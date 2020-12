Dalle migliori pasticcerie d’Italia il panettone artigianale quest'anno arriva a casa: ecco i più buoni da comprare online e ricevere a domicilio

Un Natale diverso, ma non sulla tavola delle feste, dove non c'è motivo per mancare un panettone artigianale.

Se anche non sarà possibile andare fisicamente in pasticceria a prenderlo, infatti, basterà comprarlo online e aspettare la consegna a domicilio.

Fortunatamente, sono molte le pasticcerie d’Italia a essersi organizzate per offrire l’acquisto online e il delivery del panettone artigianale (come anche di pandori, cesti natalizi, cioccolatini, praline, etc).

** Regali da mangiare (o portare in tavola): i più buoni del Natale 2020

Per aiutarvi nella scelta, abbiamo selezionato alcuni tra i migliori panettoni artigianali d’Italia da comprare online e ricevere direttamente a casa (in tutta Italia, in Europa e in qualche caso in tutto il mondo).

Basta un click per ordinarli e farsi spedire il proprio panettone artigianale preferito direttamente al proprio domicilio (o inviarlo in dono a casa di amici e parenti).

** Regali di Natale a domicilio: idee originali da far recapitare al destinatario

Panettone artigianale online: i più buoni da ricevere a domicilio

Il Panettone artigianale ai frutti rossi di Antica Corona Reale, Cervere (Cuneo)

Lo chef Gian Piero Vivalda e Luca Zucchini, il pastry chef di AtelieReale, il laboratorio di pasticceria e panificazione annesso al ristorante Antica Corona Reale, hanno messo a punto quest’anno sei versioni di panettoni, di cui due novità in edizione limitata (solo 300 pezzi disponibili).

Uno dei due è il panettone ai Frutti Rossi (nella foto): un lievitato leggero dal gusto fresco, con una bilanciata acidità grazie all’aggiunta di frutti canditi e semicanditi (da Agrimontana) come fragoline, mirtilli selvatici, lamponi e amarene

Una nota aromatica in più è data dall’Inspiration Framboise di Valrhona, una specialità a base di burro di cacao e di lampone.

L’altra novità di casa è il panettone al Mandarino Candito dell’Antica Confetteria Romanengo. Tutti i “panettoni reali” sono a lunga lievitazione naturale, impastati con farine biologiche e burro Inalpi di filiera piemontese, Moscato d’Asti DOCG di Paolo Saracco, canditi Agrimontana e acqua minerale naturale di sorgente alpina Sparea.

Per averli basta ordinare QUI

Il Panettone artigianale Foresta di Antica Fabbrica di Cioccolato, Napoli

Da cent’anni (festeggiati quest’anno) il Cioccolato Foresta viene realizzato a mano, secondo la ricetta messa a punto da Isidoro Odin, fondatore dell'antica cioccolateria napoletana.

A Natale diventa l'ingrediente protagonista dell’iconico Panettone (detto appunto) Foresta.

Dentro, un impasto che è una via di mezzo tra panettone e pandoro, senza canditi e uvetta; fuori, una copertura di cioccolato criollo fondente o al latte in forma di sottili sfoglie strette tra loro.

L’aroma inconfondibile del Cioccolato Foresta è dato dalla tostatura “gentile” delle fave di cacao, che quando assumono la consistenza di una morbida pasta di cacao sono pronte per essere lavorate.

Agli amanti del Pandoro, Gay-Odin propone lo propone ripieno di gocce di Cioccolato Foresta, rifinito con piccole perle di cacao che aggiungono all’impasto un sapore ancora più ricco e intrigante.

Si ordinano QUI (spedizioni in tutta Italia ed Europa).

Il Classico di Gianluca Fusto, Milano

Lui, il pastry chef Gianluca, è "un buono che fa cose buone". E quest'anno per la prima volta ha deciso di sfornare il suo primo panettone classico, in una limited edition di 200 pezzi.

Nasce da una selezione attenta delle materie prime: la farina Panettone di Molino Pasini, il burro della Normandia di Elle&Vire, i canditi fatti solo con agrumi siciliani, l’uso di tre vaniglia, provenienti da Madagascar, India e Nuova Guinea.

Insieme al panettone artigianale è possibile acquistare anche le creme per la farcitura: lo "Zabaione, come una volta" e la "Illegale al cioccolato".

Le confezioni sono firmate e numerate a mano, e riportano la frase "Ogni Panettone è unico e irripetibile" (rivisitazione della celebre di John Cage "Ogni evento è unico e irripetibile").

Per preordinare il panettone occorre inviare una e-mail a contact@gianlucafusto.com (o chiamare il 345.4611227).

Il Panettone artigianale in latta limited edition di pasticceria La Perla di Torino

Il re dei panettoni, quello della tradizione, con uva passa e scorza di agrumi canditi, realizzato con materie prime di qualità e la cura che caratterizza la maison torinese, è custodito in una latta limited edition di colore turchino.

