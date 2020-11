Il panettone siciliano di Vincente Delicacies è una pasticceria artigianale ubicata alle pendici dell’Etna proprio a Bronte, un filo diretto per reperire a chilometro zero la materia prima più preziosa del territorio: i pistacchi di Bronte DOP protagonisti del panettone 2020 insieme alla pesca locale e gocce di cioccolato fondente. Il risultato è un classico con una copertura di cioccolato bianco e pistacchio siciliano, farcito con crema al pistacchio di Bronte DOP. Vincente Delicacies è una pasticceria artigianale ubicata alle pendici dell’Etna proprio a Bronte, un filo diretto per reperire a chilometro zero la materia prima più preziosa del territorio: i pistacchi di Bronte DOP protagonisti del panettone 2020 insieme alla pesca locale e gocce di cioccolato fondente. Il risultato è un classico con una copertura di cioccolato bianco e pistacchio siciliano, farcito con crema al pistacchio di Bronte DOP.

Baci Perugina Gold Il nuovo cioccolatino in edizione limitata si veste con un incarto oro e conquista con il nuovo gusto al caramello. È disponibile in formato bijou, tubino da 3 pezzi, scatola da 150 g o nella versione Orsetto peluche con tubino da 3.

Il pop art panettone La nuova linea di panettoni della Pasticceria Bonfissuto è dedicata ad Andy Warhol. All'esterno una latta decorata con giochi floreali, all'interno un panettone total black farcito di canditi di arancia di Sicilia, cioccolato di Modica IGP e Malvasia, che esalta il meglio dell'isola. 36 ore di lievitazione tramite lievito madre, la base viene impastata nel cioccolato di Modica per creare un impasto finale nero e imbevuto nella Malvasia. Prezzo: 29,90 euro.

Il babà di Antonino Cannavacciuolo «Per rendere omaggio al Babà, nel mio laboratorio artigianale, abbiamo voluto adottare la tecnica della vasocottura», spiega lo chef. «Questo tipo di tecnica, ci permette di mantenere umidità e aromi all'interno del vaso e di avere un prodotto fresco fino al momento dell'apertura. Ingredienti immancabili in tutte le nostre creazioni sono la passione per i gusti semplici e un'attenzione particolare nella lavorazione artigianale, volta a esaltare il sapore delle materie prime per ottenere un prodotto gastronomico di alto livello». E buon appetito. In vendita online qui.

Barattolino e Torta gelato Spirito Natalizio Sammontana propone per il Natale 2020 una nuova edizione limitata dedicata allo Spirito Natalizio. Barattolino e Torta Dessert Spirito Natalizio sono due diversi formati per una prelibatezza da leccarsi i baffi: crema gelato al gusto panettone con pezzetti di panettone e uva sultanina.

La spazzola da tartufo Giacomo di Gufram Giacomo è una spazzola da tartufo che evoca l’esperienza olfattiva che anticipa il gusto ed è l’essenza stessa del tartufo. Lo scultoreo naso ha finitura in oro 24 carati, mentre la spazzola incastonata presenta setole in fibra di tampico 100% naturale, secondo i principi di performance divulgati dal Centro Nazionale Studi Tartufo. GIACOMO non è un naso casuale, ma è quello di Giacomo Morra, l’ideatore della Fiera del Tartufo Bianco d’Alba a cui la spazzola è dedicata. Tramite un lavoro di ricerca tra fotografie di archivio è stata infatti ricostruita la stessa conformazione del naso di Morra e riprodotta negli esemplari di GIACOMO.



La Scaramantica 2020 Voiello firma una giftbox da collezione per buongustai: la couvette limited edition è un’elegante cappelliera in pregiata carta Made in Italy che parla di Napoli e della Campania, patria di Voiello. Al suo interno, i numeri più iconici, per Voiello, della Smorfia napoletana - l’1 (l’Italia), il 25 (il Natale), il 75 (Pulcinella) e l’82 (la tavola imbandita) - prendono vita in un set di quattro piatti in porcellana illustrati dal designer campano Stefano Marra.

