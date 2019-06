Riuscire ad avere pensieri positivi permette di vivere meglio e di godersi di più la vita, togliendo spazio a problemi e preoccupazioni: ecco come fare

Essere positivi non è sempre facile.

Gli eventi della vita ci mettono davanti sfide di diversa entità e le insicurezze profonde tendono a far emergere paure e tensioni.

I pensieri negativi però possono diventare un vero problema psicologico perché creano ansia, colpa e vergogna.

Se avete fatto esperienza di queste sensazioni, dovete sapere che ci sono diverse tecniche che vi permetteranno di liberarvi da quel circolo di ruminazione in cui siete finiti e tornare ad avere pensieri positivi e, di conseguenza, una vita più serena.

Ecco come fare.

(Continua sotto la foto)

Individuate i pensieri negativi

Quello che potete fare per modificare i pensieri negativi è cominciare ad accorgervi di loro e del contenuto che portano.

Ad esempio, potreste creare un diario dei pensieri in cui scriverete ogni pensiero negativo che vi passa per la mente per almeno una settimana.

In questo modo potete prendere consapevolezza di quanti pensieri tossici inquinano la vostra mente.

Guardate i pensieri con distacco

Quando avrete messo nero su bianco i vostri pensieri negativi, potrete finalmente vederli con il giusto distacco.

Non identificatevi con i vostri pensieri, siete molto di più di questo.

I pensieri sono solo pensieri e la loro principale caratteristica è l’impermanenza: così come sono arrivati andranno via.

Metteteli in discussione

Per far vacillare i vostri pensieri negativi, dovreste metterli in discussione.

Siete proprio sicuri che possano verificarsi? Esiste un altro modo in cui potrebbe andare quella prova?

Valutate altre opzioni e attenetevi sempre ai dati di realtà che avete in quel momento.

Andare oltre al tempo presente non servirà a niente, non potete prevedere il futuro.

Tecniche di mindfulness

La Mindfulness è un allenamento mentale che utilizza tecniche utili per imparare a distaccarsi dai pensieri negativi.

Lo scopo della mindfulness è imparare ad accettare il presente, qualsiasi esso sia, senza per forza tentare di modificarlo o di combatterlo.

Grazie a questa tecnica si impara ad essere consapevoli, a vivere il momento presente e ad abbassare il livello di stress che aumenta anche a causa dei pensieri nocivi.