Ma la lista dei lievitati è lunga, così come quella di tartufi, praline e cioccolatini firmati La Perla.

Per chi non vuole rinunciare al contatto umano è stato introdotto il servizio di Personal Shopper in video call (disponibile al numero 011 2482149), che renderà l’esperienza di acquisto simile a quella in negozio, grazie alla presenza di uno staff dedicato che guiderà il cliente in un tour virtuale dello store.

Per avere panettoni e le altre dolci creazioni basta un click QUI

Il Panettone e pandoro classici di Claudio Sadler, Milano

Dalle mani dello chef stellato arrivano quest’anno, un panettone classico e un pandoro, sempre classico.

Nessun fronzolo, nessuna stravaganza, neppure nella confezione: un’elegante scatola nera con maniglie in raso, con scritta oro.

Al massimo, per chi vuole osare, il consiglio dello chef è quello di aggiungere al fianco del lievitato una crema allo zabaione o al cioccolato.

Entrambi i prodotti sono leggeri e fragranti, grazie al lievito madre e alla lievitazione di 36 ore (sono due impasti per il panettone e tre per il pandoro), il burro francese e belga, la vaniglia del Madagascar e le uova bio provenienti da galline allevate a terra.

Per ordinarli basta un click QUI (con spedizioni in tutta Italia e all'estero).

Il Panettone al cioccolato Dolcemascolo, Frosinone

Per le feste la pasticceria di Frosinone propone un pandoro, quattro panettoni (Classico, Cioccolato, Cioccolato e Pere e Frutti Rossi) e un'edizione limitata (con tiratura di soli 100 pezzi) ancora top secret.

La versione Classica valorizza la tradizionale ricetta milanese arricchendola con arancia e cedro canditi home made; il gusto Cioccolato Fondente (nella foto sopra) è con gocce di cioccolato Valrhona; la variante Cioccolato e Pere bilancia l’abbinamento tra l’amaro del cacao e il dolce delle pere.

Infine, il panettone ai Frutti Rossi dei boschi Arpinati esalta il territorio e i sapori senza tempo (l’unico tra tutti disponibile anche in estate). L’altro prodotto firmato Dolcemascolo è il Pandoro classico al burro, profumato alla vaniglia.

Tutti i panettoni - anche il top secret - e il pandoro sono prenotabili QUI

Il Panettone dello chef Umberto De Martino, San Paolo d’Argon (Bergamo)

Un tributo alla regione che lo ospita, la Lombardia e un abbraccio alla sua terra, Sorrento. Così dalla ricetta tradizionale del panettone meneghino, lo chef stellato Umberto De Martino ha creato due varianti di lievitato: l’una con scorza d'arancia filettata e noci, l’altra con scorza di limone filettata e noci.

A base solo di burro, farina di frumento, zucchero, miele e uova di prima scelta, entrambi i panettoni non ammettono l'uso di conservanti. Completano la linea Dolce Mia Sorrento, due veneziane, una al limone e noci e l'altra all'arancia e noci.

Si ordinano QUI (o al numero 035.4254202)

Il Classico di Andrea Tortora, in latta d'autore

Due creazioni firmate, per una limited edition che profuma di Festa e di solidarietà.

C’è la latta da collezione disegnata dall’Architetto Piero Lissoni, che ha creato un’illustrazione a mano che rende omaggio a Milano, sua città natale.

E all’interno, il panettone tradizionale del pastry chef Andrea Tortora, preparato con canditi fondenti e uvette polpose, burro di latteria, vaniglia Bourbon e agrumi del Sud.

Per il Natale 2020 la limited edition natalizia della collezione Molino Pasini sarà in vendita dall’1 al 20 dicembre e il ricavato sarò donato all’ospedale Sacco di Milano, per la gestione dell’emergenza da Covid-19.

Per ordinare (e donare) basta un click QUI

L’Incanto di pasticceria-cioccolateria Chocolat, La Thuile

Una rivisitazione del classico panettone di Natale dove agli ingredienti tradizionali si aggiungono la scorza fresca di limone e arancio, il cioccolato e un cuore morbido a base di Prugne della California.

La glassa di cioccolato fondente con pasta di nocciola e nocciole caramellate rivestono il lievitato, che al taglio svela all'interno i pezzetti di Prugne della California e un delicato sentore di miele, che contrasta con le note lievemente acidule delle scorze fresche di limone e arancia.

Per ordinarlo occorre telefonare al numero 0165.884783

Il Pan de Lor di Pasticceria Panzera, Milano

In quest’anno di limitazioni anche sportive, il pasticcere e ultra-runner della storica pasticceria milanese sforna il suo Pan de Lor: un soffice e profumato lievitato ricoperto da una croccante glassa a base di mandorle e zucchero, arricchita da una cascata di frutta secca.