E se la Smorfia Napoletana ha 90 numeri, Voiello ci mette la firma aggiungendo un numero speciale, il 91, e porta in tavola la buona sorte con ’O Pacchero Fortunato. Un formato inedito di pasta, rigato internamente ed esternamente, per una ruvidezza ineguagliabile, creato con la speciale trafila numero 91 e contenuto in una confezione in edizione limitata in carta 100% riciclabile.

I tartufi di cioccolato Tra le proposte di Valrhona è imperdibile il cofanetto della collezione natalizia con 16 tartufi dai gusti imperdibili: limone, Dulcey pralinato, Tanariva, Caramello, Grand Cru Guanaja. Li trovate, insieme a molte altre prelibatezze sul nuovo sito di e-commerce

Panettoni e pandori Per un regalo buono in tutti i sensi, Per un regalo buono in tutti i sensi, CasAmica Onlus propone panettoni e pandori di Giovanni Cova & Co. Un pensiero semplice ma ricco di bontà, proprio come il modello di accoglienza che CasAmica offre alle persone malate lontano da casa e ai loro familiari. Ogni confezione avrà un cartiglio di CasAmica che sottolinea l’importanza del gesto. La donazione minima richiesta è di 16 euro. E per chi non sa scegliere, c'è anche il tris di mini proposte a marchio Giovanni Cova & Co: un panettone classico, uno al cioccolato e un pandoro da 100 grammi, con un contributo minimo di 10€.

Frutta secca aromatizzata al tartufo Un incontro imprevedibile tra sapori e consistenze, l’inizio di una storia d’amore perfetta. Urbani Tartufi ha lanciato tre nuovi snack a base frutta secca al tartufo nero: Arachidi al tartufo, Mandorle al tartufo e Truffle Mix, disponibili in bustine monodose o in confezioni da 100 gr.

La nuova limited edition ABSOLUT Movement Una bottiglia in edizione limitata, il cui obiettivo è quello di ispirare l’unione e la connessione tra le persone. In un periodo storico in cui si ha bisogno di energia positiva e coesione è necessario agire insieme, in un movimento continuo e costante capace di generare un cambiamento positivo. Un messaggio che Absolut Movement ha deciso di comunicare attraverso l’insolita forma della bottiglia in Limited Edition per il Natale 2020. Realizzata con il 60% di vetro riciclato – da questo deriva il particolare colore del vetro satinato blu –, è caratterizzato da 16 scanalature che disegnano una spirale ascendente, metafora di un cambiamento aspirazionale, un ciclo senza fine, di cui tutti risultiamo essere i principali attori.

Un panettone su misura TUOBauli è il primo panettone artigianale su misura che si può ordinare personalizzando l'impasto, la farcitura e la confezione. Per creare il proprio panettone su misura bastano pochi click sul sito TUOBauli.it e per completare il regalo è possibile creare anche un bigliettino personalizzato. Tanti gli ingredienti tra cui scegliere: dai più classici, come uvetta e canditi, ai più golosi come cioccolato e pere, passando per albicocca, agrumi di Sicilia e altri ancora. E per rendere golosissimo TUOBauli, è possibile aggiungere una farcitura: Crema alla Nocciola del Piemonte, Pistacchio di Sicilia, cioccolato fondente o crema pasticcera. Tocco finale, la scelta della confezione. Per avere TUOBauli sulla propria tavola entro la Vigilia di Natale è sufficiente acquistarlo entro il 13 dicembre.

