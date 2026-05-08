4 suggerimenti da mettere in pratica per ridurre l'impatto dei sintomi dell'allergia stagionale e vivere più serenamente questa stagione

La primavera è arrivata. E con lei anche la fastidiosissima allergia stagionale.

La fioritura di piante, alberi e fiori può rivelarsi infatti una croce per chi soffre di allergie, con sintomi come starnuti ripetuti, prurito agli occhi, congestione nasale e tosse che possono causare disagio e disturbi nelle attività quotidiane.

Ma c'è una buona notizia per coloro che in questi giorni tornare indietro di qualche mese all'inizio dell'inverno: esistono diverse strategie e misure preventive che chi soffre di allergie può adottare per ridurre l'impatto dei sintomi. Eccole.

**Per la salute fa meglio il mare o la montagna? Ecco la risposta**

Allergia stagionale: 4 consigli pratici per ridurre i sintomi

(Continua sotto la foto)

1. Evitate l'elevata esposizione al polline

Evitare un'elevata esposizione al polline durante la stagione allergica è il primo passo essenziale per ridurre i sintomi.

Gli esperti consigliano infatti di limitare le attività all'aperto durante gli orari di picco di polline, che di solito si verificano al mattino e nel tardo pomeriggio. Inoltre, quando si esce, è utile indossare occhiali da sole e una mascherina per ridurre il contatto con il polline.

Dopo essere stati all'aperto, è consigliabile cambiare i vestiti e fare una doccia per rimuovere eventuali residui di polline dalla pelle e dai capelli, riducendo così il rischio di reazioni allergiche.

2. Imparate a conoscere la vostra allergia

Conoscere a cosa si è allergici è essenziale per gestire efficacemente i sintomi e ridurre l'impatto delle reazioni negative sulla qualità della vita. Un semplice esame del sangue o un test cutaneo possono identificare con precisione la vostra allergia; e una volta identificati gli allergeni responsabili, è possibile sviluppare un piano di trattamento mirato. Comprendere le proprie allergie permette infatti di adottare misure preventive e terapie personalizzate per gestire efficacemente tutti quei fastidiosi sintomi.

3. Mantenete la casa pulita

Contro l'allergia stagionale, è fondamentale tenere la propria casa il più pulita possibile per ridurre l'esposizione agli allergeni come il polline.

È consigliabile passare l'aspirapolvere regolarmente, meglio ancora se un aspirapolvere dotato di filtro HEPA in grado di catturare efficacemente polline, peli d'animale e allergeni di vario tipo.

Inoltre, è utile tenere chiuse le finestre durante i periodi di alta concentrazione di polline per evitare che questi allergeni entrino in casa.

4. Procuratevi depuratori d'aria

I depuratori d'aria sono dispositivi essenziali per migliorare la qualità dell'aria in ambienti chiusi, come case e uffici.

Questi apparecchi sono progettati per filtrare particelle sospese nell'aria, compresi pollini, polveri, batteri e altri inquinanti, riducendo così notevolmente l'esposizione ad allergeni o inquinanti presenti negli ambienti interni.

Posizionare i depuratori d'aria nelle aree in cui si trascorre più tempo, come la camera da letto o il soggiorno, può contribuire a creare un ambiente più salubre e confortevole.

Chiedete consiglio al medico

Parlare con il proprio medico di base è fondamentale per affrontare l'allergia stagionale in modo efficace e sicuro. Il dottore può infatti valutare i sintomi allergici di un individuo e fornire raccomandazioni personalizzate sulle migliori strategie di gestione; tra cui l'uso di farmaci antistaminici, decongestionanti o corticosteroidi per alleviare i sintomi. In alcuni casi, potrebbe essere consigliata l'immunoterapia allergenica, un trattamento che mira a ridurre la sensibilità agli allergeni nel tempo.