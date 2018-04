Concerti, mercatini, brunch e fiere: gli appuntamenti da non perdere e le informazioni necessarie per decidere cosa fare a Milano questo fine settimana

Il weekend che precede il Salone del Mobile a Milano è tutto fuorchè noioso.

In giro per la città aumentano le manifestazioni all'aria aperta o dedicate alla natura, come è normale che sia in primavera, ma non mancano iniziative culturali o eventi prettamente ludici.

Si va dai concerti alle fiere d'arte, dai mercatini alle biciclettate, dai brunch alle cene in location suggestive.

Prendete carta e penna e segnatevi tutto quello che c'è da fare questo fine settimana a Milano.

(Continua sotto la foto)

MiArt

Dal 13 al 15 aprile torna la fiera d’arte moderna e contemporanea organizzata da Fiera Milano negli spazi di Fieramilanocity.

La direzione artistica è di Alessandro Rabottini che ha raggruppato oltre 184 gallerie provenienti da 19 Paesi e 4 continenti, con opere del XX secolo e contemporanee.

Andate a visitare l'esposizione in fiera e poi rimboccatevi le maniche, perché saranno anche tre giorni di conversazioni con i protagonisti dell’arte e della cultura, con oltre 150 appuntamenti sparsi per la città per quella che ormai è diventata l’art week meneghina, tra mostre, eventi, performance e inaugurazioni.



Bicinfesta di primavera

Domenica 15 aprile gli appassionati delle due ruote potranno darsi appuntamento al Parco Sempione, di fronte l'ingresso dell'Arena Civica, dove partirà la biciclettata organizzata dal Fiab Milano Ciclobby per una città ciclabile e sicura.

L'arrivo sarà alla Cascina Merlata, quasi al confine con Pero, dove la giornata proseguirà fino al pomeriggio con giochi, musica e premi.

Si potrà portare il pranzo a sacco o ordinare da uno dei banchetti di street food.



Ritrovo ore 9.

Pop Corn Garage Market

Sabato 14 aprile torna il mercatino a cielo aperto nel Giardino delle Culture di via Morosini.

Uno spazio dove potrete trovare designer emergenti, articoli vintage, modernariato e oggetti da collezione.

E poi musica, cibo, drink e birra artigianale con i truck di Ape Cesare e PicoBrew.

Dalle 12 alle 20.

Flora et Decora

Torna la manifestazione dedicata a piante, fiori, arredamento e decorazioni per giardini e terrazzi che ogni anno colora la Basilica di Sant'Ambrogio.

Dsl 13 al 15 aprile potrete passeggiare nel chiostro e destreggiarvi in mezzo alla natura, scegliendo cosa si addice di più alla vostra casa e chiedendo consiglio ei coltivatori diretti.



Quest'anno, poi, saranno proposte anche visite guidate alla basilica e all'archivio capitolare (dalle 17 alle 18).

L'ingresso a Flora et Decora è gratuito.

Concerti

Sarà un weekend ricco di musica di ogni genere quello che si appresta a vivere Milano.

Apre le danze venerdì 13 Noyz Narcos, al Mondadori Megastore di Piazza Duomo con il suo ultimo album Enemy, alle 18,30.

Segue in serata Gianna Nannini, al Mediolanum Forum di Assago con il tour Fenomenale.

Sabato 14 aprile tocca poi ai Negrita infiammare il Forum per il loro atteso ritorno con l'album Desert Yacht Club, mentre domenica all'Alcatraz si canta al ritmo dei Baustelle e dei nuovi brani di L'amore e la violenza Vol. 2.

Brunch del contadino

Per chiunque voglia godersi le dormite fino a tardi e unire colazione e pranzo con un classico brunch, arriva la proposta all'aria aperta di Novotel Milano Linate.

Il Brunch del contadino, questo il nome del format, unisce le proposte classiche di ispirazione americana, come uova strapazzate e bacon o pancakes e confetture, ai sapori della tradizione popolare.

E così accanto a focacce e croissant arrivano anche caponata alla siciliana, pinzimonio di verdure, salumi, formaggi e carne alla brace.

Il tutto accompagnato da dj set e area giochi per i bambini.

Dalle 12 alle 15.



Cena al museo



Dal 14 aprile il Gruppo MilanoCard propone il Percorso dei Segreti, un viaggio nel tempo attraverso seicento anni di storia, aneddoti e curiosità alla scoperta dell'Archivio Storico e del Sepolcreto della Cà Granda.



Non si tratta però di una semplice visita guidata, perché i partecipanti avranno la possibilità di cenare nel Giardino dello Speziere che collega l'archivio Storico al Sepolcreto (visitabili prima e dopo la cena).



Due i menu proposti da Cantun (Bakery & Bistrot itinerante): una proposta “di terra” con selezione di formaggi e composte di frutta, gnocchetti di grano duro con pomodorini disidratati e ricotta salata, carpaccio di Roast-Beef con rucola e pomodorini e torta del giorno; e una “di mare” con carpaccio di pesce spada, salmone e tonno su letto di rucola e pomodorini, timballo di riso venere con gamberi e verdure, filettino di pesce spada alla mediterranea e torta del giorno.



Street Food Festival



Non è weekend senza un festival dedicato al cibo da strada.

Dal 13 al 15 aprile toccherà a Trezzano sul Naviglio ospitare la manifestazione.

Gli chef on the road cucineranno piatti della tradizione italiana come acciughe fritte e bomboloni alla crema, oltre a specialità internazionali, da accompagnare rigorosamente alla birra artigianale.



Dalle 10 alle 24. Ingresso libero.







I Gatti del cuore

Nella settimana in cui si celebra il Pet Day, inaugura al Crazy Cat Café la mostra dedicata a uno degli animali più amati, ritratto nei quadri di Monica Marelli.

I diversi dipinti a olio raccontano momenti emotivi che legano la vita dei felini e quella delle persone. L'esposizione, presentata dal locale insieme a Feliway, ha anche un'anima charity: il ricavato dalla vendita sarà infatti in parte destinato all’associazione Amico Gatto Onlus.



Per l'apertura della mostra è prevista una doppia presentazione con rinfresco: alle 19:30 e alle 20:30.

I posti sono limitati ed è necessaria la prenotazione.

Mi-Orto

Fino al 3 giugno in piazza XXV Aprile, di fronte Eataly Smeraldo arrivano gli orti mobili ideati per diffondere la conoscenza dell’orticoltura di prossimità.

L’installazione sarà luogo di incontro per workshop dedicati alla costruzione di pocket garden e orti da balcone, oltre a laboratori, conferenze e letture.



Mi-Orto mira anche a sensibilizzare le persone sulla cultura dei smi antichi puri che saranno recuperati, tutelati e promossi all’interno del progetto Semi di Eataly.



Durante queste settimane saranno presentate tutte le associazioni milanesi coinvolte in progetti di cascine di prossimità, giardini di comunità, orti didattici e condivisi, che aderiscono all'evento auto-costruendo insieme a Liveinslums Onlus il proprio set di orti-sedute su ruote.