ANTEPRIMA - Il brand presenta con “Daily Sparkle”, la campagna Spring-Summer 2026 dedicata alla linea Standard WIREBAG, con protagonista KIM CHAEWON, figura di spicco del gruppo K-pop di fama internazionale LE SSERAFIM. “Daily Sparkle” cattura il momento magico in cui l’ordinario si trasforma in straordinario. Ispirata alla bellezza riflettente della luce delle iconiche WIREBAG di ANTEPRIMA, la campagna presenta la borsa non solo come accessorio, ma come una fonte di magia quotidiana. Leggere ma espressive, luminose ma disinvolte, le WIREBAG donano sicurezza, fascino e una brillantezza discreta alla vita di tutti i giorni. Con KIM CHAEWON nel ruolo di musa radiosa, con indosso una selezione di look della collezione Spring-Summer 2026 presentata in passerella, la narrazione mostra come un tocco di luce possa trasformare momenti semplici in espressioni di uno stile chic e naturale.



Credits: Courtesy of Press Office

GUEST IN RESIDENCE - Guest In Residence presenta la campagna Summer 2026, diretta creativamente da Gigi Hadid: un invito a vivere la leggerezza dell’estate tra cieli aperti, giornate spensierate e notti sulla spiaggia. Silhouette fluide, dettagli ricercati, color blocking e nuove texture - dal silk-linen ai waffle knits - definiscono una collezione effortless e giocosa.



Credits: Courtesy of Press Office

STEVE MADDEN - Girata con una lente nostalgica, leggermente “sun-faded”, la campagna racconta un’estate costruita sulla spontaneità, su uno stile giocoso e su quei momenti che nascono quando i piani saltano nel modo migliore possibile. Texture decise, sandali jelly, rafia vissuta dal mare e dettagli inaspettati portano un senso di ironia e personalità nel guardaroba estivo. Al centro della campagna c’è un cast che cattura l’energia disinvolta dell’estate, unendo uno stile costiero raffinato a una spontaneità giocosa, attraverso uno sguardo istintivo più che costruito. Le proposte donna bilanciano nostalgia giocosa e un’elevata estetica coastal. Il sandalo kitten heel ANNIKA in rafia naturale offre una versione sofisticata dello stile marino, mentre i sandali jelly TRELLA e TRACIE sono nostalgici, colorati e volutamente divertenti. Il sandalo con lacci CHARMER in color bone passa facilmente dalle giornate in spiaggia alle serate fuori, mentre la sneaker DEGREE in bianco ice aggiunge un twist inaspettato grazie ai doppi lacci e ai dettagli borchiati. Con BAIT & SWITCH, Steve Madden racconta un’estate in cui i piani cambiano continuamente, lo stile non sbaglia mai e le storie migliori nascono per caso.



Credits: Courtesy of Press Office

VITTORIA ROMA - Un viaggio tra panorami abbacinanti e notti speziate. Per il giorno, la donna Vittoria Roma sceglie linee morbide ed essenziali: giacche doppiopetto in lino gessato, camicie sahariane e gonne in seta dai toni sabbia e celeste polvere. Al tramonto, lo stile si fa impalpabile con sete in tonalità bruciate, organze cangianti e tulle ricamati d'oro. Un’eleganza immaginifica che non chiede permesso, ma solo il tempo di essere osservata.



Credits: Courtesy of Press Office

LEVIS - Con “A Levi’s® Summer”, Levi’s® trasforma questo momento in una campagna che mette gli shorts al centro della cultura stagionale. Non solo un capo, ma un’attitudine: spontaneità, libertà, meno filtri e più realtà. L’estetica attinge a un immaginario Y2K lo-fi e immediato, fatto di istanti vissuti e non costruiti. Una narrazione visiva che celebra l’imperfezione e riscopre il piacere delle connessioni autentiche - offline.Per la donna, i 501® Original Short restano il capo iconico per eccellenza, valorizzando il punto vita e adattando i perfettamente alle forme. I Ribcage Short Zip offrono una vita alta con silhouette cut-off, mentre i Baggy Dad Jort propongono una vestibilità più lunga e rilassata, pensata per chi abbraccia l’estetica oversize. Ogni modello è disponibile in diversi lavaggi e con un approccio inclusivo alle taglie. Per l’uomo, i 478TM Baggy Short rappresentano il pilastro della proposta, con una silhouette ampia e disinvolta ideale per la stagione calda, affiancati da alternative non denim come gli XX Authentic Relaxed Shorts e i Baggy Pleated Short.



Credits: Courtesy of Press Office

DRUMOHR - Il brand presenta la campagna Summer 2026, un racconto visivo che celebra l’estate italiana nella sua dimensione più autentica e spensierata. Luce piena, ritmi rallentati, atmosfere rarefatte: la campagna cattura una naturale leggerezza, fatta di gesti spontanei e libertà. Un’estate vissuta con naturalezza tra movimento e momenti condivisi: partite improvvisate, risate, attimi che scorrono liberi. Un’eleganza rilassata che nasce dalla semplicità e da una sottile attitudine al gioco.La collezione, disegnata da Massimiliano Giornetti, accompagna questo racconto con materiali leggeri e silhouette morbide, pensate per muoversi con il corpo e con il ritmo dell’estate. Scattata negli spazi di Villa Igiea, Rocco Forte Hotels, Palermo, la campagna trova una cornice in cui luce e paesaggio amplificano il senso di equilibrio e libertà.



