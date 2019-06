Gelati all’acqua, ghiaccioli, aspic e sorbetti: l'estate è ricca di merende light che permettono di non rinunciare al dolce senza sensi di colpa

Merende leggere, ipocaloriche e gustosissime: tra gelati all’acqua, aspic e sorbetti l'estate è amica della linea con tanti dolci freschi e light che permettono di togliersi lo sfizio di mangiare qualcosa di buono senza per questo fare il pieno di calorie di troppo.

Scelti bene, poi, fanno anche bene, perché rinfrescano, idratano la pelle e mettono il buonumore.

Ecco 10 idee di cui fare incetta.

Gelato all’acqua gusto frutta

Il gelato non è un nemico della linea se si sceglie quello giusto. E quello giusto deve avere tre caratteristiche: alla frutta, fatto con acqua, con poco zucchero aggiunto.

I gelati composti da polpa di frutta fresca, acqua, succo di limone e un pochino di zucchero (ottimo se di canna o ancora meglio se stevia, per un gusto naturale a zero calorie) è uno spuntino goloso e molto light.

Macedonia di anguria e albicocche

Tra la frutta consigliata per appagare il palato senza gravare sulla bilancia spiccano due nomi, quelli dell’anguria e dell’albicocca.



L’anguria ha un contenuto calorico minimo, è fresca, dissetante e il suo essere composta da oltre il 90% di acqua aiuterà a drenare i liquidi in eccesso, scongiurando ritenzione idrica, cuscinetti adiposi e cellulite.

Inoltre il suo potere idratante disseterà profondamente la pelle, messa duramente alla prova dall’esposizione ai raggi solari più intensi d’estate nonché disidratata dalla sudorazione maggiorata a causa del caldo.



E le albicocche? Questo frutto è particolarmente ricco di pectina (una fibra solubile) e di uno zucchero naturale che si chiama sorbitolo.

Le albicocche sono fonti di vitamina C, B1, B2, B3, potassio, magnesio, calcio, zinco e ferro. Contengono tanto betacarotene che nel corpo si trasforma in vitamina A e aiuta a ottimizzare l’abbronzatura. Sono fonte di acido folico fondamentale per il sistema nervoso e il benessere psicofisico generale.

Aspic di frutta

L’aspic è la gelatina con cui si intrappolano pezzetti di frutta da riporre in frigorifero per uno spuntino all’insegna della freschezza e del gusto.

(Un goccio di prosecco nella gelatina renderà il tutto più frizzante, senza scalfire l’essenza light di questo dolce).

Mirtilli, lamponi, fragole, pesche, arance, albicocche… Qualsiasi frutta di stagione sarà perfetta per insaporire il vostro aspic.

E in sei ore di riposo in frigorifero, voilà: il dessert è servito!

Sorbetti

I sorbetti sono un dessert al cucchiaio fresco e leggerissimo: gustoso, dolce, ipocalorico e idratante, avvolge il palato come un cremoso gelato ma è decisamente più leggero, se fatto in versione light, con frutta fresca, stevia (o fruttosio) e a piacere erbe aromatiche come la menta.

Torta fredda di ananas

Consumata al naturale l'ananas è un toccasana sia per la silhouette sia per l’idratazione della pelle, ma anche declinazioni più elaborate andranno benissimo.



Un dolce perfetto per l’estate è la torta fredda all’ananas.

Mescolate in una ciotola un po’ di zucchero (o stevia, per avere massimo gusto e calorie zero) con il succo dell’ananas e mettete il composto ottenuto in un pentolino.

Cuocete a fiamma bassa mentre, a parte, fate cuocere del riso da unire poi al succo di ananas zuccherato e scaldato.

Aprite quindi a metà l’ananas, tagliate a cubetti e una parte unitela al riso, l’altra invece al succo.

Mescolate il tutto e aggiungete un po’ di panna montata. Inserite il composto in uno stampo per dolci e lasciatelo in frigorifero per 24 ore. Da acquolina in bocca!

Crostata alle fragole

Un’altra torta light e molto fresca è la crostata alle fragole.



Se preparate la pastafrolla con dolcificanti naturali a basso contenuto calorico (a costo di essere un filino ripetitivi: la stevia!), questa torta sarà una merenda assolutamente innocua per la prova costume.



E le fragole fresche sono anche ricche di vitamina C che favorisce la produzione di collagene, una proteina che previene le rughe e rafforza i capillari riducendo anche ritenzione idrica e cellulite.



Mousse alla frutta

Poco tempo per prepararla, nessuna cottura che aumenti il caldo della cucina e mandi in fumo le preziose sostanze nutritive contenute e... un gusto a prova di palati più esigenti!



Le mousse alla frutta sono cremose, delicatissime, dolci quanto basta senza rischiare di nauseare. Insomma, davvero ottime.

Scegliete la frutta di stagione che preferite, anche mixandone due o tre tipi per un risultato ancora più corposo.

Fragole, banane, pesche e albicocche si prestano particolarmente, anche perché i benefici che apportano a livello di bellezza sono molteplici e adatti all’estate.

Cheesecake allo yogurt magro

Per una versione più light, preparatela con lo yogurt magro e senza usare il burro.

Per la base, triturate con un mixer delle fette biscottate integrali e qualche noce, aggiungete lo zucchero o dolcificanti ipocalorici naturali (vi abbiamo già parlato della stevia, vero?) e un goccio di olio.



Mescolate il composto per renderlo omogeneo, mettete nella teglia e infornate a 160° per 10 minuti, poi fatelo risposare per mezz’ora a temperatura ambiente.

Infine preparare la crema mescolando yogurt magro, uova zucchero/stevia e formaggio; versate il composto sulla base e infornate per 45 minuti.

Va servito freddissimissimo!

Spiedini di frutta con salsa al cioccolato

D’estate la frutta va bene in ogni salsa, perfino quella al cioccolato!

Un’idea gustosa e divertente da servire agli amici o da godersi come merenda originale sono gli spiedini di frutta fresca.



Sbizzarritevi tagliando le varietà di stagione che preferite, infilzate i cubetti con uno spiedo di legno e fate sciogliere a bagnomaria una barretta di cioccolato fondente senza zuccheri aggiunti.



Fragole, lamponi, ananas e tutto ciò che avrete scelto per i vostri spiedini acquisteranno un gusto ancora più delizioso! Qualche bacca di Goji nella salsa al cioccolato renderà questo spuntino un elisir di benessere.

Ghiaccioli e granite

Tra gli snack più gettonati dell’estate, i ghiaccioli con lo stecco e le versioni invece spezzettate nel bicchiere (le granite) sono il top.

Buonissimi, dissetanti, rinfrescanti e ipocalorici, come tutti gli alimenti freddi di cui già abbiamo parlato sono in grado di stimolare il metabolismo per fargli bruciare più grassi perché abbassano la temperatura corporea.

Il contenuto di acqua li rende inoltre molto idratanti, ideali per elasticizzare la pelle e per drenare i liquidi in eccesso causati dalla ritenzione idrica.