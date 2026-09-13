Dopo i 50 anni molte persone eliminano le uova per timore di colesterolo alto e chili di troppo. I nutrizionisti spiegano come inserirle senza sensi di colpa

Le linee guida della Società Italiana di Nutrizione Umana ricordano che, dopo i 60 anni, il fabbisogno proteico arriva almeno a 1 grammo per chilo di peso corporeo. Tradotto: a 60 chili servono circa 60 grammi di proteine al giorno.

Nello stesso momento però, molti medici consigliano di fare attenzione al colesterolo. Risultato: le uova diventano un rebus, tra il vecchio dogma delle “due a settimana” e i titoli che parlano di “un uovo al giorno”. Ma cosa dicono i nutrizionisti?

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Perché dopo i 50 anni le uova non sono nemiche della linea

Partiamo dai numeri. Un uovo medio apporta circa 70-80 calorie e intorno a 6 grammi di proteine ad alto valore biologico, con carboidrati praticamente assenti. Per fare un paragone, un cornetto semplice supera spesso le 200 calorie con molti zuccheri e grassi.

Diversi studi hanno confrontato una colazione con 2 uova con una colazione a base di prodotti da forno raffinati. Chi mangiava le uova introduceva, nelle 24 ore successive, circa il 15-20% di calorie in meno grazie a una maggiore sazietà. Non perché l’uovo “bruci” grassi, ma perché vi fa arrivare al pranzo molto meno affamate.

Dal punto di vista del peso, quindi, il problema non è l’uovo. Il problema è quando l’uovo si somma, e non sostituisce, brioche, pane bianco, formaggi grassi e salumi. Se usate le uova come pedina da spostare nel vostro menù, non come extra, diventano un alleato, non una minaccia.

Muscoli, metabolismo e menopausa: cosa cambia dopo i 50

Dopo i 50 anni, soprattutto in menopausa, la massa muscolare tende a ridursi. È la famosa sarcopenia: meno muscoli significa metabolismo più lento e maggiore facilità ad accumulare grasso, in particolare addominale.

Secondo gli esperti, nelle persone anziane un apporto proteico insufficiente è legato a più cadute, meno forza e aumento di peso. Le proteine delle uova contengono tutti gli amminoacidi essenziali, compresa la leucina, che “accende” la sintesi muscolare. Inserire 1-2 uova nei pasti principali può quindi aiutare a preservare i muscoli e, indirettamente, il metabolismo.

La menopausa porta anche una certa resistenza all’insulina. Colazioni ricche di zuccheri e farine raffinate causano picchi glicemici, seguiti da cali improvvisi e fame nervosa. Una colazione proteica con uova, verdure e una piccola quota di cereali integrali mantiene la glicemia più stabile e riduce gli attacchi di fame di metà mattina.

Uova e colesterolo dopo i 50: come stanno le cose

Per anni il tuorlo è stato demonizzato. Oggi le posizioni sono più sfumate. Gli esperti di nutrizione ricordano che solo circa il 20-30% del colesterolo nel sangue arriva dalla dieta, il resto lo produce il fegato. Il vero bersaglio restano i grassi saturi di insaccati, formaggi stagionati, prodotti da forno industriali.

Il CREA – Alimenti e Nutrizione indica, in modo prudente, 2-3 uova alla settimana come porzioni “dirette”, a cui si può aggiungere un uovo circa proveniente da pasta fresca, dolci e salse. Questa quantità, in un contesto di alimentazione mediterranea, non peggiora di per sé il profilo lipidico.

Le meta-analisi internazionali mostrano che, nelle persone sane, un consumo fino a circa 1 uovo al giorno non aumenta il rischio cardiovascolare. Per chi ha già ipercolesterolemia, diabete o fattori di rischio importanti, i cardiologi consigliano più prudenza: 2-4 uova a settimana, valutando caso per caso con il medico e riducendo altre fonti di grassi animali.

Quante uova a settimana mangiare dopo i 50 anni per non ingrassare

Qui entra in gioco il vostro profilo. Vi propongo dei range realistici, pensando anche alla bilancia.

1. In buona salute e normopeso

Se gli esami del sangue sono nella norma e seguite una dieta mediterranea, un intervallo ragionevole va da 4 a 7 uova a settimana, contando anche quelle “nascoste”. Più vi avvicinate a 7, più conviene ridurre carni rosse, salumi e formaggi grassi.

2. In sovrappeso ma senza patologie

L’obiettivo è usare le uova per aumentare sazietà e ridurre gli zuccheri. Il range pratico è 4-6 uova a settimana, soprattutto:

a colazione, al posto di biscotti, brioche e succhi zuccherati

a pranzo o cena, in alternativa a cotolette fritte o formaggi molto grassi

La regola chiave rimane il bilancio calorico: l’uovo prende il posto di qualcosa di più calorico, non si aggiunge.

3. Colesterolo alto, diabete, rischio cardiovascolare

In questo caso mi mantengo su 2-4 uova a settimana, dando più spazio all’albume se serve proteina in più con pochi grassi. Molto più importante del numero secco è limitare burro, panna, insaccati e controllare regolarmente il profilo lipidico con il medico.

Ricordate di contare anche le uova “invisibili”: pasta all’uovo, torte, biscotti, maionese. Chi pensa di mangiare solo “due uova la domenica” spesso ne assume in realtà molte di più senza accorgersene.

Come cucinare le uova per salvare linea e cuore

A parità di numero, la cottura cambia quasi tutto. Le scelte più furbe dopo i 50 anni sono le uova sode, alla coque, in camicia o strapazzate in padella antiaderente con un filo di olio extravergine.

Da limitare invece le uova fritte nel burro, le omelette con salumi e formaggi grassi, l’accoppiata tipica da weekend con bacon e pane bianco. In questi casi non è l’uovo il problema, ma il mix di grassi saturi e farine raffinate che fa impennare sia le calorie sia il colesterolo.

Per usare le uova come alleate del peso dopo i 50 anni, puntate su piatti semplici: uova strapazzate con spinaci e pane integrale a colazione, insalata mista con 1-2 uova sode e legumi a pranzo, frittata al forno con verdure di stagione a cena. Così proteine, fibre e grassi buoni lavorano nella stessa direzione: tenere stabile il peso e in forma i vostri muscoli.