Credits: Courtesy of Press Office

JIMMY CHOO - Un’esplorazione del paradosso tra natura selvaggia e architettura rigorosa, tra glamour e savoir-faire artigianale. La campagna incarna lo spirito della collezione: un’attrazione di opposti, distillata in una pura esperienza sensoriale. Ai margini del deserto di Joshua Tree, il calore dissolve l’orizzonte creando un paesaggio onirico, dove il silenzio arido incontra una sensualità luminosa; l’intatto si fonde con ciò che è meticolosamente costruito. L’estate diventa tempo di libertà, amicizia e scoperta. I sensi si intensificano: il sole di mezzogiorno sulla pelle, la freschezza della notte che accoglie il lento scorrere delle giornate.

Scattata nella quiete assolata del deserto californiano, la campagna prende forma attorno alla Invisible House, la cui facciata specchiata si dissolve nel paesaggio riflettendolo su sé stesso. Il risultato è una sequenza di immagini e brevi narrazioni visive dal carattere sospeso e surreale: la collezione estiva appare come un miraggio che si trasforma in realtà.



Credits: Courtesy of Press Office

MIU MIU - Sotto il sole estivo, tra cielo e mare che si fondono in un unico orizzonte azzurro, la campagna Miu Miu L’Été 2026 racconta la bellezza spontanea dei giorni lenti e luminosi. Attraverso l’obiettivo di Jeano Edwards, prende vita un’estetica delicata e contemporanea fatta di silhouette rilassate, cotoni leggeri, dettagli romantici e richiami sportswear reinterpretati con l’inconfondibile sensibilità di Miu Miu. Le sfumature del blu, del bianco e della sabbia accompagnano un guardaroba disinvolto ma sofisticato, dove ogni elemento evoca libertà, leggerezza e un senso di quieto ottimismo. Tra accessori morbidi nei toni del cuoio, cappelli cowboy in drill di cotone e iconiche sneakers, la collezione celebra un’eleganza naturale, sospesa tra nostalgia estiva e modernità.



Credits: Courtesy of Press Office

SIRIVANNAVARI - Il brand presenta la campagna Spring/Summer 2026 “The Eternal Nautilus”, un racconto visivo immersivo che traduce l’universo poetico della collezione in immagini di forte impatto evocativo. Ambientata tra paesaggi marini incontaminati, la campagna cattura l’essenza fluida e sensuale dell’oceano, dando forma a una narrazione sospesa tra realtà e immaginazione. La luce naturale accarezza i corpi e le superfici, mentre acqua, sabbia e roccia diventano elementi scenografici che amplificano il dialogo tra natura e creazione. Protagoniste, silhouette che seguono il movimento delle onde: abiti fluttuanti, bodysuit luminosi, texture iridescenti e lavorazioni artigianali emergono in una sequenza di immagini che evocano il ritmo ipnotico della vita subacquea. I dettagli - ricami, riflessi perlacei, superfici bagnate - richiamano l’estetica organica di conchiglie e creature marine, traducendo il concept della spirale del nautilus in un linguaggio visivo contemporaneo.



Credits: Courtesy of Press Office

VERSACE - Versace presenta la campagna La Vacanza 2026, “Versace Obsessed”, un dialogo intenso tra passato e presente che celebra l’inconfondibile immaginario della Maison. Scattata da Steven Meisel, la campagna mette in scena una serie di intime ambientazioni domestiche dove nuove generazioni e icone storiche si incontrano, circondate da frammenti di campagne Versace degli anni ’90 e 2000, testimonianza di un’eredità visiva ancora potentissima. Anche la collezione riflette questo confronto continuo con l’archivio: couture e street si fondono in un linguaggio audace fatto di denim, seta stampata, tailoring vividi e pelle nera impreziosita da dettagli oro. Elementi che incarnano l’essenza più autentica di Versace. “Versace Obsessed” riafferma così una legacy che non smette di evolversi, riletta attraverso uno sguardo contemporaneo e irresistibilmente attuale.



