Secondo uno studio, la felicità raggiunge il picco tra i 30 e i 34 anni, in concomitanza con decisioni di vita significative riguardo il futuro

È una domanda che tutti ci siamo fatti almeno una volta: a che età si è più felici nella vita?

L'abbiamo già superata? Magari vorreste tornare ad avere 9 anni per trascorrere le giornate giocando con gli amici e imparando le tabelline? Oppure ai vent'anni: gli anni dell'università, delle uscite in compagnia, dei primi assaggi di libertà e dei viaggi con gli amici?

Ovviamente la felicità è un concetto soggettivo che tutti noi definiamo in modo diverso. Può assumere la forma di un fugace momento di gioia o di una sensazione più prolungata di appagamento e piacere.

**Freudenfreude: uno dei segreti della felicità è nascosto in questa parola tedesca**

Ecco allora che per rispondere alla domanda "a che età si è più felici nella vita?" un team di ricercatori ha chiesto a un vasto gruppo di persone over 50, proveniente da 13 paesi europei diversi, quando si sono sentite più felici nella loro vita.

Ecco la risposta.

**5 azioni da mettere in pratica subito per aumentare la propria autostima (e vivere più felici)**

**Cibo, sesso e sole: vi diamo la ricetta per produrre gli ormoni della felicità**

(Continua sotto la foto)

Ecco a che età si è più felici nella vita

Secondo lo studio pubblicato, sulla rivista Social Indicators Research, c'è un periodo di tempo ben preciso in cui la nostra felicità raggiunge il suo picco.

L'età in cui possiamo aspettarci di essere più felici è quella tra i 30 e i 34 anni.

Tuttavia, lo studio ha anche scoperto, in modo incoraggiante, che la felicità non va necessariamente in picchiata dopo questa età.

**4 trucchi per riuscire ad avere pensieri positivi (e vivere meglio)**

«Trovo che la probabilità di raggiungere il periodo più felice della vita si evolva sistematicamente con l'età - spiega l'autrice della ricerca, Begoña Álvarez - La probabilità aumenta notevolmente dall'infanzia fino all'età di 30-34 anni, quando raggiunge il massimo».

«È però importante sottolineare che i periodi più felici degli individui sono in media periodo abbastanza lunghi: per la metà degli intervistati questo periodo dura infatti due decenni.

Quindi il periodo con le maggiori possibilità di appartenere alla fase più felice della propria vita è attorno ai 30 anni, sebbene la probabilità rimanga relativamente alta anche in età adiacenti e diminuisca man mano che le persone invecchiano».

**Il vero segreto della felicità è la resilienza: cos’è e come allenarla**

All'inizio dei trent'anni, molti di noi prendono decisioni di vita significative in merito al proprio futuro. All'epoca, queste decisioni possono sembrare incredibilmente stressanti, ma con il senno di poi diventano pietre miliari che ricordano momenti particolarmente felici.

Tuttavia, è molto rassicurante sapere che anche se la felicità potrebbe raggiungere il picco all'inizio dei 30, si rimane a un livello simile per i successivi anni.