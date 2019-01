Favoriscono il riposo, facilitano il rilassamento e aiutano a svegliarsi piene di energie. Ecco quali sono cibi e alimenti che aiutano a dormire meglio

Notti in bianco, risvegli notturni, sonno agitato possono mettervi a tappeto e farvi sentire stanche e affaticate.

Per dormire meglio e contrastare l’insonnia è opportuno fare attenzione anche a ciò che si porta in tavola, soprattutto nelle ore serali. Menù troppo ricchi, per esempio, possono disturbare il sonno e provocare risvegli notturni o precoci.

Per facilitare il riposo e rilassarsi a tavola soprattutto durante la cena vanno evitati i cibi troppo elaborati, per esempio quelli che sono ricchi di sale come i salumi, i cibi in scatola, le salse e gli intingoli e di zuccheri come dolciumi e dessert. Sono difficili da digerire ed eccitano il sistema nervoso.

Attenzione, poi, anche ai drink alcolici. L’alcol, oltre a essere dannoso per la salute in generale, lo è anche per quella del sonno.

Via libera, invece, agli alimenti che sono fonte di triptofano, un aminoacido in grado di favorire la calma e sciogliere le tensioni. E, ancora a quelli che apportano potassio e magnesio, due minerali che agevolano il rilassamento.

Ma dove trovarli? Ecco 5 super cibi che aiutano a prendere sonno.

Yogurt

Contiene tanto calcio, un minerale che aiuta a contrastare lo stress e triptofano, un aminoacido che nell’organismo è precursore della serotonina e della melatonina, ormoni che regolano il ritmo circadiano e migliorano la qualità del riposo.

Inoltre, è fonte di magnesio, che ha un’azione rilassante e aiuta a dormire meglio.

Spinaci

Contengono elevate quantità di vitamine del gruppo B, utili per l’equilibrio del sistema nervoso.

Hanno, poi, un’azione rilassante dovuta al contenuto di potassio e magnesio, due minerali preziosi per conciliare il sonno e di triptofano.

Kiwi

Questo frutto assicura buone quantità di magnesio e potassio, due minerali che aiutano a contrastare le tensioni e a dormire meglio.

Inoltre, apporta triptofano, precursore della serotonina, l’ormone che regola il ciclo sonno-veglia.

Salmone

Fornisce tanti grassi buoni Omega 3, utili per il rilascio dei neurotrasmettitori, compresi quelli che regolano il sonno come la serotonina.

Cereali integrali

Avena, segale e altre varietà di cereali integrali hanno proprietà sedative e rilassanti.

Forniscono carboidrati a lento rilascio e triptofano, che favoriscono il sonno e agevolano il riposo.





