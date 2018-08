Musica e balli, cinema all'aperto e arte contemporanea. Ecco le attività più interessanti e i locali aperti per decidere cosa fare a Milano ad Agosto

I motivi per cui potreste ritrovarvi a Milano ad agosto sono tanti: c'è chi preferisce anticipare o posticipare la partenza per fare vacanze più rilassate e meno care; e chi ci si ritrova per scelta altrui, perché banalmente si trova a dover lavorare anche in piena estate.

Qualsiasi sia la ragione per cui ad agosto anche voi siete a Milano non preoccupatevi: la città rimane più attiva di quanto crediate, con tante proposte per il tempo libero.



Ecco i luoghi dove andare e le cose da fare se ad agosto restate a Milano.

(Continua sotto la foto)

Estate Sforzesca

Dal 9 giugno al 26 agosto sul palco nel Cortile delle Armi del Castello Sforzesco va in scena la sesta edizione di Estate Sforzesca con spettacoli di danza, concerti e rappresentazioni teatrali a ingresso gratuito o a prezzo contenuto.

Tutte le sere, vicino al palco, è aperto il punto di ristoro mobile ApeShakespeare To Bee or not To Bee, un progetto dell’impresa sociale CETEC Dentro/Fuori San Vittore, gestito da ex-detenuti. Dopo aver attraversato le strade di Milano approda al Castello Sforzesco per ristorare gli spettatori con bevande, succhi bio e stuzzichini.

Il programma completo di Estate Sforzesca è disponibile sul sito del Comune di Milano.

Nuove aperture



Dopo il successo di Catania e Palermo è arrivato giusto in tempo per l'estate anche a Milano Fud - Bottega Sicula.



Hamburger, carni, formaggi, salumi, focacce e fritti sono solo alcune delle prelibatezze made in Sicily che si possono trovare nel nuovo locale inaugurato sui Navigli, in via Casale.

L'ambiente è informale e rilassato, i piatti abbondanti e da leccarsi baffi e dita.

E poi c'è tutta la bottega con i prodotti tipici siciliani da poter acquistare e portare a casa.



I luoghi nascosti da scoprire a Milano

Agosto è anche il momento ideale per fare un giro per la città alla scoperta di luoghi diversi dal solito, che abbiamo sotto gli occhi tuti i giorni, ma che difficilmente ci soffermiamo a guardare.

Che siate milanesi doc, d'adozione o solo in visita, sappiate che Milano non è solo Duomo e Castello Sforzesco.

C'è molto altro che merita di essere visto, posti che una volta svelati vi rimarranno nel cuore.

Qualche esempio? Il Santuario di San Bernardino alle Ossa o la Cripta di San Sepolcro.



Qui trovate le altre destinazioni da scoprire.

Balera dell'Ortica

Questo ex dopolavoro dei ferrovieri, gestito con maestria dalla famiglia Di Furia, sarà aperto per tutta la bella stagione offrendo ai ballerini (e anche agli aspiranti tali) di tutte le età una pista dove lanciarsi in balli audaci.

In agosto si danza a ritmo di boogie woogie (e non solo) di martedì, giovedì e domenica, e con un'orchestra dal vivo che suona pezzi per il liscio di venerdì e sabato.

Per fare uno spuntino, poi, è sempre possibile ordinare piatti abruzzesi e romagnoli in trattoria (cena su prenotazione), anche a Ferragosto.

Cascina Martesana

Questo spazio affacciato sul Naviglio offre un ricco calendario culturale anche ad agosto (dal 3 al 23).

Dal lunedì al giovedì, in particolare, è possibile partecipare a lezioni di yoga, pilates e allenamento sportivo. Ogni giorno, poi, nel salotto della Cascina band e cantautori offrono spettacoli di musica dal vivo.

Tutti i martedì sul palco in giardino va in scena uno spettacolo basato sull'improvvisazione teatrale. Mentre ogni mercoledì pomeriggio per i soci è possibile prendersi cura del giardino e dell'orto, raccogliendo gli ortaggi maturi.

Giochi, calcio balilla e grigliate, infine, sono sempre a disposizione degli ospiti del locale.

Mare Culturale Urbano

La Cascina Torrette di San Siro inaugurata nel 2015 propone cinema all'aperto "in cuffia" per tutto il mese di agosto (da martedì a domenica, tranne dal 13 al 19), con i migliori film dell'anno - tra titoli d'essai, premi Oscar e proiezioni in lingua originale.

Nel programma anche Chiamami con il tuo nome di Luca Guadagnino, il cartone animato Coco e La forma dell'acqua di Guillermo del Toro. Per iniziare la serata, poi, al Ristorante Mare si gustano ottimi piatti da accompagnare con birre artigianali.

