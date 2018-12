Mercatini, concerti, fiere e spettacoli: ecco tutti gli appuntamenti da conoscere per decidere cosa fare a Milano nel weekend lungo di Sant'Ambrogio

Il ponte di Sant'Ambrogio segna ufficialmente l'inizio della corsa ai regali e il via alle celebrazioni natalizie.



E quindi ecco che in città non c'è angolo che non ospiti un mercatino o una fiera per poter fare acquisti, approfittando anche del weekend lungo.



Dai classici Obej Obej al Castello ai temporary dedicati al vintage o all'artigianato, è tutta una bancarella.



Ma non solo, perché non mancano gli spettacoli e gli eventi, come la Prima della Scala.



Prendete carta e penna e segnate tutti gli appuntamenti da non perdere.



Prima Diffusa



Venerdì 7 dicembre, come da consuetudine, si terrà la Prima della Scala.

La nuova stagione sarà inaugurata dall’Attila di Giuseppe Verdi, con la direzione del maestro Chailly e la regia di Davide Livermore.



Per consentire a tutti i milanesi di assistere all’evento, ormai da qualche anno il Comune organizza proiezioni in diversi luoghi simbolo della città: dalla Galleria Vittorio Emanuele II al Teatro Dal Verme, dalla Casa di Accoglienza Enzo Jannacci all’Istituto Penitenziario Cesare Beccaria, fino all’Ospedale Maggiore e al Pio Albergo Trivulzio.



Ma non solo, perché fino al 9 dicembre, grazie alla collaborazione con Edison, saranno quasi 40 i luoghi in cui poter assistere a proiezioni, rievocazioni, laboratori, reading, incontri e conferenze dedicate all’opera.

Dove: Piazza della Scala e luoghi vari



Milano Rosso Chanel



Per celebrare l’edizione limitata di Chanel N°5, per la prima volta in versione Red, la maison francese ha illuminato Piazza della Scala di rosso, grazie alla luce emanata da un maxi flacone della celebre fragranza.



Per tutto il mese di dicembre la piazza rimarrà colorata, mentre fino al 24 (dalle 15 alle 21) sarà possibile salire a bordo del Red Tram e fare un giro delle vie del centro.



Per accedere basterà registrarsi tramite QR Code da visualizzare vicino il maxi flacone oppure tramite le hostess presenti.



L’edizione limitata di Chanel N°5, invece, si potrà acquistare nelle Chanel Beauty Boutique e sul sito.



Dove: Piazza della Scala.



Emis Killa in concerto



Domenica 9 dicembre il rapper torna a esibirsi dal vivo per presentare ai fan il nuovo album Supereroe, già certificato disco d’oro digitale.



Quest'ultimo lavoro è anticipato dal singolo Rollercoaster e accompagnato da un fumetto e un cortometraggio.



Durante il live Emis Killa presenterà i nuovi brani e ripercorrerà i suoi più grandi successi.



L’inizio del concerto è previsto per le 21. I biglietti sono ancora disponibili.



Dove: Fabrique, via Fantoli 9.



Artigiano in Fiera



Torna uno degli appuntamenti più attesi del Natale meneghino.

Fino al 9 dicembre, dalle 10 alle 22,30 la Fiera di Milano Rho ospita la nuova edizione del grande bazar dedicato all'artigianato e al cibo.

Qui sarà possibile fare regali frutto della creatività italiana e internazionale, ma anche mangiare, rilassarsi, assistere a spettacoli tradizionali e partecipare a workshop e corsi di cucina (questo il programma).

L'ingresso è gratuito.

Dove: Rho Fiera Milano



Wunder Mrkt



Sabato 8 e domenica 9 dicembre torna il mercatino delle meraviglie, questa volta in versione natalizia.



Due giorni per trovare regali di Natale realizzati da creativi, designers e artigiani, ma anche per divertirsi tra musica live e dj set.



Senza dimenticare l’ormai immancabile street food, lo spazio per i bimbi e i laboratori.



Dove: Fabbrica Orobia, via Orobia 15.

A Christmas Carol



Sabato 8 e domenica 9 dicembre arriva a Milano il musical natalizio per antonomasia.

Quattro appuntamenti per rivivere il celebre racconto di Charles Dickens, nel testo della Compagnia Bit, volutamente fedele all’originale.



Scenografie ed effetti speciali sono pronti a stupire gli spettatori, insieme a colonna sonora e costumi che hanno l’obiettivo di far astrarre il pubblico e trascinarlo nel magico mondo dickensiano.



Dove: Teatro Carcano, Corso di Porta Romana 63.



Flug Market



Nel weekend di Sant’Ambrogio non poteva mancare uno degli appuntamenti ormai classici dello shopping natalizio, che per la sua terza edizione torna al BASE Milano.



Una festa lunga due giorni, sabato 8 e domenica 9, con oltre 100 espositori, food truck e attrazioni di vario tipo.



L’ingresso è gratuito.



Dove: BASE Milano, via Bergognone 34.



Artisti del Panettone



Il Re del Natale è il protagonista dell’evento che per due giorni, l’8 e il 9 dicembre, dalle 10 alle 19,30, animerà il cuore della città con performance live, degustazioni, masterclass e incontri.



Questi i grandi maestri pasticceri presenti: Iginio Massari, Vincenzo Santoro, Maurizio Bonanomi, Andrea Tortora, Luigi Biasetto, Fabrizio Galla, Gino Fabbri, Paolo Sacchetti, Alfonso Pepe, Sal De Riso, Vincenzo Tiri.



Ma Artisti del Panettone non si esaurisce nel weekend di Sant’Ambrogio. Proseguirà infatti attraverso un temporary shop aperto fino al 24 dicembre dalle 10,30 alle 20 e con un format tv in onda su Sky Uno.



Dove: Palazzo Giureconsulti, Piazza Mercanti 2.



Fiera degli Obej Obej



Torna il più tradizionale e sentito degli appuntamenti della settimana di Sant'Ambrogio.



Le bancarelle intorno al Castello saranno allestite fino al 9 dicembre, con apertura dalle ore 10:00 alle ore 22:30.



Circa 400 espositori proporranno oggetti di vario tipo. Non mancheranno poi rigattieri, giocattoli e dolciumi.



Dove: Intorno al Castello Sforzesco.