Lorenzo Panzera dedica questo lievitato "energico, ma anche leggero e digeribile" al Tor des Géants, l’endurance trail più duro al mondo in ambiente di montagna a cui abbia. mai partecipato (330 chilometri di corsa tra le vette della Valle d’Aosta).

Il Pan de Lor è disponibile con diverse guarniture, al pistacchio, alla mandorla, alle noci o alle nocciole.

Per ordinarlo basta un click QUI (spedizioni in tutta Italia).

Il CioccoRum di Bodrato, Novi Ligure

Dal re del cioccolato, un panettone che, non serve dirlo, è carichissimo di cioccolato fondente e con l’aggiunta di rum.

L'impasto di CioccoRum è preparato, come vuole la ricetta classica meneghina, solo con ingredienti freschi e lievito madre, conservato da più di 90 anni e tramandato di generazione in generazione.

Una volta pronto, riposa per circa sessanta ore prima di essere infornato.

All’interno le gocce di cioccolato fondente al 60% sono selezionate con cura da Bodrato.

Ma la vera particolarità è il rum agricolo aggiunto dopo la cottura: l’iconico spirit dell’inverno viene inoculato nel panettone attraverso delle speciali siringhe e questo rende il lievitato più profumato e soffice.

Per ordinarlo basta un click QUI

I decorati (e tutti gli altri) di Pasticceria Martesana, Milano

50 anni di pasticceria e ancora la stessa voglia di creare e sperimentare nuovi abbinamenti, di migliorare e calibrare le sue ricette.

Così è il maestro Enzo Santoro di Pasticceria Martesana ai suoi “must have” e grandi classici aggiunge quest’anno tante novità.

Tra questi, nella linea dei decorati, spunta l’inedito e buffissimo Babbo Natale in posa yoga (nella foto a sinistra), che completa la serie che include il tradizionale Babbo in piedi, il tenero “babbetto”, il panettone decorato di rosso profondo e i poetici paesaggi innevati nella versione al latte o con cioccolato fondente.

La nota dolce in più: quest'anno Pasticceria Martesana è felice aderire al progetto “Panettone Sospeso”: per ogni panettone acquistato e donato dai clienti ai più bisognosi, Martesana ne dona un secondo.

Tutti i prodotti si trovano QUI

La Focaccia con crema al limoncello di Pasticceria Tabiano, Tabiano Terme (Parma)

Come ogni anno, anche quest’anno il Maestro Pasticcere Claudio Gatti ha centrato il suo obiettivo: mettere a punto un dolce di Natale eccezionalmente buono e a basso contenuto di grassi.

Nasce così la sua nuova focaccia farcita alla crema di limoncello con solo l’1% di grassi.

La crema è delicata, senza conservanti, gluten free.

Grazie al leggero contenuto alcolico, non servono conservanti. L’impasto è digeribile e sano, a base solo di burro alpino, lievito madre “La Madre” (come ama definirlo Claudio Gatti ), uova fresche italiane, farine delle valli parmensi, fino ai limoni della costiera amalfitana e agli agrumi di Sicilia.

Tra gli altri gusti disponibili, tutti light e bright (cioè leggeri e naturali), la Focaccia ai grani antichi, la Focaccia della Duchessa (con gocce di cioccolato e farcitura di crema allo zabaione e nocciola), la Focaccia agli Zuccheri Naturali e Integrali Bio con cioccolato; il panettone tradizionale di Parma, realizzato secondo la ricetta più tradizionale.

E poi la Focaccia alle pesche, albicocche e ananas; quella al cioccolato e pere; agli agrumi di Sicilia; e all'olio extravergine di oliva (100% italiano).

Per ordinare tutti i prodotti di Pasticceria Tabiano basta un click QUI

Il Panettone artigianale Zaini Milano, nella storica latta

Quando due grandi classici si incontrano, non può che essere un connubio di successo!

La storica latta rossa Zaini Milano, che riproduce fedelmente quella originale di inizio secolo, con all’interno il Panettone artigianale prodotto in esclusiva per Zaini con pasta madre e una lievitazione di oltre venti ore.

Disponibile in tre gusti: tradizionale con scorze d’arancio e uvetta candita; con scaglie di cioccolato fondente Zaini e pasta di mandorle; alle fragoline di bosco e glassa di cioccolato bianco Zaini.

Per averli con un click basta ordinarli QUI o insieme con tutte le altre delizie di cioccolato QUI

Il Nerino di Pasticceria Sartori, Erba (Como)

Come ogni anno a Natale, Anna Sartori, titolare dell'omonima pasticceria di Erba, continua la sua ricerca sui lievitati abbinati a spezie, frutta e aromi per arricchire la sua linea di lievitati tutti in linea con il Metodo FEIS, secondo il quale psiche, alta pasticceria e alta cucina dialogano e si completano a vicenda.