Te e infusi Per addolcire i freddi pomeriggi d’inverno e i momenti di relax,

Per addolcire i freddi pomeriggi d'inverno e i momenti di relax, CasAmica Onlus propone due profumatissime alternative: Festa, una miscela di tè con note calde di spezie e cacao, e Coccole, un infuso rilassante alla melissa e camomilla.
Sono disponibili la busta da 50 g di tè o infuso (donazione minima di 6€); la combinazione di due buste da 50 g, 1 tè e 1 infuso (donazione minima 10€); il barattolo in alluminio decorato con 50 g di tè o infuso (donazione minima 12€). Per informazioni: casamica.it/natale-solidale

Una scatola di cioccolatini Blue Rose Lanciata negli anni ‘90, la pralina Blue Rose torna dopo 30 anni tra le offerte Vanini, rinnovata nell’aspetto ma invariata nella ricetta che l’ha resa grande. Avvolta da un finissimo cioccolato al latte e ripiena di crema di nocciole tostate e croccanti cereali gluten free, ha una nuova forma a bauletto studiata per migliorare l’esperienza di degustazione e far apprezzare al massimo sia il guscio esterno che il ripieno cremoso.

Panettone, cioccolatini e tisana Un kit per un Natale dolcissimo quello proposto dalla Un kit per un Natale dolcissimo quello proposto dalla Fondazione Dottor Sorriso , che raccoglie fondi per tanti bambini ricoverati in ospedale. Tre latte, una con un panettone da 750 g con donazione minima di 17 euro, una di gustose Boules di cioccolato alla crema di nocciola (donazione minima di 7 euro), una contenente la Tisana del Natale, per riscaldare le sere invernali con il tepore dell’infuso natalizio all’arancia e cannella (donazione richiesta di 10 euro).

Una bottiglia di olio solidale Con l’Olio Intatto di

Con l'Olio Intatto di Apurimac acquistando una bottiglia da 500 ml con una donazione minima di 12 euro, si contribuirà a dare assistenza sanitaria alle comunità dei villaggi più remoti del Perù.
L'olio extravergine d'oliva Intatto è prodotto con cura e sapienza nelle campagne della Murgia pugliese; dalla raccolta delle olive con attrezzi manuali alla spremitura a freddo, tutto il processo di produzione avviene nel rispetto dell'ambiente e con la massima attenzione alla conservazione delle proprietà dell'olio, da cui il nome "Intatto".

Il pandoro del giargiana Il Milanese Imbruttito fa un regalo anche agli amici nati fuori-Circonvalla: ad affiancare il classico Panettone Imbruttito dedicato agli amici di Milano, quest'anno arriva anche il Pandoro del Giargiana. Morbido, senza canditi, pieno zeppo di zucchero a velo e prodotto dalla storica pasticceria Vergani, è il dolce più amato da ogni Giargiana. Il Pandoro creato da Il Milanese Imbruttito si trova in esclusiva sugli scaffali Esselunga (dove altrimenti?!) in versione small da 100gr o normale da 750gr, oppure sull' e-shop di Vergani . Perfetto per chi non ha F205 sul codice fiscale!

Un cofanetto degustativo di oli EVO Più che un semplice regalo è un viaggio sensoriale attraverso i sapori e i profumi dell'Italia dell'olio. Il Cofanetto del Consorzio Opera Olei racchiude in una elegante confezione regalo sei oli EVO monovarietali da degustazione prodotti da altrettante aziende tra le migliori d'Italia. Perfetto per gli esperti di olio EVO e gli appassionati di cucina.

DELITE OF Bonollo Gift pack che abbina la Grappa OF Amarone Barrique (nel formato da 350ml) con Cioccolato Fondente Extra, realizzato artigianalmente selezionando pregiate fave di cacao, tra cui l’antico Cru Bagua Peruviano (85gr). Disponibile anche nel formato Chocotaste, un cofanetto in latta che racchiude un assaggio di Grappa OF Amarone Barrique (50ml) e l'originale sigaro di Cioccolato Fondente Extra (20gr).

Una scatola di biscotti Delacre La speciale confezione Etoile in latta, riutilizzabile, contiene una selezione di 46 biscotti in 7 varietà: 3 tra i più iconici del brand (Marquisette, Biarritz, Cigarettes Russes) e ben 4 special edition natalizie a forma di stella.

