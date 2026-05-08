SOS allergia stagionale: 4 consigli per ridurre i sintomi
La primavera è arrivata. E con lei anche la fastidiosissima allergia stagionale.
La fioritura di piante, alberi e fiori può rivelarsi infatti una croce per chi soffre di allergie, con sintomi come starnuti ripetuti, prurito agli occhi, congestione nasale e tosse che possono causare disagio e disturbi nelle attività quotidiane.
Ma c'è una buona notizia per coloro che in questi giorni tornare indietro di qualche mese all'inizio dell'inverno: esistono diverse strategie e misure preventive che chi soffre di allergie può adottare per ridurre l'impatto dei sintomi. Eccole.
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Allergia stagionale: 4 consigli pratici per ridurre i sintomi
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1. Evitate l'elevata esposizione al polline
Evitare un'elevata esposizione al polline durante la stagione allergica è il primo passo essenziale per ridurre i sintomi.
Gli esperti consigliano infatti di limitare le attività all'aperto durante gli orari di picco di polline, che di solito si verificano al mattino e nel tardo pomeriggio. Inoltre, quando si esce, è utile indossare occhiali da sole e una mascherina per ridurre il contatto con il polline.
Dopo essere stati all'aperto, è consigliabile cambiare i vestiti e fare una doccia per rimuovere eventuali residui di polline dalla pelle e dai capelli, riducendo così il rischio di reazioni allergiche.
2. Imparate a conoscere la vostra allergia
3. Mantenete la casa pulita
Contro l'allergia stagionale, è fondamentale tenere la propria casa il più pulita possibile per ridurre l'esposizione agli allergeni come il polline.
È consigliabile passare l'aspirapolvere regolarmente, meglio ancora se un aspirapolvere dotato di filtro HEPA in grado di catturare efficacemente polline, peli d'animale e allergeni di vario tipo.
Inoltre, è utile tenere chiuse le finestre durante i periodi di alta concentrazione di polline per evitare che questi allergeni entrino in casa.
4. Procuratevi depuratori d'aria
I depuratori d'aria sono dispositivi essenziali per migliorare la qualità dell'aria in ambienti chiusi, come case e uffici.
Questi apparecchi sono progettati per filtrare particelle sospese nell'aria, compresi pollini, polveri, batteri e altri inquinanti, riducendo così notevolmente l'esposizione ad allergeni o inquinanti presenti negli ambienti interni.
Posizionare i depuratori d'aria nelle aree in cui si trascorre più tempo, come la camera da letto o il soggiorno, può contribuire a creare un ambiente più salubre e confortevole.
Chiedete consiglio al medico
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