Per questo Natale propone tre “Lievitati Artistici” inediti.

Il panettone “20-20”, la super star del Natale, è una rosa a sei petali diversi tra di loro: uno al marron glacé e caramello, uno al pistacchio e uno al cioccolato fondente.

Il panettone Nerino (nella foto) è un classico panettone al cioccolato caricato alla massima potenza.

Si presenta con un impasto scurissimo e un intenso profumo di cioccolato.

Farcito con una ganache al cioccolato e mela candita per rinfrescare e stringere gli aromi, è addolcito con l'anice stellato invece dello zucchero.

Il panettone Pistache, con pasta e crema al pistacchio, ha un impasto morbido e ben alveolato, delicatamente velato del verde tenue tipico del pistacchio di Sicilia.

Per averli a casa si prenota QUI (con spedizione in Italia e all'estero) oppure chiamando lo 031-611819 o via whatsapp al 344-0290406.

I Panettoni di Gelateria Ciacco, Parma e Milano

Non solo gelato, che per questo Natale arriva nei gusti speciali al Parmigiano 60 mesi e allo Zampone.

Ciacco quest'anno ha pensato anche ai panettoni.

Una linea firmata dal chimico gelatiere Stefano Guizzetti in tre varianti: il Classic, nella sua versione più tradizionale con succosi canditi di arancia siciliana e uvetta di Pantelleria; il Classic Apricot, arricchito da albicocche semi candite in pezzi, morbide e scioglievoli insieme a gocce di cioccolato fondente.

Infine, la versione Classic Black: un panettone dall’impasto scuro e dal sapore intenso, fatto con massa di cacao Equador di Marco Colzani e impreziosito da cubotti di pera candita.

Per tutti vale doppia lievitazione fatta con lievito madre, uova freschissime e burro francese per rendere l’impasto morbido e profumato.

E poi gelati, creme e tante altre dolcezze tutte ordinabili online con spedizioni in tutta Italia.

Per averle tutte si ordina QUI

Il Panettone al Vermouth e zenzero di Pasticceria Clivati 1969, Milano

Da oltre cinquant’anni i Maestri Pasticceri Clivati selezionano le materie prime migliori: farina di frumento di origine italiana, burro d’alpeggio, uova di allevamento da terra, zucchero italiano, uvetta candita australiana 5 corone, canditi di arancia e di cedro e infine il Lievito Madre.

Per ottenere la giusta alveolatura del lievitato Clivati - nella versione tradizionale o nelle versioni ai tre cioccolati, al caffè e amaretto, al marron glacé o al Vermouth e zenzero (nella foto), servono tre fasi di lavorazione e fino a 36/48 ore di cura e attenzione.

Oltre all’utilizzo dello storico lievito Madre, tramandato di generazione in generazione e custodito gelosamente dalla famiglia.

Si comprano online QUI (con spedizioni in tutto il mondo).

I decorati (sontuosi) di Pasticceria Marchesi 1824, Milano e Londra

In un’atmosfera dorata, un sentiero innevato attraversa un bosco di dolcezze popolato da gianduiotti luccicanti, abeti decorati, caramelle fondant, sfere al cioccolato assortite e i grandi lievitati, sia nella versione classica, sia decorati a mano (tra cui il cervo nel bosco, il paesaggio londinese con la classica cabina telefonica rossa, gli angioletti dorati che si rincorrono, il Pandoro ispirato alla corona Marchesi 1824).

Oltre al Panettone e Pandoro della tradizione, Marchesi 1824 propone quest'anno il Panettone al Cioccolato.

Il dolce natalizio è disponibile su ordinazione anche in versione con crema chantilly, marron glacé, gocce di cioccolato e granella di nocciola pralinata.

A dare lustro sono anche le preziose confezioni regalo in velluto con interni in seta jacquard bouquet, i bauli in velluto con dettagli in pelle impunturata con borchie e interni in seta jacquard bouquet e le confezioni regalo in latta.

I prodotti di Natale sono disponibili QUI

Il classico dello chef Andrea Berton, Milano e Torino

Lo Chef - una stella Michelin al “Ristorante Berton” di Milano e una al “Berton al Lago” di Torno - crea e firma un panettone classico della tradizione dolciaria milanese, realizzato artigianalmente con ingredienti selezionati che rispettano i suoi elevati standard di qualità.

È un panettone ricco di gusto, ma estremamente digeribile grazie alla lunga lievitazione e all'utilizzo di materie prime ottime, l’assenza di conservanti, semilavorati, aromi e grassi vegetali.

Da gustare senza sensi di colpa, con grande piacere per il palato.

Lo trovate online QUI