anche quest'anno è confermato l'approccio solidale della gara, grazie al sodalizio con l'associazione Caf Onluscome unica Charity Partner.



Attraverso la promozione di una colletta online sul portale Rete del Dono, i partecipanti possono contribuire concretamente a regalare un corso di nuoto ai bambini e ai ragazzi vittime di maltrattamenti ospiti delle Comunità della Onlus milanese.

Notti Tarantate



Venerdì 7 e sabato 8 settembre la Bocciofila della Martesana ospita le Notti Tarantate, organizzate da Peperoncino Sud Festival.

Due giorni per scatenarsi a suon di pizzica e abbuffarsi di proposte eno-gastronomiche del Sud Italia.

Ingresso libero con tessera Acsi.





Aspria Experience Weekend

Sabato 8 e domenica 9 settembre uno dei club più esclusivi di Milano apre le sue porte ai visitatori per presentare le attività e i servizi per la nuova stagione.



Tramite prenotazione è possibile, su appuntamento, visitare il Club e vivere un'esperienza personalizzata, provando le strutture e le attrezzature per il fitness, magari seguendo un corso, dilettandoli tra partite a tennis, calcio e golf o rilassandosi in una delle due piscine, tra quella olimpionica esterna e quella interna.











Athletic City

L'8 e il 9 settembre all'idroscalo si terrà una due giorni a base di sport e alimentazione per adulti e bambini.



Genitori e figli potranno sfidarsi con le specialità dell’atletica leggera attraverso percorsi e gare che vanno dal lancio del vortex alla corsa di 60 metri su pista fino alla staffetta.



E poi partite di pallavolo e calcietto, spettacoli, musica e gusto.

Per tutta la giornata ci saranno infatti anche momenti di degustazione dei prodotti tipici che intendono promuovere una sana alimentazione e un corretto stile di vita, proprio quello che serve quando si fa sport.







The Gin Day

Due giorni dedicati al gin, due giorni dedicati ai professionisti del settore, ma anche al pubblico di bevitori.

Sono quelli organizzati da Bartender.it domenica 9 e lunedì 10 settembre, negli spazi di Megawatt Court in via Watt 15.

In programma seminari con i massimi esperti, incontri, degustazioni e bar tematici.