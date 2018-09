Cosa ordinare da Starbucks Milano? Ecco quali sono le specialità della casa e i piatti forti da mangiare nel nuovissimo locale di Piazza Cordusio

Starbucks ha aperto il suo primo locale a Milano, in Piazza Cordusio, con un approccio e un menù ben più europeo di quello a cui siamo abituati.

*** Com'è Starbucks Milano e cosa dovete saperne ***

Niente Frappuccini e torte dai colori improbabili: la qualità, soprattutto quella del caffè, ma anche quella della parte food curata in tutto per tutto e preparata in loco da Princi, è protagonista assoluta.

Ecco quali sono i piatti forti e le specialità della casa da ordinare.

(Continua sotto la foto)

Il caffè dell'inaugurazione: Pantheon Blend

Ogni Starbucks Reserve Roastery, ovvero con torrefazione, ha un blend di caffè speciale: quello di Milano, che ne segna l'inaugurazione e resterà gusto del mese fino a fine Ottobre (quando verrà introdotto il blend natalizio), si chiama Pantheon ed effettivamente è molto buono.

Si tratta di una miscela morbida e dolce con note di cioccolato al latte caramello e uvetta.

Il modo migliore per gustarlo? Filtrato all'americana, senza dubbio.

Quanto costa: l'espresso va dall'euro e 80 (taglia small) ai 2 euro e 70 (il large). L'americano tra i 3,50 e i 4,50 a seconda della dimensione.





Il gelato affogato al caffè

Da Starbucks Milano fanno il gelato sul momento.

A partire da un preparato liquido che arriva da Torino viene realizzato sul momento grazie a una procedura con l'azoto a - 195 gradi.

Si ordina, davanti ai propri occhi si alza una nuvola di freddo e in una manciata di minuti è pronto il gelato.

Ci sono tre gusti, tutti e tre ottimi e da affogare nel caffè: crema al caffè, fior di latte, sorbetto senza lattosio né uova.

Le focacce ripiene di Princi

Grazie a un accordo con il milanesissimo Princi, tutta l'offerta food di Starbucks Milano è preparata in loco dal panificio.

Il forno a legna è ben visibile dietro il bancone e a pieno regime.

Le focacce ripiene o farcite sono da leccarsi i baffi. Soprattutto se si ha la fortuna di assaggiarle quando sono appena sfornate e ancora calde.

Le nostre preferite? Salsiccia e friarielli e Caprese.

Il caffè to go

Non sarebbe Starbucks senza il bicchierone col nome da portarsi fuori e fotografare davanti al Duomo.

Qui il bicchiere da take away non è bianco con la sirena verde ma nero con la R in oro. E il nome viene scritto in bianco. Speriamo che almeno qui ce lo scrivano corretto.

Ordinando un caffè si può scegliere tra 7 diversi metodi di estrazione, per avere un caffè più corposo o meno forte a seconda dei gusti personali.

Il manhattan filtrato al caffè

Nel bar superiore, su un soppalco, si preparano anche cocktail.

Ovviamente declinati anche nella loro versione al caffè.

La specialità della casa? Il Black and White Manhattan, un manhattan che viene fatto filtrare attraverso il caffè prima di essere servito.

Se lo prendete come aperitivo, il cibo d'accompagnamento è griffato Princi.