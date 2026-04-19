Per gestire il colesterolo e promuovere una salute cardiaca ottimale, incorporate questi alimenti nella vostra dieta quotidiana

Il colesterolo è un termine che sappiamo avere un significato negativo quando associato alla salute del cuore e all'alimentazione.

Ma conoscete davvero cos'è il colesterolo e qual è il suo legame con ciò che mettiamo nel nostro piatto?

Si tratta di una sostanza lipidica presente nel nostro corpo, che gioca un ruolo essenziale nella formazione delle membrane cellulari e nella produzione di ormoni. Tuttavia, è importante mantenere un equilibrio nei livelli di colesterolo nel sangue, poiché un eccesso può aumentare il rischio di malattie cardiache.

Questo ci porta alla domanda cruciale: qual è il rapporto tra il colesterolo e ciò che mangiamo?

La correlazione tra dieta, stile di vita e colesterolo è indiscutibile. Ad esempio, un'alimentazione ricca di grassi saturi può innalzare i livelli di colesterolo LDL, spesso chiamato "colesterolo cattivo", aumentando il rischio di accumulo di placca nelle arterie. D'altro canto, invece, alcuni cibi possono aiutare a ridurre i livelli di colesterolo, favorendo così la salute del cuore.

Ecco 10 cibi che possono aiutare a mantenere questo valore sotto controllo.

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Scelte salutari: 10 alimenti da portare in tavola per abbassare il colesterolo

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Avena

Questo cereale è una fonte eccellente di fibra solubile chiamata beta-glucano. La fibra lega il colesterolo nell'intestino, aiutando a ridurre l'assorbimento e la circolazione del colesterolo LDL nel sangue.

Noci

Le noci offrono acidi grassi omega-3, antiossidanti e fibre. Questi componenti agiscono insieme per abbassare il colesterolo cattivo e migliorare l'elasticità delle arterie, riducendo così il rischio di malattie cardiache.

Legumi

Ricchi di proteine vegetali e fibre solubili, i legumi come fagioli, lenticchie e ceci contribuiscono a ridurre l'assorbimento del colesterolo nell'intestino, aiutando a regolare i livelli nel sangue.

Olio d'oliva

Questo olio prezioso è ricco di grassi monoinsaturi, che possono aumentare il colesterolo HDL (cioè il colesterolo buono), spazzare via quello cattivo e ridurre l'infiammazione arteriosa.

Pesce grasso

I pesci come il salmone, le sardine e le aringhe forniscono abbondanti quantità di omega-3, che diminuiscono i trigliceridi e abbassano il rischio di coaguli sanguigni, contribuendo così alla salute cardiovascolare.

Frutta a guscio

Mandorle, noci e pistacchi contengono steroli vegetali che ostacolano l'assorbimento del colesterolo nel tratto intestinale, riducendo così la quantità che entra nel flusso sanguigno.

Verdure a foglia verde

Spinaci, cavoli e altre verdure a foglia verde sono ricche di antiossidanti, che proteggono le cellule arteriose dall'ossidazione e dalle infiammazioni, contribuendo indirettamente alla salute cardiovascolare.

Soia

Prodotti a base di soia come il tofu sono ricchi di proteine vegetali e isoflavoni. Questi composti possono contribuire a migliorare la salute del cuore nel complesso.

Orzo

Grazie alla sua ricchezza di fibre solubili, l'orzo può legare il colesterolo nell'intestino, impedendo parte del suo assorbimento e favorendo l'eliminazione.

Cereali integrali

Sostituire i cereali raffinati con quelli integrali aumenta l'apporto di fibre. Queste fibre aiutano a mantenere stabili i livelli di zucchero nel sangue e a ridurre il colesterolo LDL.