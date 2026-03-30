Evitare completamente gli zuccheri, anche in fase di dimagrimento, non è la strategia giusta! Basta seguire alcune semplici regole e non dovrete rinunciare per forza a una piccola "nota dolce"

Succede sempre così: vi mettete a dieta il lunedì, il mercoledì l’ufficio organizza una torta per il compleanno della collega e voi fissate quella fetta domandadovi: "Se la mangio, rovino tutto?"

Spoiler: no. L’idea che la dieta funzioni solo se eliminate ogni forma di dolce è vecchia e superata. Quello che conta non è il “mai più”, ma il “quanto, quando e come”. E sì, esiste una risposta abbastanza precisa alla domanda “quanti dolci si possono mangiare mentre si è a dieta”.

Dolci e dieta: smettiamo di farli nemici

Una dieta ipocalorica vive di una sola regola vera: il deficit calorico. Mangiate meno di quello che consumate, il peso scende. Punto. Il problema è che, se per creare quel deficit vi imponete mesi senza nemmeno mezzo biscotto, la probabilità di una futura abbuffata cresce quanto il vostro nervosismo.

Le linee guida della dieta mediterranea non vi chiedono di bandire i dessert per sempre: dicono che i dolci raffinati vadano consumati poche volte alla settimana, mentre la frutta resta il dessert quotidiano ideale. L’Organizzazione Mondiale della Sanità invita a limitare gli zuccheri “liberi” a meno del dieci per cento delle calorie totali, meglio intorno al cinque per cento.

Tradotto: non è l’esistenza del dolce il problema, ma la somma degli zuccheri della giornata, compresi quelli nascosti in yogurt zuccherati, biscotti “innocenti”, bevande e snack. "Se il dolce è proibito diventa ancora più desiderabile," ricordano le linee guida italiane. "L'obiettivo è educare la porzione, non bandire il gusto."

Quanti dolci si possono mangiare a dieta: i numeri che vi servono davvero

Partiamo dalla domanda secca: in un percorso di dimagrimento, quanti dessert “veri” potete concedervi senza sabotare la bilancia? La maggior parte dei nutrizionisti si ritrova su questa forchetta: uno o due dolci alla settimana, se parliamo di torta, tiramisù, pasticcini importanti, gelato artigianale.

La porzione tipo? Una fetta di torta non oltre 100‑120 grammi, un dolce al cucchiaio in piccola coppetta monoporzione. E deve sostituire qualcos’altro: la brioche della colazione, la merendina del pomeriggio o il dessert abituale del pasto libero, non aggiungersi a una giornata già piena di carboidrati.

Guardiamo gli zuccheri. Per un’alimentazione da 2000 chilocalorie, il cinque per cento di zuccheri “liberi” sono circa venticinque grammi, più o meno sei cucchiaini. Una fetta di torta media arriva tranquillamente vicina a quella cifra. È il motivo per cui quella fetta è perfetta una volta ogni tanto, non ogni sera davanti a Netflix.

Se siete in mantenimento, con attività fisica costante e peso stabile, potete salire a due‑tre porzioni di dessert alla settimana, mantenendo lo stesso ordine di grandezza per le porzioni. Il principio resta identico: si gioca sull’equilibrio generale, non si vince a colpi di crostata quotidiana.

Capitolo gratificazione quotidiana: qui entra in scena il cioccolato fondente, minimo 75 per cento di cacao. Molti piani alimentari prevedono 10‑15 grammi al giorno, cioè due quadratini, senza che il dimagrimento ne risenta, se il resto della giornata è coerente. In mantenimento, e con buona attività fisica, potete arrivare a venti grammi, sempre contandoli nel totale calorico.

Un accorgimento furbo è scegliere il momento giusto: un dolce importante sta meglio a colazione o dopo un pasto completo di fibre e proteine, quando il picco glicemico è più controllato, piuttosto che come unico spuntino a stomaco vuoto.

Come organizzare la settimana (e la testa) per godervi il dolce senza sensi di colpa

Immaginate una settimana tipo in fase di dimagrimento. Ogni giorno, dopo pranzo, due quadratini di fondente con il caffè amaro. Sono la vostra coccola fissa, piccola ma regolare. A metà settimana, magari mercoledì, potete giocare con uno yogurt bianco, frutta fresca e un cucchiaino di miele come dessert “medio”, dolce ma ancora nutrizionalmente interessante.

Nel weekend arriva il protagonista: sabato sera, al posto dell’ennesima pizza, organizzate una cena bilanciata e chiudete con la fetta di torta da 100‑120 grammi o con la coppetta di gelato. Non avete “sgarrato”: avete semplicemente messo il dolce dove ha senso, senza accumulare tutto il desiderio di zucchero in una domenica di eccessi.

Errore da evitare: saltare i pasti per “fare spazio” al dolce. Vi sembrerà di compensare, ma finite per arrivare affamati, mangiare più del previsto e rallentare il metabolismo. Meglio inserire il dessert in un pasto strutturato, riducendo una quota di pane o pasta, invece di improvvisare digiuni punitivi.

Altro tranello è usare i dolci solo come premio emotivo: “sono stata brava tutta la settimana, mi merito la vaschetta famiglia”. Funziona una volta, poi la misura sfugge. Molto più sano (e chic) è trattare il dessert come un piacere pianificato, al pari di un appuntamento in salone.

In sintesi, se vi chiedete quanti dolci si possono mangiare mentre si è a dieta, pensate così: 1‑2 dessert veri a settimana in dimagrimento, 2‑3 in mantenimento, porzioni standard, più una piccola gratificazione quotidiana come il fondente. Non è punizione, è strategia. E vi permette di continuare a ordinare il vostro dolce preferito, senza ordinare anche un nuovo paio di jeans ogni mese.