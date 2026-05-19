Campagne estive: le collezioni più cool della summer 26 sono già qui
L’estate 2026 è ancora tutta da vivere, ma la moda ha già iniziato a raccontarla attraverso campagne, capsule collection esclusive e collezioni mare pensate per trasformare ogni destinazione in un vero statement.
Stiamo parlando di richiami mediterranei, palette solari, silhouette fluide e dettagli couture attraverso i quali i brand inaugurano una nuova stagione all’insegna dell’evasione.
Le collezioni mare 2026 parlano di viaggi, tramonti infiniti, beach club iconici e atmosfere tranquille. C'è molto di più di semplici costumi e caftani: il beachwear diventa un’estensione del guardaroba quotidiano, contaminandosi con il prêt-à-porter e dando vita a look sofisticati da indossare dal mattino fino all’aperitivo vista mare.
Protagonisti assoluti sono i tessuti leggeri: lino, crochet, cotone che si intrecciano a stampe tropicali, motivi marini, righe rétro e tonalità che spaziano dal burro al terracotta, passando per il turchese intenso e il rosso corallo. Le collezioni puntano su un’estetica rilassata ma ricercata, dove ogni dettaglio richiama il piacere della vacanza e il desiderio di rallentare.
Dai bikini gioiello agli abiti trasparenti, passando per borse in rafia, ogni collezione costruisce un immaginario preciso e immediatamente riconoscibile.
Preparatevi quindi a scoprire le collezioni estive 2026 più belle da aggiungere subito in wishlist. La voglia di vacanza può ufficialmente cominciare.
Campagne estive 2026
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