Cinema all'aperto

Se avete voglia di vedere un film, ma non vi va di chiudervi in una sala, potete scegliere tra i tanti cinema all'aperto sparsi per la città, oltre al già citato schermo con cuffie di Mare culturale urbano.



Se come sfondo volete lo skyline milanese, vi consigliamo l'Highline Galleria, che consente di godersi le pellicole circondati dalla vista del Duomo e del centro storico.

In alternativa potete consultare la programmazione di Arianteo e dei suoi grandi schermi posizionati in luoghi di cultura e bellezza, come Palazzo Reale o il Chiostro dell'Incoronata.

Bagni Misteriosi e le altre piscine



Per tutto il mese di agosto è possibile farsi il bagno in questa bellissima location, risultato del restauro della piscina Caimi, risalente agli anni '30.

Oltre a nuotare e prendere il sole, nello spazio battezzato come l'opera di De Chirico è possibile fare l'aperitivo e, di giovedì, tuffarsi anche dopo il tramonto (fino alle 23) e ascoltare musica jazz suonata dal vivo.

Per quanto riguarda le altre piscine, ovvero dei centri balneari più vasche esterne, l'apertura durerà quest’anno fino al 27 agosto, dalle ore 10 alle 19, con un giorno di chiusura settimanale variabile per ciascuna struttura.



Poké mania



Le bowls di riso e pesce di ispirazione hawaiana hanno ormai invaso Milano.



A quelli di I Love Poké va reso il merito di aver intuito per primi la nuova foodmania e di essere stati i più veloci ad aprire un locale specializzato, con combinazioni tra cui è difficile scegliere (pur potendo personalizzare in toto la propria).

Risultato: nel giro di poco più di un anno hanno fatto tris aprendo, oltre che in Duomo, anche in via Tortona e in via Fabio Filzi.



Il primo locale, quello di Piazza Mercanti, dietro piazza Duomo, rimarrà aperto tutto agosto per chiunque voglia fermarsi per una sosta tra un giro per negozi e una visita turistica o per i pigri che vogliano approfittare del delivery.



Palazzo Reale e altri musei aperti



Il museo rimane aperto anche per l'estate proponendo una serie di mostre di arte contemporanea a ingresso gratuito.

Bonalumi 1958-2013 presenta la produzione poliedrica e giocosa del pittore astrattista; Pino Pinelli. Pittura oltre il limite raccoglie le tele monocrome dell'artista siciliano; e Alik Cavaliere. L'universo verde propone un'esplorazione del rapporto tra uomo e natura attraverso le opere dello scultore e insegnante di Brera.



Da martedì 8 a domenica 20 agosto il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia resta aperto ogni giorno con un programma speciale di attività.

Chiacchierate tra le sale e Brera Musica: ecco due degli appuntamenti che animeranno la Pinacoteca di Brera durante il mese di agosto.

Aperitivi in città



Per chi alla tradizione dell'aperitivo non riesce a rinunciare, soprattutto in estate, le proposte non mancano.



Da Eataly si può scegliere tra il pesce crudo e la pizza. Il primo si trova ogni sera fino alle 23 al primo piano, in zona Pescheria, dove si potrà gustare il crudo all'italiana del pescato del giorno, con possibilità di asporto.



Al piano zero si trova il nuovo corner chiamato Alla Pala, che propone golose varietà di piazza, anche in questo caso ogni sera fino alle 23.



La domenica, invece, è il momento ideale per una grigliata in compagnia. È questa l'idea del Novotel Milano Linate, che per tutta l'estate organizza l'aperitivo a bordo piscina.



Dalle 18,30 al costo di 20 euro si potranno gustare, tra un tuffo e l'altro, verdure, costine, wurstel e salamelle, accompagnate da focaccia, cocktail e dj set.



E per chi volesse rilassarsi l'intera giornata è disponibile anche un pacchetto completo (al costo di 35 euro), con ingresso la mattina a mezzogiorno, che include, oltre alla grigliata serale, anche il pic nic nel parco a pranzo, con accesso alla piscina fino alle 22.

Concerti e nightlife



Come ogni anno i luoghi che non mollano mai sono il Carroponte e il Magnolia, che per tutto agosto continuerà a organizzare party a tema e concerti.



Da non perdere il Ferragosto Reggae Summer Party (al Carroponte il 15 agosto a ingresso gratuito) e il live di Carl Brave x Franco126 e Frah Quintale al Magnolia il 30 agosto.



Per tutta l'estate, inoltre, proseguono le serate del Jazz Cafè, che dopo l'aperitivo si trasforma in un club a tutto tondo, con dj set fino a tarda notte.