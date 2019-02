Tristezza e rabbia sono emozioni che hanno funzioni specifiche e sono necessarie per essere realmente felici. Vi spieghiamo come funzionano le emozioni

Fin da bambini ci hanno insegnato ad asciugarci le lacrime e a stampare un bel sorriso sul viso.

Molte correnti di pensiero incitano a non arrabbiarsi e a gestire per forza quei sentimenti di rabbia che si sentono ma che – per qualche strano motivo - non si possono esprimere.

Abbiamo sentito tutti con frasi tipiche come Non c'è bisogno di piangere oppure Non arrabbiarti.

E se non fosse la cosa giusta?

D'altronde tutte le emozioni sono utili, non solo quelle che ci fanno sentire felici.

Vi spieghiamo perché la tristezza e la rabbia sono fondamentali per poter essere felici.

A cosa servono rabbia e tristezza

Quando arriva la rabbia succede perché sentiamo che un nostro diritto è stato violato.

Mettere a tacere questa sensazione significa decidere di mettere da parte noi stessi e questa scelta può essere controproducente.

La tristezza invece è un’emozione che serve a vivere e elaborare il dolore.

Se viene soffocata o repressa, quel dolore si sedimenterà e nel tempo potrà aumentare le sue dimensioni.



Perché esprimere rabbia e tristezza

Le emozioni servono a esternare quello che sentiamo, rendono vivo qualcosa che abbiamo dentro ed è per questo che a volte è molto faticoso esprimerle.

Il passo più importante è riconoscere quello che stiamo provando e dirlo ad alta voce, davanti allo specchio o urlando dentro a un cuscino.

Rendere concreto un malessere interno potrà farvi stare molto meglio.

Avere un'educazione emotiva

Sapere perché sono utili tutte le emozioni e conoscere come esprimerle, ci permette di avere un’educazione emotiva che migliora la nostra salute psicofisica.

Saper vivere le emozioni migliora le relazioni sociali, la vita di coppia e quella lavorativa poichè alleggerisce gli stati d’ansia, di tensione e migliora il funzionamento dell’organismo.

Come ci rendono più felici

Esprimere quello che sentiamo rende più felici sia nel breve che nel lungo termine.

Una ricerca condotta nell’Università di Osnabrück in Germania ha dimostrato come esprimere la rabbia abbassi i livelli di cortisolo, detto anche ormone dello stress, riducendo così i suoi effetti.

Dare una voce alla tristezza invece permette di liberare il dolore, solo dopo averlo guardato e vissuto potremo indirizzare le nostre energie verso qualcosa di autentico che potrà renderci felici.