Mandorlato Balocco incartato a mano Il Mandorlato è il simbolo indiscusso del Natale di Balocco. Realizzato con solo lievito madre, uova da galline allevate a terra, profumate scorze d’arance candite di Sicilia, pregiato cedro Diamante e delicata uvetta sultanina, è ricoperto dall'esclusiva glassa alle nocciole italiane lavorata artigianalmente e arricchita con mandorle e fiocchi di zucchero. Infine, incartato a mano.

La piramide Ferrero Rocher Simbolo dell'inverno per eccellenza, i Ferrero Rocher tornano in formazione Piramide Gold Edition con 17 Ferrero Rocher disposti a piramide, per stupire gli ospiti e dare un tocco elegante (oltre che gustoso) alle feste.

Il panettone integrale di Baule Volante Leader nella creazione di prodotti biologici Baule Volante propone quest'anno il Panettone integrale, realizzato con farina di grano tenero integrale e pasta madre, dolcificato con zucchero integrale di canna e miele di acacia e arricchito con uvetta sultanina e arancia candita. In alternativa, in versione “mini”, perfetti per una cena intima, sono disponibili il Pandorino (80g), il Panettoncino (100g) e il Dolcetto di Farro (100g), quest’ultimo perfetto anche per chi segue un’alimentazione senza prodotti di origine animale.

Il caffè di Natale Starbucks Reserve Christmas Blend 2020 La miscela di quest'anno combina caffè dalla Colombia, Papua Nuova Guinea e Indonesia, i rari chicchi di Aged Sumatra che vengono affinati in botti per un periodo che va dai tre ai cinque anni, sviluppando sapori di spezie, legno di cedro e di sciroppo. Starbucks Reserve Christmas Blend 2020 può essere acquistato in chicchi ed essere macinato alla Roastery di Milano, dove è disponibile anche il caffè Starbucks Reserve Whiskey Barrel Aged. Chicchi 100% Arabica di un piccolo lotto del Guatemala vengono lasciati riposare in barili di Knob Creek® bourbon. I chicchi vengono movimentati a mano con frequenza per garantire che entrino uniformemente in contatto con la botte di quercia e abbiano la stessa possibilità di assorbirne gli aromi. Il calore del processo di tostatura fa evaporare ogni residuo di alcol, mentre l'aroma e il sapore del whiskey permangono nel caffè tostato creando un caffè elegante, dolce e morbido. Gli esclusivi caffè Starbucks Reserve potranno accompagnare le festività o possono essere un dono natalizio da abbinare alla collezione di prodotti in esclusiva per Milano per Natale, come le tazze in oro metalizzato.

Un barattolo natalizio di Nutella Per le feste, il barattolo da 900 gr. di Nutella si veste della stampa tricot degli ormai gettonatissimi Xmas Jumpers, i maglioni natalizi. Grazie ai cuoricini e all’etichetta sul tappo personalizzabile con gli auguri, è ideale da regalare alle persone che amiamo.

La focaccia con crema al limoncello della Pasticceria Tabiano Una focaccia che sposa il mondo della salute e del naturale, farcita alla crema di limoncello dal basso contenuto glicemico e povera di grassi. Il dolce è a pasta lievitata 36 ore, con meno grassi rispetto al panettone (solo l'11,3% contro il disciplinare del 16% minimo di contenuto lipidico per l'uso del termine “panettone”), preparato con farina al 100% italiana e biologica, zucchero di canna integrale e biologico, metà olio

evo biologico e metà burro, per rendere la focaccia ancora più leggera.

Un cocktail in busta The Perfect Cocktail è il primo brand “Made in Italy” di cocktail monodose già miscelati e pronti da bere. Ogni cocktail è conservato in una mini-bag da 100 ml realizzata in una speciale combinazione di materiali riciclabili, che garantiscono durata e sicurezza nel tempo. Per godersi “The Perfect Cocktail” basta shakerare la mini-bag, aprirla e versarla in un bicchiere pieno di ghiaccio. I cocktail sono disponibili in box da 5 mini-bag al costo di 24 euro (4.80 euro a singolo cocktail). Sul sito è inoltre disponibile il mini-frigo The Perfect Cocktail con 20 cocktail all’interno, al costo di 295 euro.