Credits: Courtesy of Press Office

H&M - Per l’Estate 2026, H&M sceglie il foulard come filo conduttore, esaltandone il forte valore simbolico tra stile, lusso e spirito del viaggio. Stampe grafiche, pattern ricercati e silhouette fluide ne reinterpretano l’essenza, dando vita a un guardaroba che racconta un’estate audace e vibrante, sofisticata ed eclettica. Versatilità e trasformazione sono i codici chiave della collezione, dove ogni elemento diventa espressione personale. Il foulard, reinterpretato in chiave contemporanea, prende vita attraverso drappeggi e linee fluide, dando forma a gonne pareo, top, abiti e coordinati dal forte impatto visivo e dalla leggerezza naturale.Le stampe sono intense, con fiori esotici dai colori caleidoscopici e pattern geometrici dal sapore vintage. Le silhouette celebrano il movimento: maxi-dress fluidi che fluttuano morbidi attorno al corpo; gonne pareo da indossare con top coordinati o da mixare con canotte e T‑shirt; fino a un top cropped con stampa di un cavalluccio marino che richiama l’immaginario della vacanza. I pantaloni giocano con volumi barrel e forme balloon accentuate, mentre altri modelli introducono un overlay a gonna in tessuto semi‑trasparente, che dona leggerezza e movimento. Top e abiti in crochet sottolineano il senso di artigianalità che compone l’intero guardaroba. Abiti e gonne in maglia drappeggiata definiscono volumi scultorei, mentre gli shorts in maglia, con sfumature che dall’arancione virano al crema, evocano l’atmosfera sensuale delle serate estive. Lo swimwear unisce raffinatezza e funzionalità. Protagonista il costume intero dégradé ispirato ai colori del tramonto, proposto anche in versione bikini. Dettagli a catena e perline impreziosiscono le altre silhouette. Tutti i modelli, nei toni della palette di stagione, sono pensati per un utilizzo che va oltre la spiaggia.



Credits: Courtesy of Press Office

ETRO - La collezione Etro Summer racchiude l’essenza dell’arte del viaggio, intesa come uno stile di vita autentico e profondamente ispirato. I protagonisti della campagna attraversano i paesaggi di un’isola vulcanica, lasciandosi guidare da leggerezza e creatività, in un dialogo istintivo con il colore. La stagione rilegge l’iconografia ETRO attraverso uno sguardo contemporaneo, dove natura e savoir-faire artigianale si incontrano. I look donna sono definiti da silhouette fluide e stratificate, realizzate in tessuti naturali e texture tattili: il crochet, il sangallo su duchesse e il cotone jacquard si alternano a diversi tipi di lavorazione della seta come il twill, il fil coupé e il crêpe de chine. Piante oniriche crescono e si sviluppano su fondi azzurro cielo. Completi e abiti con balze sono caratterizzati da stampe che sembrano dipinte sul tessuto, mentre la maglieria si intesse di lavorazioni traforate e geometrie di righe arcobaleno. Il denim evolve in giacche e pantaloni impreziositi da stampe di motivi Paisley. Le cromie virano verso tonalità calde e avvolgenti, attraverso elementi floreali e botanici: l'avorio incontra il rosso corallo, il verde e l’ocra, mentre le trame materiche abbracciano le atmosfere tropicali. Le frange animano gli abiti e i kimono. Il beachwear propone bikini, costumi interi e parei in seta. Camicie,top e t-shirt si arricchiscono di grafiche all-over e motivi di farfalle e fiori.



Credits: Courtesy of Press Office

DODO JEWELS - DoDo svela Chasing Summer, primo capitolo della campagna Spring/Summer 2026 A Journey of Emotions: un racconto che prende forma nel movimento, dove l’estate diventa esperienza da vivere insieme. Un viaggio fatto di luce, strade aperte e libertà. Ma soprattutto di legami. Di affinità spontanee, di complicità che nascono lungo il percorso, di momenti che acquistano significato nel loro essere condivisi. Perché ogni partenza cambia quando è attraversata da più sguardi, più storie, più emozioni.Tra paesaggi mediterranei, luce dorata e attimi sospesi, prende forma un racconto contemporaneo - istintivo, libero, intensamente umano.Protagonista della campagna è Yasmin Wijnaldum, tra i nomi più rilevanti della nuova generazione di modelle internazionali. Iconica senza sforzo, il suo volto si muove con disinvoltura tra immaginari e linguaggi, portando con sé una presenza magnetica, istintiva, impossibile da ignorare. In Chasing Summer, Yasmin non rappresenta soltanto una stagione: ne incarna l’energia, la libertà, la tensione verso ciò che deve ancora accadere.A firmare la campagna è Brett Lloyd, il cui sguardo distintivo si muove con naturalezza tra intimità e immediatezza. Da sempre affascinato dall’Italia, Lloyd ne cattura qui la luce, i ritmi e le atmosfere con una sensibilità profondamente personale, dando vita a immagini che sembrano accadere nel momento stesso in cui prendono forma. Attraverso una fotografia calda, materica e istintiva, Lloyd traduce l’estetica DoDo in un linguaggio visivo vivo, pulsante, vicino alla realtà.



Credits: Courtesy of Press Office

ESSENTIEL ANTWERP - Il brand torna on the road, scegliendo il Sud della Francia come nuova destinazione per presentare la collezione Summer 2026 e il progetto The Trailer, un film estivo immaginario che amplia il racconto visivo e narrativo della proposta della nuova stagione. La collezione esplora libertà ed espressione di sé, con uno spirito leggero e spontaneo. La palette calda - terracotta, gialli e kaki - e le stampe leggere evocano un’atmosfera estiva.



Credits: Courtesy of Press Office